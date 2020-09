Le début des championnats de D2 et D3 ACFF est très attendu et est prévu pour le week-end des 19 et 20 septembre, même si une Assemblée Générale Extraordinaire doit encore avoir lieu le samedi 12 septembre suite aux démarches entreprises par l'Union Namur afin d'étudier la possibilité de championnats à 18 en 2020-2021.A un peu moins de trois semaines de la reprise de la compétition, l'ACFF a enfin pu publier ce mercredi matin les calendriers tant attendus pour les D2, D3A et D3B ACFF.En D3B ACFF, à noter qu'on assistera d'emblée à un duel de promus entre Gouvy et Wanze/Bas-Oha en ouverture pendant que, en D2, on assistera à un "derby" liégeois entre Stockay et Hamoir.En D2, Virton, bien que bye lors de la première journée au sein d'une série à 17, est bel et bien prévu dans la série, bien qu'un gros point d'interrogation entoure l'avenir du club.