>>> Les news du 22 janvier



Richelle: Pierre Wangermez quittera le club à la fin du championnat après 7 saisons. M. S.





>>> Les news du 20 janvier



Waremme: Le club de D2 amateurs a choisi l'adjoint d'Henri Verjans. Plus d'infos ici. M. S.

Raeren-E.: Jonathan Negrin sera toujours en place à la tête de l'équipe la saison prochaine. M. S.





>>> Les news du 14 janvier

UR Namur FLV : Le coach Zoran Bojovic a annoncé ce mardi matin qu'il démissionnait de son poste d'entraîneur. Une information confirmée par le président Christophe Graulus qui l'a appris par sms, par d'autres personnes, peu avant midi ce mardi. Les deux hommes avaient par ailleurs eu une discussion lundi soir.

L'homme fort namurois n'a pas souhaité faire davantage de commentaires sur cette démission qui serait liée à des "raisons personnelles". Le T2 Christian Sovet devrait assurer l'intérim.

URSL Visé : Marco Ospitalieri et l’URSL Visé ont trouvé un accord. Le Limbourgeois sera le quatrième renfort visétois du mercato, dès que les démarches administratives seront entérinées. Gaucher et joueur de flanc, il avait notamment pris part à une rencontre amicale disputée par Visé durant la trêve. Toujours sous contrat avec le Fortuna Sittard, Marco Ospitalieri n’y jouait plus depuis l’été dernier. Agé de 27 ans, le joueur a passé toute sa carrière aux Pays-Bas après une courte formation à Genk. L’URSL Visé sera donc son premier club belge chez les séniors.



>>> Les news du 13 janvier

Mormont: A l'occasion de la rencontre face à la formation de Huy, le Mormontois Pierre Marchal avait dû sortir du terrain se plaignant d'avoir reçu un coup au nez. On a appris ce lundi que ce dernier avait finalement le nez cassé et qu'il serait indisponible pour une durée estimée à six semaines.

UR Namur FLV. Becker (cheville) est out depuis une semaine tandis que Vanderlin est au chevet de sa grand-mère. Gnakpa, venu de Ciney, devrait être qualifié cette semaine. Averti samedi, Cagnina sera suspendu pour la venue de Tilleur. Johan De Picker, éphémère joueur de Meux en début de saison, devrait s'engager avec les Merles. S.M

Ciney. Lamour a purgé ses deux journées de suspension et sera là pour recevoir Meix samedi soir contrairement à Gauchet qui a pris sa troisième jaune. Sbaa (cheville) et Bukran (ménisque) sont out. S.M

Meux. Palate a pris sa troisième jaune à Onhaye et manquera la venue de Stockay samedi soir. S.M

Rochefort. Louis Lambert sera suspendu pour la visite de Richelle samedi soir. Jeffrey Rentmeister, exclu à la 80e pour sa première suite à une altercation avec Joannès à Aische, doit patienter pour connaître le nombre de matchs de suspension et devrait donc être là samedi soir. S.M

>>> Les news du 8 janvier



URSL Visé: Programme allégé pour Roméo Debefve et Martin Remacle. Hicham Said (absent depuis octobre) recommencera à trottiner en cette fin de semaine. Marco Ospitalieri s'entraîne toujours avec le groupe. L'heure du coup d'envoi du match à Tessenderlo, samedi soir, est postposée d'une demi-heure (20h au lieu de 19h30). (Y. H.)





>>> Les news du 24 décembre



Stockay-W.: Le défenseur Jérémy Javaux a reçu l'autorisation de reprendre le football après sa grave blessure face à Durbuy en début de saison. (M. S.)





>>> Les news du 19 décembre

Solières: Turco, blessé depuis début de saison, et Cusumano, absent aux entraînements ces derniers temps, ont été remerciés par le club. "Le staff nous a fait part des problèmes qui existaient et nous avons pris cette décision avec le coach de les écarter", explique David Camerini. Par ailleurs, le club a choisi son T1 pour la saison prochaine. Plus d'infos ici. E. T. & M. S.





>>> Les news du 18 décembre

Hamoir: Lahaque, qui s'était vu proposé 4 matchs de suspension, et Dessart (2) sont allés en appel ce mercredi soir à Cognelée. Lahaque sera finalement suspendu 2 matchs (+ 2 avec sursis) et Dessart 1 match (+ 1 avec sursis). M. S.



Stockay: Thibaut Monmart attendait le verdict de son IRM de dimanche : hélas, les craintes sont confirmées, il y a rupture des ligaments croisés antérieurs. Rico-Garcia est out également. Plus d'infos ici. E. T.

Verlaine: Opéré en urgence du cartilage (cheville), Maxence Hubeaux est plâtré jusque fin 2019. Six semaines d'indisponibilité sont ensuite indiquées. On ne reverra donc pas le médian avant mi-février... au mieux. Van Aerschot, la doublure de Racz dans les buts hesbignons, a le nez cassé ! La liste s'allonge de plus en plus...



>>> Les news du 12 décembre

Solières: Tom Dethier et Patrick Tamburrini ont trouvé un terrain d'entente et le joueur restera donc au Château Vert jusqu'en fin de saison. M. S.





>>> Les news du 11 décembre

RFC Liège: Jordan Bustin et Damien Mouchamps n’apparaîtront pas dans la sélection de Marc Grosjean pour le dernier (et important) déplacement de l’année à Dender. Le jeune défenseur central et le flanc droit offensif seront suspendus pour abus de cartons jaunes. Y. H.

Huy: Alexandre Graas est déjà parti. Le joueur arrivé de Condruzien n'a pas eu droit au chapitre depuis le début de saison. M. S.





>>> Les news du 9 décembre

Aische. Averti samedi soir, Piret sera suspendu pour le déplacement à Ciney. A noter que l'attaquant Laurent Dethier, qui a inscrit un but sur coup-franc avec la D3 face à Herstal après sa montée au jeu, a gardé le rythme en inscrivant un triplé ce dimanche avec la P2 aischoise. S.M



Ciney. Dandoy sera suspendu pour la venue de Aische pour abus de cartons jaunes. Villano (genou) est out jusqu'à la trêve. Sbaa (cheville) est aussi sur la touche. S.M

Rochefort. Averti samedi soir, Tom Antoine est en congé un peu plus tôt que prévu puisqu'il sera suspendu pour le dernier match de 2019 à Habay-la-Neuve. Il en sera de même pour Atheba, exclu contre Spy après avoir pris deux jaunes. Blessé à la main depuis plusieurs mois, le gardien Alexis Martinez a officiellement rejoué avec la P3 ce dimanche. S.M



Spy. Xavier Blanchard a pris la jaune de trop dans le derby à Rochefort et ne sera pas de la partie dimanche pour recevoir le leader Warnant. S.M

Onhaye. Lionel Brouwaeys sera privé de Kembi, suspendu, pour le dernier match de 2019 à Durbuy. A noter que Luis Defresne, blessé à l'épaule depuis le début de saison, a été titulaire samedi soir face à Couvin-Mariembourg Fraire, équipe coachée par son père. S.M

UR Namur FLV. Palmeri et Zidda seront de retour de suspension pour affronter Verlaine vendredi soir contrairement à Valcke (3e jaune). Pour Kasri (épaule) et Hellas (orteil) qui n'a pas joué ce dimanche, c'est l'incertitude. S.M







>>> Les news du 8 décembre

Solières: Patrick Tamburrini avait écarté Tom Dethier du groupe. Peut-être définitivement... "Il n’avait pas le comportement adéquat et n’a été présent qu’à deux séances en deux semaines." E. T.





>>> Les news du samedi 7 décembre

Huy: Maxime Crahay est qualifié avec les Hutois et pourra jouer face à Raeren-Eynatten. (M. S.)





>>> Les news du mercredi 4 décembre

URSL Visé: Roméo Debefve (tendon d'Achille) et Faysel Kasmi (blessé au mollet) n'ont pas suivi les premiers entraînements de la semaine. Les deux joueurs passeront un examen médical dans les prochains jours. Y. H.





>>> Les news du lundi 2 décembre

Aische. Victime d'un coup direct à la cuisse, Piret est sorti à la 30e samedi soir face à Jodoigne mais devrait déjà reprendre ce mardi. Servidio ne jouera quant à lui plus en 2019, il va se faire opérer cette semaine du scaphoïde. Pas de suspendu pour recevoir Herstal samedi soir. S.M



Ciney. Baudot et Despas seront de retour de suspension pour aller à Oppagne-Wérys ce samedi. Villano (genou) est out jusqu'à la trêve. S.M



Spy. Dury et Vigneront seront de retour de suspension pour le déplacement à Rochefort. S.M

UR Namur FLV. Palmeri et Zidda devaient être suspendus pour le déplacement à Givry. Le match ayant été remis à cause de la neige, ils manqueront le déplacement à Solières dimanche après-midi. S.M

Meux. Kinif a purgé sa suspension et sera de retour pour aller à Rebecq (dimanche 15h00). Pour Van Hyfte, touché aux adducteurs ce dimanche, il faudra voir l'évolution en semaine. A noter également que Gaux a fait son retour dans les 15 de l'équipe A à Tilleur. Ce n'était plus arrivé depuis sa sortie sur blessure lors de la première journée de championnat. S.M





>>> Les news du mercredi 27 novembre

Stockay-W.: Jérémy Javaux a repris la course après sa grave blessure lors du match face à Durbuy mais ne sera en aucun cas opérationnel avant la reprise en janvier. M. S.



>>> Les news du lundi 25 novembre

Couv-Ma. Fraire. Gonel sera de retour de suspension pour le déplacement de Couvin à la RAAL samedi soir. S.M

Meux. Kinif (3e jaune) ne retrouvera pas Tilleur ce week-end. Il croisera la route de Otte. S.M

UR Namur FLV. Averti samedi, l'arrière latéral Palmeri n'ira pas à Givry. Même topo pour Diego Zidda. S.M

Aische. Après un intérim assuré par Laurent Dethier, Aische retrouvera son gardien Yohan Prévot ce week-end pour la venue de Jodoigne. S.M

Spy. Le gardien Maricosu passera un arthroscanner ce mardi et en saura plus sur la gravité de sa blessure à l'épaule. En attendant, l'entraîneur des gardiens assurera l'intérim sauf si un gardien est trouvé d'ici là. Les Spirous seront par ailleurs privés de Dury et Vigneront pour excès de cartons jaunes ce dimanche à Meix. S.M

Rochefort. Leleu et Liotta seront de retour de suspension pour la venue de Mormont. Leroy (contracture cuisse) devrait aussi être apte. S.M

Ciney. Lamour a purgé sa suspension et sera de retour pour aller à Raeren. Déplacement que ne feront pas non plus Baudot et Despas (suspendus) et Villano (genou) qui risque d'être out pour une à deux semaines. S.M





>>> Les news du lundi 18 novembre

Couv-Ma. Fraire. Patrick Pratz sera de retour de suspension pour la venue de Verlaine samedi soir. Gonel a par contre pris la jaune de trop. S.M

Meux. Jeanmart et Van Hyfte ne seront plus suspendus pour la venue d'Hamoir samedi soir, contrairement à Otte qui a pris sa 3e jaune à Acren. S.M

Onhaye. De Maeyer et Gilain rentrent de suspension pour le déplacement aux Francs Borains de dimanche. Une fois n'est pas coutume, Lionel Brouwaeys n'aura pas de suspendu. S.M

UR Namur FLV. Descontus sera de retour de suspension pour la venue de la RAAL samedi soir. Présent au stade samedi, Zidda n'était pas sur la feuille de match. Il devrait être de retour pour cette rencontre. S.M

Aische. Un seul suspendu à Aische pour le prochain match et il sera de taille : le gardien Prévot a pris sa 3e jaune. Le second gardien Raya Garcia étant blessé au genou, c'est le jeune gardien de la P2, Alexandre Bernard, qui devrait jouer. A moins qu'une autre solution se dégage. S.M

Spy. Va-t-il y avoir une nouvelle problématique des gardiens à Spy ? Samedi à Sprimont, Maricosu s'est à nouveau blessé à l'épaule. C'est le joueur de champ Jonathan Kilewuka qui avait déjà dépanné à ce poste en fin de saison dernière en P2 à Jambes qui l'a suppléé en seconde période. Reste à savoir si le numéro deux, Guillaume Robert, sera disponible pour assurer l'intérim dimanche face à Oppagne où s'il sera à nouveau pris par l'armée. S.M

Rochefort. Leleu et Liotta ont pris leur troisième jaune samedi soir face à Jodoigne et manqueront le derby face à Ciney. S.M

Ciney. Averti à Habay-la-Neuve, Romain Lamour loupera le derby face à Rochefort (3e jaune). Gnakpa et Kourouma, non repris ce dimanche, pourraient bien faire leur retour au sein du groupe. S.M





>>> Les news du dimanche 17 novembre

Verlaine: Shelton Guillaume est suivi par le club de Lommel. Ronny Van Geneuden, le directeur du centre de formation de Lommel, était venu voir le flanc offensif d'origine française, maître-atout de la formation hesbignonne, ce dimanche. (E. T.)





>>> Les news du 12 novembre



Couv-Ma. Fraire. Jan Lella sera de retour pour le derby à l'UR Namur FLV contrairement à Patrick Pratz qui a pris la jaune de trop à Waremme. Pour Hallaert (pointe à la cuisse), il faudra voir l'évolution cette semaine. S.M

Meux. Johan Paquet a purgé sa suspension et sera du déplacement à Acren. Il croisera Jeanmart et Van Hyfte qui ont pris leur 3e jaune vendredi soir contre Verlaine. S.M

Onhaye. Lionel Brouwaeys devra une nouvelle fois faire avec des suspendus samedi soir face à Solières. Si Bastin et Granville seront de retour, ils croiseront De Maeyer, exclu à Givry et Gilain qui a pris sa troisième jaune. S.M

UR Namur FLV. Becker et Cagnina rentrent de suspension pour le derby face à Couvin-Mariembourg Fraire. Ils croiseront Descontus, exclu samedi à Durbuy. Zidda (pubalgie), devrait être apte. S.M

Aische. Michels et Joannès ont purgé leur suspension et vont permettre à Manu Rousselle d'avoir plus de choix pour la venue d'Aywaille. Sorti sur blessure à Richelle pour un coup à la cuisse, Nzinga se testera de la semaine. Thirot est par ailleurs bien remis de sa blessure au genou puisqu'il a joué une partie de la rencontre ce dimanche. S.M



>>> Les news du 10 novembre

URSL Visé: Hicham Saïd a subi, comme prévu, une opération au ménisque ce vendredi. Le médian visétois était déjà absent des terrains depuis un mois. (Y.H.)





>>> Les news du 4 novembre



Couv-Ma. Fraire. Sorti à la 20e samedi face à Meux, Hallaert a ressenti une pointe au niveau de la cuisse. Il se testera cette semaine à l'entraînement. Jan Lella a lui pris la jaune de trop et manquera le prochain match à Waremme. S.M

Meux. Johan Paquet a pris sa troisième jaune samedi à Couvin et manquera la venue de Verlaine vendredi soir. Pour le reste, hormis Lecomte (genou) et A.Baudoin (Lyme) blessés de longue date, tout le monde devrait être présent. S.M

Onhaye. De Maeyer et Guiot ont purgé leur suspension et seront là dimanche à Givry. Ils croiseront Bastin et Granville qui ont pris la jaune de trop samedi soir. S.M

UR Namur FLV. Hellas s'est déboîté l'épaule face à Waremme mais devrait être apte cette semaine. Becker et Cagnina seront suspendus pour aller à Durbuy. Pour Zidda (pubalgie), il faudra voir l'évolution cette semaine. S.M

Spy. Motte (suspension) sera de retour pour recevoir Raeren. Hadim (adducteurs) devrait être apte. S.M

Aische. Gaziaux ne sera plus suspendu pour aller à Richelle contrairement au back droit Michels et au médian Joannès (3e jaune). S.M



>>> Les news du 31 octobre

RFC Seraing: Les Métallos affrontaient les Espoirs de l'AS Eupen ce jeudi à 11h30. Ils se sont inclinés 3-4. Les buts des locaux ont été inscrits par Mouhli et par Walbrecq (2). (M. S.)





>>>Les news du 28 octobre



Onhaye. De Maeyer et Guiot ont pris leur troisième jaune et seront suspendus pour la venue de Rebecq samedi soir. (S.M.)

Spy. Averti face à Ciney, Yohan Motte manquera le déplacement à Aische (3e jaune) prévu samedi. Francotte et Mana seront par contre de retour. Furnémont (cheville) entrera en ligne de compte. (S.M)

Ciney. Pas de suspendu à Ciney qui recevra Aywaille samedi soir et qui pourra compter sur le retour de Villano. Kouadio (adducteurs) et Despas (pied) ont rejoué vendredi avec la Réserve mais le second cité est sorti à la demi-heure. (S.M.)

Aische. Vincent Gaziaux, averti pour la 3e fois ce dimanche, manquera le derby contre Spy. Hormis les blessés de longue date que sont Raya Garcia, Detienne et Thirot, le reste du groupe devrait être au complet. (S.M.)

Rochefort. Beck rentrera de suspension pour la venue d'Herstal samedi soir. Rochefort compte par ailleurs toujours autant de blessés : Martinez (main), Marion (genou), Ligot (genou), B.Michel (accident de voiture), Atheba (ischios) et Staes (épaule). (S.M.)





>>>Les news du 18 octobre

STOCKAY: Jérémy Javaux, qui ne pourra pas reprendre la course avant janvier, s'est vu proposer par le club d'intégrer le staff durant son absence des terrains. Il officiera comme T3 derrière Yannick Pauletti (T1) et Eric Thirion (T2). ( E.T.)

WAREMME: Oghuzan Kaylesiz, ancien offensif de La Calamine ayant tenté sa chance en Turquie l'an dernier, était en test au Leburton. Il a convaincu le staff et sera, dès que le transfert international sera validé, le nouveau renfort offensif des Hesbignons.

>>> Les news du 14 octobre



Onhaye. La poisse colle à Luis Defresne, blessé à la clavicule. Alors qu'il était sur le retour, son indisponibilité a été prolongée pour une durée de six semaines. Lionel Brouwaeys récupérera par contre Th.Delplank et Davrichov qui étaient suspendus ce week-end. (S.M.)

Rochefort. Exclu dimanche après-midi à Spy (2 jaunes), Leroy manquera la venue de Huy samedi soir au Parc des Roches, au même titre que Ouedraogo et et Liotta qui ont pris leur troisième jaune. Staes rentrera, lui, de suspension. (S.M.)

Spy. Avertis lors du derby, Henrotaux et Fayçal Et-Touil manqueront le déplacement à Habay contrairement à Ficheroulle qui a purgé la sienne. Le portier Maricosu, blessé à l'épaule et pour qui ça n'allait pas dimanche avant le match, est incertain. Furnémont s'est quant à lui blessé au travail vendredi soir tandis que Manna, malade, a prévenu de son absence en dernière minute. Non prévu dans la sélection de base, Dury était également blessé. Paris n'a pas été rappelé car il était puni.





>>> Les news du 2 octobre

Sprimont: Les Carriers n’en finissent plus de se renforcer et la prochaine arrivée pourrait être celle du milieu défensif togolais Henry Eninful, passé il y a quelque temps par le standard de Liège. (F. D.)

>>> Les news du 1er octobre

Rochefort : La Jeunesse rochefortoise a frappé un grand coup sur le marché des transferts ce mardi soir. Maël Lépicier, ancien joueur professionnel de Virton, de Moons, du Beerschot, de l'Antwerp ou encore de Roulers s'est engagé avec les Marcassins pour une durée de deux ans. Le défenseur central de 33 ans était libre de tout contrat. Il était présent ce mardi à l'entraînement. S.M

>>> Les news du 30 septembre



Rochefort : Sorti à la 21e à Warnant, Tom Antoine souffre d'une grosse contracture à l'adducteur. Il est incertain pour le prochain match face à Oppagne-Wéris. « J'ai ressenti une douleur qui s'est accentuée au fil des minutes. A la fin, ce n'était plus possible. Je suis déjà allé chez l’ostéopathe dimanche soir. Je me laisse quelques jours de repos et si c'est possible, je reprendrai jeudi », explique l'intéressé. Rochefort sera par ailleurs privé de Leleu, exclu ce dimanche, contrairement à Leroy qui fera son retour. S.M

>>> Les news du 7 septembre

Ciney : Exclu à Meix-devant-Virton (2 jaunes), Villano manquera la réception de Huy samedi soir. Kourouma aura, lui, purgé sa suspension. Vanhorick, bientôt papa, devrait également être de retour. S.M

Meux : Exclu à Stockay (2 jaunes), Gauthier Smal manquera le déplacement à la RAAL samedi soir. Il croisera la route de Moors. S.M

>>> Les news du 6 septembre

Sprimont: Libre depuis son passage à Tongres la saison dernière, l’attaquant d’origine congolaise Bavon Tshibuabua a signé chez les carriers. Akono, un flanc offensif français, aurait dû également rejoindre les Carriers mais, en dernière minute, cela ne se fait pas. Il n'y a finalement pas eu d'accord avec son club d'appartenance alors que le joueur était enclin à signer à Sprimont et qu'il vivait déjà dans un appartement mis à sa disposition par les dirigeants du club fusionné.

>>> Les news du 3 septembre

Sprimont: Daniel Feuzeu a signé. Il connait bien l'entraineur Michaël Leruth qui l'a déjà coaché lors de son passage à Banneux. Il avait quitté le club en 2015. (M. S.)

La Louvière Centre: les Loups ont fait signé en deux jours trois joueurs: Locigno, Princelle et Bangoura.

Symphorinois: le jeune espoir Thomas Evrard a signé en provenance de Mouscron.

UR Namur FLV : l'UR Namur FLV a officialisé ce mardi soir l'arrivée du milieu de terrain de 32 ans Djaïd Kasri. Un accord a été trouvé en toute fin de mercato. Djaïd Kasri a notamment évolué en ligue 1 à Nantes, en Liga à Saragosse mais aussi en Belgique à l'Antwerp, à Virton, à Eupen, au Lierse et à La Louvière Centre.

>>> Les news du 1er septembre

Seraing : Raouf Mroivili, un milieu de terrain de 20 ans en provenance de Metz arrivé en prêt chez les Métallos. (E.T.)

Solières: Les Soliérois ont trouvé un accord avec Kandé Keita, joueur né à Bamako et arrivé en France à 2 ans. (E. T.)

>>> Les news du 31 août

Meux : Avec la blessure de Justin Gauyx mercredi face à Rebecq et l'absence d'Arthur Baudoin (Lyme) depuis plusieurs semaines, le secteur défensif de Meux est restreint. Les dirigeants ont réagi en engageant Youri Teklak, fils d'Alex Teklak, en provenance des Espoirs du Sporting de Charleroi. Le jeune joueur s'est déjà entraîné avec le groupe ce vendredi. S.M



Spy : Comme attendu, le défenseur Amin Hadim s'est engagé avec Spy tout comme le jeune attaquant de la RAAL, Vincent Bazzarelli, qui était testé ce vendredi soir. (S.M)

UR Namur FLV : Thomas Boudjemaa a choisir de quitter le club. Sa future destination : Walhain en D3 amateurs. (S.M)



>>> Les news du 30 août

Givry: Le gardien haïtien, Isaac Rouaud rejoint le club. (V. Gof.)

Hamoir: Agé de 19 ans, Luca Villardita, milieu défensif, arrive en provenance de Tilleur. (F. D.)

Waremme: Les Hesbingons accueillent deux nouveaux joueurs : Elie Wabello, un n°9 en provenance de Rebecq et Walid Cheref, un milieu de terrain axial libre et jadis passé par Waremme avant de passer un test en Espagne (D6). (E. T.)

Solières: Kande Keita, un Franco-Malien venu de France est en test pour l'instant. Les Mosans espèrent finaliser sa venue. (E.T.)

>>> Les news du 29 août

RUW Ciney : Deux joueurs viennent renforcer l'équipe réserve, voire les U19. Il s'agit de Loïc Latour (Waremme) et de Qarri El Madhi (Floreffe). Ils pourront néanmoins être appelés en A si besoin. (S.M.)

>>> Les news du 21 août

Waremme: Fabian Lo Monte (Herstal) a trouvé un accord avec les Hesbignons, il apportera son expérience au groupe de Philippe Gustin. E.T.

SOLIERES: Les Mosans viennent d'acquérir les services d'Adam Arabi, en provenance de Wincrange. l'offensif est jadis passé par Huy. E.T.

UR Namur FLV : Le club enregistre l'arrivée de l'arrière latéral Alessio Palmeri (Olympic de Charleroi). Par ailleurs, Damien François, qui faisait partie de l’administration du club, a pris la décision d’arrêter sa collaboration avec le club. (S.M)

>>> Les news du 20 août

RFC Liège: Les Sang et Marine se rendront à Sprimont ce mardi à 19h30. (M. S.)

>>> Les news du 17 août

Hamoir: Les Rats ont finalisé un dernier transfert avec la venue de Gianni Giglio, un milieu de terrain qui arrive de Charleville Mezieres. (F. D.)



>>> Les news du 14 août



RFC Liège: Michaël Lallemand a repris le chemin des entrainements. Il était absent suite à une blessure à la rotule. (M. S.)



JS Rochefortoise : Toujours à la recherche d'un élément offensif, Rochefort vient d'engager Alfred Ouedraogo, 29 ans, attaquant du Patro Eisden la saison dernière. Le joueur est notamment passé par La Louvière, Hasselt, Rebecq, le Léopold Uccle et Diegem. (S.M)

>>> Les news du 8 août

Spy : Le défenseur central Jonathan Kilewuka (Jambes, P2) s'est engagé avec les Écureuils. Il pourrait en être de même pour El Touil (Aische) dans les prochains jours. (S.M)

Waremme: L'offensif Willy Bamona, frère de Leslie, arrive en prêt en provenance de Visé. (M. S.)



>>> Les news du 7 août

JS Rochefort : Rochefort tient deux renforts avec Jordan Atheba et Vitalino Baiardo. Le premier cité, défenseur de 25 ans, a été formé au Standard et a porté le maillot de Larnaca (Chypre) et de Martigues. Le second, 26 ans, est un flanc qui évoluait à Binche la saison dernière. (S.M)

Waremme: Arrivé cet été, Alan Brncic quitte déjà les Stadistes. Il file au Croatia Wandre, club de P3B. (M. S.)

Visé: Les Oies ont partagé l'enjeu (0-0) face à Warnant. (M. S.)

>>> Les news du 5 août

Couvin-Mariembourg Fraire : Kévin Kodjia, un flanc qui évoluait en CFA, s'est engagé avec les Fagnards. (S.M)

>>> Les news du 2 août

RFC Liège: Le match amical initialement prévu ce vendredi à 17h au Patro Eisden Maasmechelen se jouera finalement à 15h. (M. S.)



UR Namur FLV : L'ancien attaquant du RFC Liège, Erwin Senakuku, s'est finalement engagé avec l'UR Namur FLV (S.M)

>>> Les news du 31 juillet

RFC Seraing: Mohammed Kane, prêté par Metz, est désormais parti en prêt à Bastia-Borgo (E. T.)



Waremme: Le flanc défensif Momo Sylla évoluera finalement bien chez les Stadistes, parvenus à un accord avec Amay. D'autres arrivées sont attendues (M. S.)



>>> Les news du 30 juillet

RFC Seraing: Le stage à La Bresse a débuté ce lundi... sans Erik Zetterberg, en test depuis plusieurs jours, qui n'est pas conservé. (M. S.)



>>> Les news du 26 juillet

URSL Visé: Cité du côté du Stade Waremmien, le défenseur Marin Lacroix signe finalement à Bilzen, en D3 amateurs. (M. S.)



>>> Les news du 23 juillet

RFC Seraing: Les Métallos se sont imposés 1-3 en amical à Spouwen-Mopertingen (D2 amateurs). Les buts sérésiens ont été inscrits par Gueye, Stevance et Al badaoui. Le dernier renfort, Labylle, a délivré un assist. (M. S.)



>>> Les news du 21 juillet

Waremme: Hamza Lagrib et Clovis Mamwanga Wawa étaient en test ce samedi pour la reprise. Philippe Gustin était rentré de vacances mais Angiulli, Deflandre, Julin et Muaremi étaient absents. (M. S.)



>>> Les news du 18 juillet

Huy: Beaucoup de tests physiques au programme de la reprise des Hutois, où 4 joueurs manquaient à l'appel: Mirko Rupcic, Michaël Kone, Jean Mathieu et Charles Dion. Suite à un accident et une opération urgente, le T2 était également absent. (M. S.)



>>> Les news du 17 juillet

Huy: Les Hutois affronteront le F.C. Kosova Schaerbeek ce dimanche 21 juillet 2019 à 16h au terrain de l'Avenue de la Croix-Rouge. (M. S.)

Herstal: Les Armuriers disputeront un amical à La Calamine samedi à 19h30. (M. S.)



>>> Les news du 16 juillet

Warnant: Le club a repris le chemin des entraînements lundi et effectuera des tests physiques ce mardi. Si Carvalho, Gerard, Heptia, Miézal et Saglam sont toujours en vacances, Honay, en voyage, ne participera pas aux tests. Licour était présent mais n'est pas encore rétabli. (M. S.)



Tilleur: Les hommes de Christophe Kinet ont recommencé avec un groupe au complet. Seul Franco Zennaro est laissé au repos une petite semaine suite à une tendinite. (M. S.)



>>> Les news du 14 juillet



RCS Onhaye: Florian Thewis, gardien de but de 21 ans, arrive en provenance du Standard de Liège après avoir été formé à Seraing et être passé par le Sporting de Charleroi. Il évoluait en équipe réserve au Standard depuis deux saisons. (S.M)

URSL Visé: Enzo (Walhain) et Julien (RWDM) Célestine, frères jumeaux, rejoignent les Oies. C'est la première de leur carrière qu'ils joueront ensemble. (M. S.)



Verlaine: L'attaquant de 25 ans, Ridwane Bouchibti, a signé. (M. S.)



>>> Les news du 12 juillet

RFC Liège: Yoshi Mariën s'entraine à nouveau depuis ce jeudi. Michaël Lallemand (Deinze) devrait signer incessamment sous peu. (M. S.)



>>> Les news du 10 juillet

Stade Brainois: Victime d’un accident de roulage, l’attaquant Bryan Nicaise ne reprendra pas les entraînements avec les P’tits Blancs lundi prochain. Il souffre d’une double fracture tibia-péroné ainsi qu’une double fracture de la mâchoire. Indisponibilité prévue : six mois. (M. M.)

>>> Les news du 8 juillet

RFC Liège: Loïc Reciputi se fait opérer au talon ce mardi et devrait être absent des terrains durant six mois. (M. S.)

>>> Les news du 5 juillet

Verlaine: Le portier Pierre Derbaudrenghien, qui évoluait à Herstal jusqu'à la saison dernière, a signé chez les promus. (M. S.)



>>> Les news du 4 juillet

Visé: Il ne manque plus que la signature des joueurs, en vacances, afin qu'Enzo Celestine (Walhain) et son frère Julien (RWDM) ne soient officiellement mosans. (E.T.)

>>> En juin

RFC Liège: Le Matricule 4 disputera un amical face à Verlaine le 24 juillet à 19h30 à la Juprelle Football Academy (M. S.)

Hamoir: Raphael Miceli voulait encore deux renforts, au milieu, et il vient de combler une partie de ses souhaits avec la signature du jeune sérésien William Impagnatiello. (F. D.)

Warnant: Bryan Mosca (Herstal), lourdement blessé cette saison (croisés), complète l'effectif hesbignon pour la prochaine saison. (E. T.)

Waremme: Les Stadistes ont déjà choisi le successeur de José Ackermann au poste d'entraîneur des gardiens. Il s'agit de Steve Lefevre, que Philippe Gustin connait bien. "Il m'a accompagné les quatre dernières saisons à Amay. En plus d'être un bon coach, c'est quelqu'un de très diplomate." (M. S.)

URSL Visé: Les frères Célestine (Enzo de Walhain et Julien du RWDM), suivis par le cercle mosan, sont proches d’une signature. (E. T.)

Waremme: José Ackermann, l'entraîneur des gardiens, a décidé de s'en aller pour des questions financières. (M. S.)

>>> Les news du 24 juin

Tournai: Marvin Ivanof prolonge à Tournai.

Olympic: Yoroma Jatta renforce l'Olympic CF.

URSL Visé: Le club transfère à nouveau un joueur de Geel. L'ailier Nakhid Panagotis, s'est engagé pour deux saisons chez les Oies. (M. S.)

Waremme: Le latéral Jonathan La Rocca arrive de Hamoir. (M. S.)

Ganshoren: Alexis Scholl, formé à Anderlecht, arrive en provenance du Benfica Lisbonne, où il disposait d'un contrat pro. Il a également été international Belge jusqu'en U19.

Walhain: Trois renforts ont été officialisés. Il s'agit de Badredine Azzouzi (défenseur latéral ou milieu gauche du RFC Meux), l'ancien du White Star Mohamed Amine Ben Slimane et enfin Reda, défenseur central de l'Union Saint-Gilloise.

Seraing: Alessio Cascio sera bien présent pour la reprise (le 8 pour les tests physiques et le 10 pour le premier entraînement) des Métallos. Le milieu offensif vient en effet de prolonger officiellement pour deux saisons (avec une troisième en option). E. T.

Seraing: Le jeune avant Reda Cokgezen est prêté à Spouwen. (E. T.)

Seraing: Serkan Basha (médian), Aladin Bizimana (gardien de but) et Mohamed Admi (attaquant, qui a déjà fait des apparitions en équipe-fanion), tous trois nés en 2000, intègrent le noyau A de Seraing, où ils rejoignent Romain Vanboquestal.

Seraing: Moussa Gueye s'est engagé pour une sixième saison chez les Métallos. (E. T.)

Mons: Adrien Leclercq quitte le Stade Brainois qu'il avait rejoint en hiver pour Quévy-Mons.

Hamoir: Toujours à la recherche de l’un ou l’autre renfort offensif, le RRC Hamoir a signé l’attaquant Dylan Lambrecth, passé entre autres par Liège, l’Union, Roulers....

Francs Borains: Botoko prolonge. "Le mercato défensif est terminé".

RWDM: Allan Meddour, back droit de 23 ans, passé par Malines, Auxerre et ayant joué également en D2 grecque, a signé pour un an + option.

Francs Borains: Pas conservé à la Raal, Léandro Bailly retourne aux Francs Borains, un an après avoir quitté le stade Vedette.

Seraing: Patrick Tamburrini parti, on évoque le nom de Patrick Van Kets (ex-coach des U21 du Standard) comme T2 de Christophe Grégoire.

Visé: Jaa, Thome, Debefve, Manfredi, Nezer, Oluoch, Perseo, Said, Schillings, Vaccaro et Ngoie ont été vus. Ils restent Visétois. Lacroix, Goblet, Karatas et Nana ne sont pas conservés.

Tubize: Anthony Schuster quitte l’AFC et retourne dans le club français des Herbiers.

Walhain: Badreddine Azzouzi, le back gauche s’est engagé avec le Wallonia.

RCS Onhaye : Luis Defresne ( 21 ans), arrive en provenance de Châtelet (D1 amateurs). Formé au Sporting de Charleroi et au Standard de Liège, cet élément défensif peut évoluer en 3-4-6. (S.M)

URSL VISE : Alors que les dirigeants commencent, ce week-end, le tour de table avec les joueurs déjà visétois, les Mosans ont déjà enregistré six arrivées : Bourard (Solières) et Ramadani (Fize) ainsi que les quatre jeunes joueurs belges évoluant cette saison à Walheim en Allemagne : Sernane Segniagbeto, Willy Bamona mais aussi Kenny Senga et Sullivan Lavocat.

Couvin-Mariembourg : Constant Broyer, défenseur français de 22 ans, s'est engagé avec les Fagnards. (S.M)



Seraing: Jordan Machado, un défenseur gaucher franco-portugais formé à Montpellier, a rejoint les Métallos.

Tournai: le club tournaisien a acté ce jeudi la signature de Clément Petit (Francs Borains)

Jodoigne: Ricardo Musset-Quintais, défenseur de 22 ans, arrive en provenance de l'UR Namur. Thomas Leblois quitte quant à lui Wavre pour Jodoigne.

Rebecq: Enzo Bellia s'en va à Acren et Florent Bernier quitte le club pour Onhaye.



Jeunesse Tamines : Grégoire Martin rejoint son ancien coach Michel Mauléon à Huy (S.M)

Warnant: François Fourneau (U21 Seraing) a signé chez les Hesbignons. (E. T.)

Francs Borains: L'attaquant Marvin Turcan arrive.

Real: Florent Tachenon (Entente binchoise), Enzo Bellia (Rebecq) rejoignent la Real où Tony Pecqueur a prolongé.

Visé: Les arrivées de Valton Ramadani (Fize) et Willy Bamona (Hertha Walheim) sont officielles. S'ajoute à ce duo la venue de Sernane Segniagbeto, ex-Waremme et Solières, lui aussi actif au sein du club allemand précité.

Francs Borains: Kouama a prolongé.

Jette: Jonathan Van der Meerens, le gardien de Diegem, a signé.

RCS Brainois: Lucas Giorlando (Olympic) a signé à Braine.

RUW Ciney : Après une saison passée en P1 à Loyers, Romain Lamour revient dans son club formateur, la RUW Ciney. S.M

Jeunesse Tamines : le portier Guillaume Robert s'est engagé avec le champion de la P1 namuroise, Spy. S.M

Olympic: Girolando s'en va mais Ibrahim Somé, Zainoul Haidara et Alessio Virgone poursuivent l’aventure.

>>> En mai

Stade Brainois: Deux nouvelles recrues: Nikola Simić (photo), gaucher, du KV Woluwe-Zaventem et Arnaud Lebrun, espoir, de l'AFC Tubize.

Francs Borains: Corentin Cottenceau arrive de Tourcoing. Il suit Pierre Gevaert.

Verlaine: Shelton Guillaume, le meilleur buteur des Taureaux, restera finalement au club un an de plus. Il était pourtant en contact avec plusieurs clubs, dont Visé. (M. S.)

RUW Ciney : Mathieu Mohimont s'est finalement engagé avec Marloie, en P1 luxembourgeoise.

Raal: Jessy Galvez Lopez arrive de Châtelet.

Raal: Après le départ de Charles Couchie, la Raal n’a pas été très loin pour trouver son successeur en tant qu’entraineur des gardiens. C’est Fabian Duquesne, ancien joueur de la Raal et entraineur actuel chez les jeunes, qui remplira cette fonction.

Francs Borains: Pierre Gevaert a signé.

Walhain: Vu le départ de Romain Pletinckx, le Wallonia Walhain a recruté Julien Decooman. Le jeune keeper du Sporting de Charleroi retrouvera donc...son père, justement en charge des gardiens dans le club brabançon wallon.

Jette: Thierry Nendaka passe de l'Olympic à Jette.

Walhain: La direction walhinoise tente à tout prix de renouveler le bail de plusieurs de ses cadres. Elle vient de trouver un accord avec deux éléments. Cameron Bamenga et Luca Di Vrusa ont en effet décidé de prolonger l'aventure dans le Brabant wallon, en D3 Amateurs.En plus de Warren Notam Yach, les dirigeants ont finalisé une deuxième arrivée. Il s'agit de Florian Rebere (20 ans), un milieu de terrain travailleur, qui aura pour mission de remplacer Ciryl Rosy. Après avoir porté les maillots de Tubize, le White Star, Mouscron Péruwelz, Rebecq et Soignies, il débarque à Walhain.

Rebecq: Cédric Massin (FF Norden, Jette, Seraing), Désiré Ngiamba (Olympic) et Léonard Ngiamba (RAAL) ont signé.





Walhain: Après avoir acté les départs de Ciryl Rosy, David Iboma, Gilles Denayer et Enzo Célestine, Walhain (D2 Amateurs) a conclu son premier transfert entrant. Il s'agit de Warren Notam Yach, un attaquant ayant transité par Mouscron. (P.B.)

URLC: Dahmane arrête en tant que manager à La Louvière Centre. Il continue à être joueur.

Francs Borains: Le capitaine Lorenzo Lai a prolongé.

Stade Brainois: Ian Dufer arrive de Ransart.

Ganshoren: Ganshoren a bouclé son impressionnant mercato avec l'arrivée d'une dernière recrue en la personne de David Soladio (ASV Geel). (S.St.)

Jette: Kamara Vamuya passe de Wavre à Jette. (S.St.)

Warnant: Julien Piot, le fils du légendaire Christian Piot, devient la doublure de Jean-Philippe Gérard chez les Hesbignons. (E.T.)

Onhaye : Comme pressenti, Aurélien Lambert n'ira pas à Durbuy et restera bien à Onhaye suite à la montée en D2 amateurs. La décision a été prise mardi soir. (S.M)



Aische : Le club hesbignon a (enfin) trouvé son deuxième gardien pour la saison prochaine en D3 amateurs. Il s'agit de Yann Luyten, 22 ans, passé par Andenne. (S.M)

Raal: Johan Sampaoli a signé.

Jette : Dimitri Agorakis revient à Jette, lui qui évoluait à Kosova cette saison. (S.St.)

Onhaye : C'était dans l'air. C'est désormais officiel. Florent Bernier quitte Rebecq et rejoint son ancien club Onhaye promu en D2 amateurs. (S.M)

Verlaine: Mathieu Mornet, le défenseur de Cointe (P1), évoluera chez les Taureaux. (M. S.)



Francs Borains: El Eraichi ne sera plus le T2 des Borains la saison prochaine.

Raal: Gilles Denayer arrive en provenance de Walhain qu'il avait rejoint durant le mercato hivernal dernier. Alors que son nom est cité depuis plusieurs jours, lui-même l'ayant confié, Melvin Renquin a officiellement signé ce mardi midi à la Raal.

Herstal: Manu Soto Munoz a enfin trouvé un club pour l'an prochain : il rebondit à Bilzerse-Waltwilder.

Léo: Boubacar Sow quitte le Léo pour Quévy-Mons

Francs Borains: si la Raal n'a pas officiellement confirmé le transfert de Renquin vers ses couleurs, le joueur et l'entraineur Frédéric Taquin oui. Cordaro et Gomis ont prolongé.

Raal: Alors que Renquin arrive, le club se sépare de trois recrues hivernales. Colley, Bailly et Aucoin ne sont pas conservés.

Walhain: Iboma s'en va pour rejoindre le Patro Maasmechelen (D1 amateurs).

Braine: Mohamed Zeroual passe de Wavre à Braine. (S. St.)

URLC: Poto Mees s'en va à Rebecq.





Solières: Tom Dethier et Axel Dheur ont prolongé. Leonel Mao (en prêt à Waremme) arrive après quelques heures de discussion avec le club auquel il appartient (Bertrix). Le défenseur Lorenzo Cusumano l'imite. (M. S.)

RCS Brainois: Ruben Lacroix, Gauthier Bourguignon et Damien La Grange ont prolongé. Mathieu Vlaminck s'est engagé à Genappe, en P1 Brabant.

Seraing: Après Brahim Sabaouni hier, Lucas Walbrecq, un flanc droit offensif de la RUS Rebecq (D2 amateurs) arrive au Pairay. Le joueur a paraphé un contrat d'un an, avec option pour une seconde. Maxime Mignon a prolongé. Le gardien a signé pour un an, avec un an en option.

Raal: Louagé, Van Ophalvens et Vanhecke ont prolongé.

Huy: Souleymane Thiaw retourne chez les Hutois après 5 ans à Solières. (M. S.)

Raal: Iliess Bruylandts passe des Francs Borains à la Raal.

Ganshoren: Nicolas Vanderhaegen (ex-RWDM) arrive en provenance de Grimbergen.

Solières: Simon Ligot quitte le RFC Liège pour Solières.

Tilleur: Kévin Cossalter de retour en région liégeoise. Alors qu’il avait débuté la saison du côté du Stade waremmien,il était retourné à Wiltz, au Luxembourg. Il revient à Tilleur.

Stade Brainois: L'ancien espoir du RFC Houdinois Enzo Scaletta, peu utilisé par Xavier Robert, se relance au Stade Brainois.

Braine: Malory Roman passe de la Raal au RCS Brainois.

Seraing: Alors que Gueye a inscrit le but métallo lors de l'amical face à Hamoir, les Rouge&Noir le défenseur Isaac Matondo (Espoirs du Club de Bruges) et le médian Kevin Van Den Kerkhof (URLC) étaient à l'essai. Par ailleurs, Abdel Al Badaoui a prolongé son contrat (deux ans avec une troisième année en option). E.T.

Ganshoren: Le FCG complète son staff sportif pour la saison 2019-2020 avec Dimitri Desmet (T2) qui arrive du RFC Genappe et Frédéric Goffinet (entraîneur des gardiens) qui vient du RSD Jette. Serge Van Delsen devient quant à lui team manager. Rayons transferts le club frappe un grand coup en s'attachant les services d'Ernest Kuma, l'attaquant du RCS Brainois!

Raal: Franco, Francotte et Lazitch ont prolongé.

RUW Ciney : La RUW Ciney a bouclé ses transferts en faisant signer l'attaquant de 28 ans, Gianluca Falzone (Rapid-Symphorinois) et en faisant prolonger le défenseur Baba Kourouma. (S.M)

Léopold : Adil Naamane (Walhain) et Mahdi Chebaiki (RAQM) rejoignent le stade Fallon.

Braine : Luca Arcangeli, qui avait quitté Ganshoren il y a quelques jours, s'est engagé avec le RCS Brainois. Plos de son côté reste. Il avait pourtant démissionné et avait des contacts avec Rebecq.

Ganshoren : Ali Nasa (Grimbergen) Samuel Coillet (Pays Vert) et Ivan Fuentes Delgado (Woluwe-Zaventem) évolueront à Ganshoren la saison prochaine.

Braine : Maxime Lambert (19 ans) arrive en provenance du noyau A du FC Dender (D1 amateurs). Maxime Paquet (22 ans) quitte le FC Genappe (P1) pour rejoindre Braine.

Ganshoren : Jeremy Nerinckx (Woluwe-Zaventem), Anthony Collyns (Stade Everois), Sadou Bah (Boitsfort) et Mohamed Allouachi (Saint-Nicolas) ont signé. Amaury Malbrancke s'en va quant à lui à Nivelles.



Karim Nouichi, ex-coach d'Amay, arrive chez les Wawas comme T2 de Philippe Gustin. Rayon joueurs, les Hesbignons accueillent Altin Muaremi (Ursl Visé, ex-Eupen) et Maxime Heinen (D6 allemande).

La Louvière Centre : Perreira (Raal) est le premier transfert entrant. Blaudy et Caudron prolongent.

Jordan Henri (Olympic) arrive.

Wavre : Un premier transfert entrant est acté du côté de Wavre Sports puisque Ricardo Monteiro, le gardien du RSD Jette, a signé. "J'étais en contact avec Wavre depuis le mois de janvier. Ils souhaitent mettre sur pied une équipe assez jeune, j'ai été séduit par le projet. Je tiens au passage à remercier Frédéric Goffinet, mon entraîneur des gardiens à Jette, sans qui ce genre d'opportunité ne serait pas présentée" , nous a-t-il confié. S. St.

Ganshoren : Andreas Suederick, gardien du SK Pepingen-Halle, Kylian Yrnard, défenseur central de Kampenhout, et Andon Sefgjini, ailier gauche du RW Walhain, ont signé.

Raal: Mickaël Jonckheere, Diego Debelic et Kevin De Wolf ont prolongé.

URLC : Aissa Saidane continue.

Olympic/Châtelet : Achraf Achaoui (ex-Standard espoirs) arrive. Tout comme Amin Jiyar (Liège) et Nathan Durieux (Châtelet)

UR Namur FLV : Le club namurois tient deux nouveaux renforts en vue de la saison prochaine : Dieudonne Lwangi (La Louvière Centre) et Robin Servais (Sartoise, P1 du Brabant). S.M

C.S Brainois : Xavier Toussaint et Fred Rosmolen quitteront quant à eux l'UR Namur FLV pour rejoindre le C.S Brainois la saison prochaine. S.M

URLC : Sahim Herzallah prolonge.



URLC : Dylan Damraoui rempile.

Jette: Xavier Concepcion Romero passe de Wavre Sports au RSD Jette.



Braine: Jonathan Coquelle, formé au PSG, passé par Sedan avant d'évoluer en Belgique à Virton, Verviers et Ciney, arrive en provenance du Tempo Overijse.



Raal: Ralph Samutondo quitte La Louvière pour rejoindre Roulez à La Rhodienne.



Stade Brainois : L'attaquant de 20 ans Luca Bonanno (Londerzeel, D2 flamande) débarque.

Tamines : Jonathan Bourdon (Entente binchoise) signe à Tamines.

Aische : l’attaquant de Couvin-Mariembourg Francesco Servidio jouera en effet pour le club hesbignon la saison prochaine.

La Louvière Centre: Kevin Utshinga rempile.

Jette: Valentino Van Driessche (Woluwe Zaventem) et Quentin Cortvriendt (Ganshoren) ont signé au RSD Jette.