Le football et le sport amateur en général sont à nouveau autorisés à disputer des amicaux dès ce samedi 8 mai. Des groupes de 25 joueurs maximum, avec des règles bien strictes. Une nouvelle qui fait beaucoup de bien et qui laisse présager un retour à la normale dans les prochains mois. David Delferière, le président de l'ACFF se dit aussi heureux de voir la situation évoluer. Interview.

Monsieur Delferière, voir le football amateur reprendre, on suppose que c’est un soulagement.

"C’est même plus qu’un simple soulagement, c’est une excellente surprise. Nous attendions une date lors du Comité de concertation du 11 mai, pas avant. Cette nouvelle va dans le sens que nous espérions pour le futur, pour autant que les chiffres liés au virus ne repartent pas à la hausse."

Vous ne vous attendiez donc pas à de tels assouplissements dès ce week-end…

"Pas du tout. J’espérais que l’on nous donne une date, du style le 1er juin, lors du CodeCo. Nous sommes trois semaines en avance. En reprenant en juin, nous espérions que les clubs puissent faire des matchs à leur aise le 1er juillet. Comme nous sommes en avance, nous aurons peut-être d’autres excellentes nouvelles en juin."

Le timing est tout de même un peu particulier, non ?

"Non. Il y a eu des réponses qui ont été données à des questions que les politiques se posaient. A partir du moment où la reprise est autorisée, il est logique de l’annoncer directement. Il s’agit d’une évaluation post-Codeco précédent."

Ces assouplissements laissent-ils présager un retour à la vie sportive que l’on connaissait avant la pandémie ?

"Je l’espère. Il y a un an, j’étais pessimiste et je me faisais charcuter sur les réseaux sociaux par les clubs. Ici, je suis confiant car la vaccination avance relativement bien. J’espère que les gens sont conscients que c’est un élément important pour un retour à la normale. On disait récemment que l’on voyait une lueur au bout du tunnel. Maintenant, on est en pleine lumière à la sortie du tunnel."

Pour quand peut-on s’attendre à un retour à la normale ?

"En étant optimiste, j’espère que les Coupes de Province et de Belgique reprendront fin juillet, début août, comme c'est prévu. Il y aura sûrement encore certaines restrictions à ce moment-là. En octobre ou novembre, on devrait revenir à la normale mais les personnes à risque devront peut-être se faire vacciner, comme c’est le cas pour la grippe."

Disputer des amicaux après tant de temps à l’arrêt, n’est-ce pas un peu trop dangereux ?

"J’espère que les entraîneurs et dirigeants sont conscients et ne vont pas se lancer trop vite alors que l’on demande justement qu’il y ait cinq changements au lieu de trois pour la saison prochaine afin d’éviter les blessures. La bulle du match est limitée à 25. Avoir une équipe de 12 joueurs et une autre de 13 et jouer 90 minutes serait ridicule. Il y a quinze jours, les gens râlaient car les séniors pouvaient s’entraîner uniquement en petits groupes et sans contact. Maintenant que l’on peut reprendre ensemble, les équipes s’amuseront à retoucher le ballon, à faire des petits matchs entre elles, etc. Pour le football à 5 contre 5 ou à 8 contre 8, il sera possible de faire des tournois triangulaires au sein d’un même club pour retrouver le plaisir du jeu. En ce qui concerne les amicaux contre les autres clubs, je laisse les entraîneurs et dirigeants prendre la bonne décision. Personnellement, je ne le ferais pas. J’ai entendu des clubs se plaindre qu’on ne leur laissait pas le temps d’organiser un match en deux jours mais personne ne les oblige, au contraire."

La reprise n’est pas la seule bonne nouvelle. Il y a aussi l’ouverture des terrasses des buvettes des clubs de football…

"C’est clair. La recette buvette représente en général plus de 40% du budget des clubs. Ceux qui n’ont pas de terrasse vont se plaindre mais l’imagination est au pouvoir. Celui qui a envie de faire quelque chose, il peut. Ce samedi, j’irai boire un verre dans un des clubs par solidarité. Je veux partager ce moment heureux, qui représente une étape importante. Je ne serai alors pas considéré comme spectateur du match mais bien comme consommateur."

Par contre, les vestiaires, eux, restent fermés…

"Dans un mois, on y aura probablement accès mais peut-être sans douche. Des gens se plaindront encore mais il ne faut pas oublier qu’on a eu un moment sans buvette, et même sans football. Il faut se contenter de ce que l’on a. Un peu comme un enfant qui fait une liste avec cinq cadeaux pour St-Nicolas et qui n’en reçoit que deux (rires)."