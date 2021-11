C. K.

Le souhait général est de mettre les compétitions TDM (sans public) en stand-by dès à présent et jusque début janvier 2022. La plate-forme des clubs de TDM1 et un représentant de sept clubs néerlandophones de TDM2 se sont réunis hier soir en rapport avec les dernières mesures fédérales prises dans le cadre de la quatrième vague de Covid.

Ce groupe s’est déclaré favorable à une interruption immédiate des championnats de Top Division Men jusqu’au 7 janvier 2022. La semaine du 20 décembre prochain et en fonction de la crise sanitaire, cette plate-forme se réunira à nouveau pour évoquer la poursuite de la compétition. « Nous nous alignons et apportons notre soutien à la Pro Basketball League pour lutter de concert et obtenir un traitement équivalent de nos compétitions par rapport au secteur culturel où le public est admis » dit encore le communiqué de la plate-forme, qui indique aussi que les équipes de TDM qui auraient des matchs remis pourraient les jouer, en accord avec toutes les parties, durant cette période.