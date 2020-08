Annoncée plutôt ce samedi 29 août, la publication du calendrier a été avancée par l'ACFF à ce vendredi.

On épinglera notamment le derby montois pour la première journée en D3 ACFF A le samedi 19 septembre.

Vu les événements entre les deux clubs ces dernières semaines (un retour du RAEC Mons via le RAQM et pas le Rapid Symphorinois et le passage d'Oumar Traore vers les Dragons), le derby risque d'être explosif et de faire le plein de supporters (si la situation sanitaire le permet).

Dans la série B, le promu Eynatten se déplacera à Herstal, Marloie ira à Sprimont et on aura un duel de promus entre Wanze et Dison pour commencer.

En D2ACFF, Virton, qui est toujours dans les recours contre sa relégation administrative, entamera sa saison le 19 septembre en recevant le Stade Waremmien.

Tubize, aussi relegué mais sportivement, se rendra de son côté à Verlaine le dimanche 20 pour sa première journée en D2 ACFF.

La Raal de son côté, pointée parmi les favoris, accueillera Hamoir.