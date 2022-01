Les buteurs de N1 et des séries ACFF Sport régional La Rédaction Le classement des buteurs mis à jour après la journée du 29 et 30 janvier.





© DR

Buteurs Nationale 1

11 buts : Breugelmans (Dessel).

8 buts : Orye (Heist).

7 buts : Perbet (Liège).

6 buts : Bamona (Heist puis Patro).

5 buts : Casagolda Collazo (Dender), Cheprassov et Ghislain (Dessel), Stefani (Thes), Thuys (Visé).

4 buts : M’Barki (Dender), Habbas (Francs Borains), Jalloh (Mandel), Lallemand (Liège), Delbergue, Felix et Khaida (Olympic), Arenate (Patro), Bertaccini (Thes), Laureys (Tirlemont), Cascio, Legear et Sangaré (Visé).

3 buts : Cinti (Dessel), Savaete (Knokke), Mouchamps (Liège), Ferber (Mandel), Guedj (Olympic), Mombongo et Naudts (Patro), Ngimbi (Rupel Boom), Bangoura et L. Vermijl (Thes), Perseo (Visé), Kudimbana et Verhooghe (Winkel).

2 buts : De Backer et Hens (Dender), Abderrahmanne, Chaabi et Crolet (Francs Borains), Lemti et Troonbeeckx (Heist), Lambo, Samyn, Vanraefelghem et Zakari (Knokke), Aydouni (La Louvière C.), Bruggeman, Bustin, Lambot et Rodes (Liège), Mezine (Mandel), Ito et Mayanga (Olympic), Bounou (Patro), Abaz, Sula (Rupel Boom), Bammens et Vanaken (Thes), Beyens, Debouver et Van de Velde (Winkel).

1 but : Borry, De Bodt, Rowell et Van Oudenhove (Dender), Boujouh, Geukens, Haagen, Haddouchi, Lenaerts, Mathei, Sols et Versmissen (Dessel), Durieux, Ebui, Gonçalves Pereira, Lai, Lauwrensens et Valadas (Francs Borains), Absisan, Benhamou, Carrasco, Gilis et Jutten (Heist), Mariën, Neyts, Sianni et Van Walle (Knokke), Ba, Bentayeb, Bouchentouf, Kaba et Kanu (La Louvière C.), Dhondt, Lorthois Van Hyfte et Van Marcke (Mandel), Corneillie, Cottet, Ghesquière, Kakudji, Lioka Lima, Mansouri et Vanderbecq (Olympic), Brouwers, Gueroui et Renson (Patro), Arrivas, Augustynen, Bantu, Kieremeth, Monroy et Tshimanga (Rupel Boom), Battista et Jeunen (Thes), Bammens, Claes, Farin, Jochmans, Kempeneers, Meeus, Mputu, Singh et Spaenhoven (Tirlemont), Dequaire, Manfredi et M. Wilmots (Visé), Dauchy, Deschilder, Reuze et Waeghe (Winkel).

Buteurs D2 ACFF

16 buts : El Omari (Tubize-Br.).

14 buts : Lambrecth (Solières).

13 buts: Kinif (Meux).

12 buts : Yilmaz (Hamoir), Soumare (Raal).

11 buts : Kone (Acren-L.), Suray (Solières).

10 buts : Ganiji (Warnant).

8 buts: Leite (Acren-L.).

7 buts : Otu (Ganshoren), Léonard (Givry), Moors (Meux), Azevedo et Romeyns (Raal), Sahuke (Stockay).

6 buts : Ruiz (Jette), Van Hyfte (Meux), Depotbecker (Rebecq), Guilllaume (Solières), Dessart (Waremme), Fransolet et Scevenels (Warnant).

5 buts : Sampaoli (Acren-L.), Olojede (Durbuy), Serme (Ganshoren), Messaoudi (Hamoir), Some (Jette), Paquet (Meux), Gobitaka (Raal), Traore (Rebecq), Colson (Stockay), Jamar (Verlaine), Biatour (Warnant), Nicolas (Waremme).

4 buts : Kimbaloula et Obin (Acren-L.), Werard (Durbuy), Bailly (Rebecq), Hanrez (Solières), fondaire (Waremme).

3 buts : Houzé (Acren-L.), Q. Deppe, Guerri et Lamort (Couvin-M.), Doneux (Hamoir), Franco (Raal), Baillet, Bova et Camargo (Rebecq), Vancoppenolle (Solières), Chubaka (Verlaine).

2 buts : Erdogan et Wackers (Couvin-M.), Kumba, Sarkic, Tepe, Timmermans, Uhaouo et Van Landschoot (Ganshoren), François, Hinck, Lannoy et Tchamdjou (Givry), Bennane, Guilmi, Lafalize et Soumahoro et Tietcheu (Hamoir), Lubunda et Virgone (Jette), Boreux et Sleeuwaert (Meux), Fiore, Gueulette, Henri, Louage, Matoka et Wildemeersch (Raal), Da Silva et Delsanne (Rebecq), Martin (Solières), Boumediane, Crotteux et Louknine (Stockay), Debole, Javorina, Lkoutbi, Manoka, Mukendi et Sardo (Tubize-Br.), Ramadani (Verlaine), Boseko, Julin, Laruelle, Lapierre et St-Mard (Waremme), Dago, Deliboyraz, Mauclet et Mavuba (Warnant).

1 but : Duyck, Garcia Dominguez, Kouakou, Mayele, Pelsson, Smars et Toussaint (Acren-L.), N. Deppe, Galante et Zidda (Couvin-M.), Soumah et Tarchouna (Durbuy), Kopenda et Zaanan (Ganshoren), Alima, Bouchibti, Devresse, Mulumba, Raskin (Givry), Biersard, Ceylan et Masset (Hamoir), Camara, De Marree, Van Driessche, Verrue et Zeroual (Jette), Baudoin, Farikou, Marion et Smal (Meux), Francotte (Raal), Piret, Sbaa et Wallaert (Rebecq), Erivelton, Guillaume, T. Kaleba et Kimbaloula (Solières), A. Bourard, Delmotte, Kotchakarov et Lempereur (Stockay), Aarab et Patris (Tubize-Br.), Bouhlal, Kaba, Modica, Pita et Vuza (Verlaine), Angiulli, Lacroix et Olemans (Waremme), Biscotti, Debefve et Timmermans (Warnant).



Buteurs D3A ACFF

11 buts : Dethier (Aische).

10 buts : Roulez (Braine).

8 buts : Lespagne (Binche), Mba (Manage), Rosmolen (Namur), Ulens (Symphorinois).

7 buts : Djite (Pays Vert).

6 buts : Papassarantis (Manage), Kabeya (Mons), Losacco (Symphorinois), El Araichi (Tertre-H.).

5 buts : Gajanovic et Mbenti (Crossing), Traore (Mons), Lwangi (Namur), Hospied (Pays Vert), Goditiabois (Symphorinois).

4 buts : Delooz (Aische), Yaman (Binche), Di Vrusa (Manage), Pajaziti (Namur), Luvuezo (Pays Vert), Bulfon (Tamines), Henry et Kaba (Tertre-H.), Pio (Tournai).

3 buts : Lisman (Aische), Bastaens (Binche), Chalal, Jamotte (Braine), Kambala, B. Lokilo et Muray (Crossing), Swen (Gosselies), Debelic, Diotallevi et Sebaihi (Manage), Cordaro (Mons), Bombele et Senakuku (Namur), Boucher, Descotte et Tamoh (PAC Buzet), Erculisse (Symphorinois), Charlier et Mwemwe (Tamines), Destrain, Kragbe et Van Wynsberghe (Tournai).

2 buts : Choisez, Gauchet, Litonge et Nzinga (Aische), Brichant, Gilson, Meerpoel et Michez (Binche), Ladrière et Teirlinckx (Braine), Kamagate et Op’T Eynde (Crossing), Falzone, Gueye et Thibaut (Gosselies), Depril, Mabille et Seggour (Manage), Debenest, Drouven, Jansen, Lépicier et Loemba (Mons), Dheur (Namur), Bourlart, Leleux et Vandeville (Pays Vert), Boudar, Kanga et Pale Mone (Stockel), Kwembeke (Symphorinois), Rossini (Tamines), Bah, Garcia, Heddaji et Jean-Philippe (Tertre-H.), Cherifi, Gallo et Laaour (Tournai).

1 but : Catinus, De Maeyer et Grégoire (Aische), Arslan, Despontin, Mukota et T. Scohy (Binche), Becker, Fodé, Jonckheere, Maré, La Grange, Roman et Tshimanga (Braine), Ade, Eyenga, Mabika et Nsingi (Crossing), Bellia, Castronovo et Soudant (Gosselies), Debauque, Nave et Scohy (Manage), Aït Oudhia, Da Silva, Dubois, El Araichi, Elatlassi, Kaminiaris et Ogunjimi (Mons), Diallo et Eloy (Namur), Antenucci, Brismez, Langlet et Van Roosendael (PAC Buzet), Dekampener, Dubois, Herbecq, Paternotte, Romont et Vieira (Pays Vert), Bena, Buyck, Kouamel, Ouali et Simonini (Stockel), Bouarfa, Druart et Revercez (Symphorinois), Becquevort, François, Leemans, Mariano et Salles (Tamines), Baur, Fassin, Petta et Wattier (Tertre-H.), Ba, El Ouahab, Hssaine et Ze (Tournai).



Buteurs D3B ACFF

17 buts : Pratz (Marloie).

14 buts: Lambert (Rochefort), Lorenzon (Onhaye).

12 buts : Legros (Dison), Wanderson (Herstal).

10 buts : Meunier (Dison).

9 buts : Roland (Aywaille), Bong (Raeren-E.).

8 buts : Akwasi (Aywaille), Demarteau (Dison), Copette (Habay), Gilon (Richelle), Bertrand (Rochefort), Damblon (Sprimont).

7 buts : Diallo (Herstal), Jo. Jadot (Oppagne).

6 buts : N’diaye (Habay), Dessart (Marloie), Armrous (Mormont), Walbrecq (Rochefort), Amou-Djaba (Wanze/Bas-Oha).

5 buts : Delvaux et Joseph (Gouvy), Herman (Habay), Wojciechowski (Herstal), Mayanga et Mohimont (Marloie), Roberty (Oppagne), Lauffs (Raeren-E.), Otte et Seck (Sprimont), Neerdael (Wanze/B-O.).

4 buts : Boussate (Gouvy), Molinari (Habay), Beaupain et Manzunga (Jodoigne), Jacquemart et Pirson (Mormont), Gilain (Onhaye), M. Klauser et Stochkov (Raeren-E.), Ouedraogo et Thomas (Rochefort), Gilson et Jamart (Wanze/B-O.).

3 buts : Ben Saida et Soto Munoz (Aywaille), Reyter (Habay), Arabi, Charef, Cokgezen et Pantot (Huy), Pohl et Puttermans (Jodoigne), Lecerf et Michel (Mormont), Lambert (Onhaye), Raskin (Oppagne), Evertz et Offerman (Raeren-E.), Busarello et Thys (Richelle), Bruylandts, Burton et Moukoko (Sprimont), Hubeaux (Wanze/B-O.).

2 buts : Pirquet et Ramirez (Aywaille), Clerbois, Godard, La Delfa, Merola et Saïd (Dison), Burton, Grandjean et Schmitz (Gouvy), Vandermaelen (Habay), Hansoulle et Mbazoa (Herstal), Picchietti (Huy), Congosto Robledo, Da Paula, Mangunza et Uhla (Jodoigne), Talmas (Marloie), Amrous, Charneux, Dardenne, Hebette, Lauwers, Lo Monte et Prévot (Mormont), Bouterbiat, Th. Delplank et Poncelet (Onhaye), Kurbali et Renard (Oppagne), Gaillard et Vélégan (Richelle), Diane, Pirnay et Stoffels (Raeren-E.), Geurde et Gorry (Sprimont), Pianetti (Wanze/B-O.).

1 but : Body, Delcourt, Di Bernardo, Ferron et Toussaint (Aywaille), Farssi, Teruel et Winandts (Dison), De Sousa, Gauthier, Georis et Nicolay (Gouvy), Grevisse, Vialette (Habay), Botterman, De Brouwer, Goblet et Sixset (Herstal), Bamona, Papalino et Raia (Huy), Guede, Fozin et Sylla (Jodoigne), Collard, Delvaux, Gerard et Simon (Marloie), Bisconti, Crevecoeur et Ngoie (Mormont), Guiot (Onhaye), Je. Jadot, Kissima, Paquet et Pirson (Oppagne), Collubry et Najdawi (Raeren-E.), Ferron, Lanckhor, Leroy, Meys, Romero et Spano (Richelle), Di Lallo, Leleu, Monmart, Piette, Remy et Rentmeister (Rochefort), Bernier, Keysers et Rallegri (Sprimont), Gilles et Kabombo (Wanze/B-O.).