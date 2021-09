Les buteurs de N1

2 buts : Bamona (Heist), Perbet (Liège), Khaida (Olympic), Stefani (Thes), Beyens (Winkel).

1 but : Breugelmans, Cheprassov, Hens, Rowell et Versmissen (Dessel), Abderrahmanne, Durieux et Valadas (Francs Borains), Orye (Heist), Zakari (Knokke), Lallemand et Rodes (Liège), Dhondt et Jalloh (Mandel), Corneillie (Olympic), Arenate (Patro), Abaz, Ngimbi et Sula (Rupel Boom), Laureys, Meeus, Mputu et Spaenhoven (Tirlemont), Manfredi, Perseo et Thuys (Visé), Dauchy, Kudimbana et Reuze (Winkel).





Les buteurs des séries amateurs



D2 ACFF

5 buts : Kinif (Meux), Lambrecth (Solières), Ganiji (Warnant).

4 buts : Romeyns et Soumare (RAAL).

3 buts : Otu (Ganshoren), Some (Jette), Azevedo (RAAL), Suray (Solières), El Omari (Tubize-Br.).

2 buts : Kimbaloula et Kone (Acren-L.), Serme (Ganshoren), Doneux, Guilmi et Yilmaz (Hamoir), Paquet (Meux), Baillet et Camargo (Rebecq), Sahuke (Stockay), Sardo (Tubize-Br.), Julin (Waremme), Biatour et Mavuba (Warnant).



D3A ACFF

5 buts : Mba (Manage).

4 buts : Lespagne (Binche).

3 buts : Dethier (Aische), Kabeya (Mons), Rosmolen et Senakuku (Namur), El Araichi (Tertre-H.).

2 buts : Delooz (Aische), Jamotte (Braine), Diotallevi (Manage), Loemba (Mons), Dheur (Namur), Djite et Hospied (Pays Vert), Goditiabois et Losacco (Symphorinois), Charlier (Tamines), Bah (Tertre-H.), Destrain et Pio (Tournai).



D3B ACFF

6 buts : Wanderson (Herstal)

5 buts : Legros (Dison), Pratz (Marloie), Lorenzon (Onhaye), Gilon (Richelle), Damblon (Sprimont).

4 buts : Lauffs (Raeren-E.).

3 buts : Akwasi (Aywaille), Boussate et Joseph (Gouvy), Manzunga (Jodoigne), Jacquemart et Michel (Mormont), Jo. Jadot (Oppagne), Gilon (Richelle), Ouedraogo (Rochefort).

2 buts : Meunier (Dison), Herman (Habay), Diallo et Wojciechowski (Herstal), Pohl (Jodoigne), Mayanga (Marloie), Bong (Raeren-E.), Walbrecq (Rochefort), Amou-Djaba (Wanze/B-O.).