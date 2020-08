Tout savoir sur les infos et transferts dans la série.

>>> Les news du 7 août



Herstal: Un joueur a été testé positif au coronavirus dans le noyau A du club armurier. "Il est rentré récemment de vacances et se plaignait d'un mal de tête. Il a directement passé le test, qui s'est révélé positif", explique le président Diego Munoz. Le joueur n'a pas disputé la moindre minute face au RFCL mercredi. Faisant preuve de sagesse, le matricule 82 a décidé d'annuler son match amical face au Sart-Tilman prévu ce week-end. Le président et le coach ont également décidé de faire l'impasse sur les entraînements programmés la semaine prochaine. Les autres joueurs du noyau devront eux aussi passer le test.

URSL Visé: En test avec Manu Massa, Randy Giargiana n'est pas conservé non plus dans l'équipe de José Riga.

RFC Liège: Le match prévu à huis clos face à OHL n'a finalement pas eu lieu à la demande du club de D1A, qui débute le championnat ce week-end.

Warnant: Non conservé, l'attaquant de 27 ans Gabriel Carvalho Alleoni s'est engagé avec Bilzen, en P1 limbourgeoise, annoncent nos confrères de l'Avenir.





>>> Les news du 6 août

Manage: Madhi Chebaiki est bien Verriers. Après un petit revirement de situation, le joueur a finalement bien signé au Scailmont.

URSL Visé: le match face au RCS Verlaine prévu ce samedi n'aura finalement pas lieu.





>>> Les news du 5 août

Warnant: Jason Atchon, le défenseur de 20 ans en test, n'est finalement pas conservé.

RFC Liège: Le défensif Manu Massa n'a pas été prolongé chez les Sang et Marine. En test à Visé, les deux parties ne sont pas arrivées à un accord. Il pourrait donc redescendre d'une division et son nom est notamment cité du côté de Solières, toujours à l'affût d'un bon coup.





>>> Les news du 4 août

Aywaille: Le match face à La Calamine prévu ce mardi soir est annulé par mesure de précaution.





>>> Les news du 1er août



Warnant: Victime d'une crise cardiaque, le fidèle CQ, Pierre Dautreloux, est décédé à l'âge de 62 ans. Il sera remplacé au club par Eric Cornelis. La rédaction de La DH/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances.





>>> Les news du 29 juillet

Visé: Sernane Segniagbeto va devoir être opéré du ménisque suite à une blessure. Il sera absent au minimum trois à quatre semaines.

Warnant: Le club promu en D2 ACFF suit certains autres clubs de la région en annulant la présentation de ses équipes, prévue le 7 août.





>>> Les news du 28 juillet

Solières: Un joueur du noyau A a été testé positif au Covid-19 au Château Vert. Il a été placé en quarantaine et le club est au repos cette semaine: pas de matchs contre Wanze/Bas-Oha et les Espoirs du Standard, donc.

La Louvière Centre: les Loups qui sont en stage en France cette semaine et qui affrontent la réserve du PSG ce mercredi accueillent Saif Sakhi, un joueur du Racing Club de France 92. "Il s'entraine avec nous depuis les semaines précédentes", confie Bernard Bouger. "Maintenant, il s'est engagé avec le club."





>>> Les news du 27 juillet

Solieres : Les Mosans, qui étaient à la recherche d'un attaquant, ont jeté leur dévolu sur l'ancien avant de Sprimont, Joseph Akono. Le Franco-Camerounais jouait à Compiègne avant de rejoindre les Carriers. Il était au FC Liège depuis la reprise des entraînements, où il avait signé. E. T.



>>> Les news du 25 juillet

Solieres: Le cercle mosan annonce que Maxime Cosse ne fera finalement pas partie de l'effectif soliérois pour la saison à venir. "Pour des raisons professionnelles", signale-t-on de manière officielle. Il faut dire que l'avant ne s'était présenté ni aux tests physiques ni lors du premier entraînement...





>>> Les news du 24 juillet



Stockay: Robin Struzik sera absent au moins deux mois suite à une blessure au genou lors d'une sortie de motocross. C'est cependant moins grave que redouté. Les examens ont dévoilé quelques fissures alors que l'on craignait une déchirure des ligaments croisés.





>>> Les news du 22 juillet



Raal: Après Thomas Wildemeersch, Alain-Jerry Lufira Luebo, mieux connu sous le nom d'Alain-Jerry Matoka, débarque au Tivoli. Le défenseur de 186 centimètres, formé à Ostence et passé par Tubize, a disputé plusieurs rencontres en N1 la saison dernière, à 21 ans à peine.

URSL Visé: Le verdict est confirmé : Greg Perseo souffre d’une fracture de la clavicule. Blessé lors de la rencontre amicale contre le Sporting de Charleroi mardi soir, le feu follet visétois est malheureusement sur la touche pour plusieurs semaines. Une indisponibilité qui s’ajoute à celle de Nicolas Gerits (opéré d’une pubalgie). Y.H.





>>> Les news du 21 juillet

Hamoir: Lors de la reprise lundi soir, les Rats ont accueilli deux joueurs en test (un ailier et un latéral droit) ainsi que Benoit Bruggeman, l'ancien joueur de Liège. Un accord pourrait intervenir dans deux semaines si l'ex-Sang & Marine ne trouve pas chaussure à son pied en Nationale 1. E. T.





>>> Les news du 20 juillet

Hamoir: Les Rats reprennent l'entraînement ce lundi, coup d'envoi prévu à 19h15. Ils disputeront des amicaux contre Dison (le 5 août), Mormont (le 12) et Aywaille (le 19). E.T.

Warnant: Les promus hesbignons en D2 ACFF se retrouvent dès ce mardi, sous la houlette de Stéphane Jaspart, afin de se préparer à ce nouveau défi. Dès dimanche prochain, ils disputeront une joute amicale à Braives. E.T.





>>> Les news du 19 juillet

Les hommes du Château Vert se sont imposés 5-2 face à Jodoigne en testant 5 joueurs. En plus de Diallo et d'Elikia qui étaient à nouveau au rendez-vous, il y avait aussi Hamza Bendahar (flanc/milieu offensif) Stéphane Clovis (défenseur central) et Brandon Heylen (gardien). Ce dernier est connu dans notre province pour avoir porté les couleurs de Sprimont et de Seraing. M.S.

>>> Les news du 18 juillet

Stockay : Philippe Caserini, le successeur de Yannick Pauletti à la tête des Stockalis, donne le ton d'entrée de jeu : la reprise qui se tient ce dimanche débutera à 8h30. Une heure plutôt matinale pour une première séance. E.T.





>>> Les news du 15 juillet

Solières : la reprise est fixée à ce mercredi (19h) à Solières (D2 ACFF). Il est d'ores et déjà acquis qu'elle se fera sans Wilfried Dalmat, l'ancien ailier du Standard, pas encore rentré de vacances. Par ailleurs, les Mosans disputeront leur premier match amical dimanche (15h) contre Jodoigne. Soliières a accueilli deux tests ce mercredi lors de la reprise des entraînements : Josue Elikia, un attaquant Français en provenance d'Argenteuil (Nationale 3) et Aladji-Issa Diallo, un flanc sénégalais en provenance de Salamanque (D3 espagnole). Un autre test est attendu la semaine prochaine. E. T.

Herstal : En provenance de Huy, Alassane Serme a déposé ses bagages chez les Armuriers . M. S.





>>> Les news du 14 juillet

Tubize: La première rencontre amicale de l'AFC Tubize se déroulera ce samedi (16h) face à la formation de Nationale 1 (ex-D1 Amateurs) de l'Olympic Charleroi. Les supporters sang et or auront l'occasion d'assister à la joute dans leur stade Leburton. A noter qu'une réservation préalable est souhaitée (10€ par abonné, 15€ pour le reste) et que le port du masque sera obligatoire. Pas de billeterie le jour du match.



>>> Les news du 13 juillet

Francs Borains: Lors de la reprise ce lundi, les Francs Borains testaient un jeune du Standard de Liège ainsi qu’un joueur en fin de contrat à Ajaccio. Pour ce dernier, le deal serait (presque) acté !





>>> Les news du 9 juillet



Herstal: Les Armuriers viennent d'annoncer sur leur site internet qu'ils ne conserveront pas Crispaldinho Chubaka, arrivé l'été dernier de la P3 d'Esneux. " L’attitude du joueur n’a pas été du goût de l’entraîneur ni du président du club. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets futurs" , a simplement indiqué le club.



>>> Les news du 8 juillet

Solières: Arrivé durant la saison 2019-2020 dans le club hutois, le milieu de terrain français de 21 ans, Dalvin Fellice, retourne dans son pays puisqu'il a signé l'Espérance Aulnaysienne, un club de Régionale 1.





>>>Les news du 7 juillet

La Louvière Centre: pour son stage aux Lacs de l'Eau d'Heure, La Louvière Centre a enregistré l'arrivée de Anthony Vitela, un gardien de 23 ans. Dans le sens des départs, David Perreira, arrivé il y a un en provenance de la Raal, a décidé de ne pas rester au club.





>>> Les news du 28 juin



Durbuy: Le portier de 23 ans, Julien Lardau, a trouvé un nouveau club: il retourne en province de Liège, où il a été formé, et rejoint Pontisse, qui évolue en P1.

Onhaye: L’attaquant Adel Bouterbiat, arrivé lors du dernier mercato hivernal, a prolongé pour la saison prochaine à Onhaye.





>>> Les news du 23 juin



Warnant: C'est désormais officiel: Daniel Yema Shongo s'est engagé avec Warnant pour la saison prochaine. Le club d'Oppagne où évoluait le médian défensif et Warnant sont tombés d'accord après plusieurs jours de discussions. Il s'agit donc d'une belle aventure pour le joueur qui a, jusqu'ici, évolué en P1 et en D3.





>>> Les news du 22 juin



Warnant: Le médian défensif Daniel Yema Shongo est proche d'un accord avec Warnant pour se lancer dans une nouvelle aventure en D2 ACFF. Mais un accord doit encore être trouvé avec Oppagne, son club actuel, où il évolue depuis l'été dernier.





>>> Les news du 19 juin

Quévy-Mons: Brandon Ruelle revient à Mons après un prêt d'un an à Pâturages. El Eraichi sera toujours T2 et Stéphane Feuillet intègre le staff en tant qu'entraîneur des gardiens.





>>> Les news du 17 juin

Solières: Ce jeudi 18 juin (à 18h30), le staff du cercle mosan fera la revue de ses troupes et procédera aux tests physiques d’usage.

Waremme: Les Hesbignons, emmenés par Steve Dessart, reprennent le chemin des entraînements ce jeudi. "Jusqu'au 1er juillet avant une coupure qui nous conduira à la reprise définitive le 20 juillet" , note le nouveau T1 du Leburton.





>>> Les news du 16 juin

Tertre-Hautrage: Malik Slaiki et Sandro Angelini deviennent adjoints à l’USGTH.

Tournai: L'ailier de 23 ans Mamadou Sissoko, qui évoluait à Wasquehal la saison dernière, a signé chez les Sang et Or.

Stade Brainois : sur le départ, Mavrick Debauque a trouvé un club et rejoint Hornu en P1.

Raal : les Loups tiennent leur nouvel attaquant en la personne du Français Willem Pierre-Charles.



>>> Les news du 14 juin

Gosselies: Maëllan Canard quitte Binche pour Gosselies.

Francs Borains : le match contre le Symphorinois se jouera à Boussu et pas au Tondreau comme cela était prévu au départ, la pelouse du Tondreau ne pouvant pas forcément être prête pour le 8 août. Ce week-end, les joueurs et le staff se sont retrouvés pour une première prise de contact et pour une séance d'essayage.



>>> Les news du 12 juin

Raal: Le jeune attaquant Tyron Crame a prolongé.



>>> Les news du 9 juin

Givry: Taric Ben Hamza (ex T1 Chaumont) sera le T2 d'Eric Picard la saison prochaine.

La Louvière Centre : Bafode Dansoko, qui avait annoncé son départ de La Louvière Centre, évoluera en D1B, à Deinze la saison prochaine.

Francs Borains: Lilian George (défenseur de 19 ans) intègre le pôle élite de l'équipe A.

>>>Les news du 8 juin

La Louvière Centre : A La Louvière, on a confirmé quatre noms pour la saison prochaine: Joël Ito (formé au Club Bruges), Yann Nkou (Menin), Andy Lokando (Tubize), Alvaro Ngamba (arrivé cet hiver). Au rayon départ, Haidara est bien un joueur de Saint-Josse (P1 Bruxelloise).

Quévy-Mons : Ricci Lufinmbu a prolongé.

Francs Borains : Mamadou Ba ne prolonge pas son séjour à Boussu.

>>> Les news du 7 juin

Meux: Renaud Tossens , milieu défensif de Beauvechain (P3 Brabant), évoluera à Meux l'an prochain. Il jouera dans un premier temps avec l'équipe B mais s'entraînera avec le noyau de la D2 amateurs. S.M

Raal: Melvin Renquin ne prolongera pas en 2020-2021. Il a signé au RFC Liège.

>>> Les news du 3 juin

La Louvière Centre: l es Loups vont intégrer des jeunes au noyau et ont confirmé la présence de Yvan Prokhorov (19 ans) et l'arrivée du défenseur d'1m95 Amara Cissé (formé au Red Stars) provenant d'Aubervillers.

Francs Borains : le défenseur latéral Jonathan Mambaba (formé à Anderlecht notamment) arrive de Rupel Boom.



>>> Les news du 30 mai



La Louvière Centre: Ilias Sbaa quitte l'Olympic pour revenir dans son ancien club. N. Dum.



Herstal: Bilel Benothman (24 ans, Solières) et Mohamed Sylla (23 ans, Waremme) arrivent chez les Armuriers, qui cloturent ainsi leur mercato.





>>> Les news du 29 mai

La Louvière Centre: Alors que le coach a été nommé (Bernard Bouger), Jordan Princelle, le 2e gardien, a décidé de quitter la meute.





>>> Les news du 28 mai

Givry: Windsey Alima, venant de Stockay et ex-Visé, a signé chez les Luxembourgeois de D2 amateurs.

Raal : Younes Bouffous arrive alors que Rucquois s'en va à Solières.





>>> Les news du 26 mai

La Louvière Centre: Après Arnor Angeli, c'est Christopher Luhaka et Kevin Utshinga qui composeront l'effectif.





>>> Les news du 20 mai

Tournai: L'attaquant Jessy Marigard, l'une des bonnes surprises de la dernière campagne à Tournai, a prolongé son bail.

Warnant: Les promus en D2 amateurs continuent d'étoffer leur noyau. Cette fois-ci, ce sont deux jeunes prometteurs du RFC Seraing (deux U21) qui débarquent chez les Hesbignons. En effet, Mohamed Admi (un attaquant renard des surfaces) et Romain Vainboquestal (un défenseur) viennent renforcer l'équipe de Stéphane Jaspart. E. T.





>>> Les news du 19 mai

Verlaine: Les Taureaux espéraient reprendre ce mardi soir mais la commune a mis son veto... jusqu'au 8 juin. E. T.





>>> Les news du 17 mai

La Louvière Centre: Jean-Sébastien Caudron quitte La Louvière Centre pour Monceau.

Francs Borains: les Verts accueillent Pierre Lavenant, un ancien international U18 et U19 français.

>>> Les news du 14 mai



URSL Visé: Ayoub Rayane Benatia arrive des U21 de Seraing. Agé de 18 ans, il peut évoluer en défense centrale ou au poste de numéro 6. Formé à Eupen et à Anderlecht, il s'est entraîné avec l'équipe A de Seraing une partie de la saison écoulée et a été sélectionné une fois en équipe première. M. S.





>>> Les news du 13 mai

La Louvière Centre: Geoffrey Ghesquiere a annoncé son départ du club.



Huy : Bertin Tomou pourrait être le nouveau coach. Le mercato a enfin commencé chez les Tricolores qui devraient évoluer en D3 amateurs: Shenasi Memeti est de retour après avoir passé une saison à Geer. Par ailleurs, le gardien Florian Hogge a prolongé.





>>> Les news du 9 mai

Aische : L'attaquant de 20 ans Moïse Mavula, qui évoluait cette saison à Huy, jouera à Aische l'an prochain. S.M





>>> Les news du 8 mai



Sprimont : A 16 ans, le gardien Luka Lapraille arrive chez les Carriers en provenance de Virton, où il évoluait en U18.





>>> Les news du 7 mai

Warnant : Bryan Hanrez, un rapide flanc gauche passé par Seraing et Durbuy, rejoint les Hesbignons, promus en D2 amateurs.





>>> Les news du 6 mai

Francs Borains: Ahmed Bouchentouf passe de Tubize aux Francs Borains où Bailly, Fileccia et Turcan ne restent pas.



Seraing : Arrivé l'été dernier et déjà en fin de contrat, Luigi Pieroni ne sera pas prolongé dans le staff. "Nous le remercions pour les services rendus et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière" , communique le club. M. S.





>>> Les news du 3 mai

Spy : Le défenseur de Spy Thibaut Vigneront s'est engagé avec le club de Sart (P1 Lux). S.M



>>> Les news du 3 mai



Warnant: Demba Seck n'ira pas à Solières mais jouera à Warnant.

Raal : Lou Wallaert arrive en provenance de Rebecq.





>>> Les news du 2 mai



Sprimont: Andy Saccio et Henry Mandi Sahuke sont de retour au club .





>>> Les news du 30 avril



URSL Visé: Jesse Mputu, arrivé en hiver sous forme de prêt, prolongera l'aventure dans la Cité de l'Oie. Par ailleurs, Luigi Vaccaro quitte les Oies. Il jouera à Wiltz, au Luxembourg, la saison prochaine. M. S. & E. .T

Raal : Iliess Bruylandts a prolongé.

Quévy-Mons : Le Hornutois Hugo Debenest (Francs Borains) rejoint Quévy-Mons.

RFC Liège: Maxime Raskin ne reviendra pas cet été puisque son aventure se porlongera au Stade Waremmien, où il est arrivé cet hiver. M. S.







>>> Les news du 28 avril

Ciney/Meux : Le Cinacien Antoine Roldan-Simon n'ira finalement pas à l'Olympic.Son test n'a pas été concluant. Il rejoindra par contre Meux en D2 amateurs. S.M



Jette: Le RSD Jette perd son gardien puisque Thomas Laborne a décidé de quitter le club après cinq années de bons et loyaux services. Les Jettois n'ont pas mis longtemps à lui trouver un remplaçant en la personne d'Allan Deconinck, qui n'ira donc finalement pas à Lasne-Ohain.

Quévy-Mons : Logan Molle est prêté par le Standard .



Solières : Etienne Walla Zock arrive.





>>> Les news du 27 avril

Real Acren-Lessines: Le jeune Aymé Henrard, 17 ans, souvent titulaire en P2 avec Wiers cette saison, se prépare à faire le grand saut puisqu'il va rejoindre la REAL, en D2 amateurs. Une belle progression pour cet élément doué qui évolue en tant que milieu de terrain offensif.



>>> Les news du 26 avril

Rebecq: Valentin Dassonville (FC Peruwelz) et Florimond Smars (SK Londerzeel, Oveijse) ont signé, Akhenaton Poto Mees prolonge.





>>> Les news du 24 avril

Solières: Lucas Schenk, ex-Seraing actif à Solieres lors du 2e tour, jouera la saison prochaine à Wiltz, promu en D1 luxembourgeoise.

Maxime Raskin, qui était parti en prêt en hiver à Waremme, ne reviendra pas. La direction liégeoise lui a donné le feu vert pour rester chez les Stadistes.

Verlaine : Edgar Mbazoa s'en va et chute de 3 échelons puisqu'il a signé en deuxième provinciale, du côté de Warsage.



Waremme : Le milieu de terrain Sekou Lamah débarque au stade Leburton. Il s'agit d'un fameux pari pour le club et pour le joueur puisque ce dernier évoluait au R Star Fléron cette saison, en P2 liégeoise.





>>> Les news du 23 avril



Waremme: Manu Vandormael file à Hannut, tout comme son frère Nathan.



Jodoigne: Jodoigne tient son attaquant en la personne de Maxime Heinen (Waremme).



Quévy-Mons : Les jeunes Olivier Dieu, Davio Russo, Noham Ait Oudhia, Romain Drouven, Diego Colette et Matisse Bachy intégreront le noyau de D3 amateurs la saison prochaine !

Francs Borains : David Rogie et Abou Ballo quittent le stade Vedette.





>>> Les news du 22 avril

Aische : Le club vient de recruter le jeune Nicolas Grégoire, défenseur qui évoluait avec les U21 du Sporting de Charleroi. Le mercato d'Aische n'est pas encore fini puisque Manu Rousselle recherche encore un n°9. S.M



La Louvière Centre: Sébastien Locigno ne poursuivra pas l’aventure avec le club et rejoint les Francs Borains.

RFC Liège: Paul-Armand Niankou ne prolongera pas rue de la Tonne.

Quévy-Mons : Gianni Cordaro quitte les Francs Borains et rejoint Mons où il retrouvera Galofaro qui a aussi quitté les Verts.

Francs Borains: le club a annoncé l'arrivée d'un nouvel attaquant : Shaquille Dutard Barnwell, un international guyanais.





>>> Les news du 21 avril



Huy: Nouveau départ chez les Tricolores puisque le défenseur Souleymane Thiaw quitte à son tour le navire. M. S.

Ciney : Thian Luvuezo, resté quelques semaines après son arrivée au mercato hivernal, a signé à Ganshoren. S.M

Sprimont : Lucas Ferron rejoint la P4 d'Ougrée, où il deviendra l'adjoint d'Anouar Bahar. Il continuera cependant chez les Carriers. F. D.

Quévy-Mons : Leon Ganghu et Yorick Fosso rempilent. Ils suivent le mouvement de Kenny Verstraeten (promu capitaine), Sacha et Jérémie Petron, William Mairesse, Lukas Vannieuwenborg, Thibault Marivoet, Nicolas Mainil et Cyprian Miroir



Seraing : Le capitaine Théo Pierrot restera fidèle au poste pour une sixième saison consécutive puisqu'il a rempilé pour 2 ans. M. S.





>>> Les news du 20 avril



Ganshoren: Mohamed Zeroual arrive en provenance du RCS Brainois.

Seraing : Le club se défendra le 4 mai devant la CBAS pour tenter d'obtenir les licences pour la D1 amateurs et la D1B. M. S.



Richelle : Hugo Gilon (17 ans) arrive en provenance des jeunes d'Eupen. Il s'agit d'un centre-avant très prometteur. M. S.



Huy : Moïse Mavula s'en va également mais n'a pas encore de club. M. S.



Solières: Kevin Cossalter arrive de Tilleur.



Dison : Julian Demarteau débarque de Wiltz.





>>> Les news du 19 avril



Waremme: Les Stadistes perdent leur défenseur David Sylla, qui a décidé de retourner à Givry, où il jouait la saison précédente. M. S.





>>> Les news du 18 avril



Sprimont: Le capitaine "Pape" Mor Fall reste fidèle aux Carriers. M. S.

RFC Seraing: Avec 92% de temps de jeu, Brahim Sabaouni a été élu Métallo d'Or par les supporters, les dirigeants et le staff des Métallos. Il succède à Théo Pierrot. M. S.





>>> Les news du 17 avril



Givry: David Lion et Jérôme Hinck ont prolongé.



Ganshoren: Tian Luvuezo (Olympic) vient renforcer le secteur offensif.



Rebecq: Après Chalal, c'est au tour de Pajaziti de quitter Rebecq.



Tubize: Mano Van Onsem a prolongé.



Raal: Le médian polyvalent Alessio Virgone (Olympic) a signé à La Louvière.

Pays Vert: Lé médian Jean-Baptise Yakassongo, après beaucoup d'autres cadres, a prolongé.

Tournai: Le jeune milieu Malory Destrain poursuivra avec Tournai, tout comme Pio, Ivanof et Petit.

Francs Borains : Ebosse a prolongé avec les Verts.



Solières : Jimmy Cwynar rejoint la D1 amateurs.





>>> Les news du 16 avril

Jette : Lyan Vanbellingen, jeune gardien du RWDM, a signé.



Crossing: Kambala a finalement signé au Crossing, qui perd au passage Tommy Verdeyen mais qui intègre le jeune Thierno Diallo.



Stockay : Robin Struzik, qui devait aller à Solières, restera finalement chez les Stockalis, en tant que deuxième gardien. M. S.

Verlaine : Le solide gardien d'Oppagne Fabrice Nlend arrive chez les Taureaux. M. S.





>>> Les news du 15 avril

Ciney : Audry Diansangu, arrivé à Ciney durant le mercato hivernal, quitte le club. Il s'est engagé avec la P1 brabançonne de Saint-Josse. S.M





>>> Les news du 14 avril



Verlaine: Nicolas Cubedo Montalbo arrive chez les Taureaux en provenance de l'AS Eupen. Il s'agit d'un milieu offensif de 20 ans. M. S.

Solières: Arrivé cet hiver pour renforcer le noyau en vue du maintien, Paulo Da Silva a tout de même décidé de prolonger l'aventure au Château Vert. Par ailleurs, Leonel Mao s'en va. M. S.





>>> Les news du 13 avril

Raal: Louka Franco, Thomas Vanhecke, Kevin de Wolf, Quentin Louagé et Grégory Lazitch ont prolongé.





>>> Les news du 12 avril

Couvin-Ma. Fraire : l'attaquant Benjamin Broutin, qui devait venir en provenance de Nismes, a changé d'avis et restera chez les Nismois qui ne savent toujours pas si ça sera en P1 ou en D3 amateurs. S.M

Francs Borains : Le club a officialisé la prolongation de Gomis.

Stade brainois : Louis Cochez rejoint le Roeulx en P1.





>>> Les news du 11 avril

Onhaye : L'arrière latéral Maxime Afflisio, passé par Ciney (D3) et Châtelet (D1 amateurs) arrive en provenance du PAC Buzet. S.M

Ciney/Aische : Le jeune et talentueux Clément Choisez rester à l'échelon national. Il évoluera à Aische, qui ne sait toujours pas si ça sera en D3 ou D2 amateurs. S.M

Jodoigne : Altin Muaremi, mileu offensif polyvalent arrive en provenance de Waremme.



Ganshoren : Jezzy Kinzumbi (Winkel Sport) et Fabio Lo Giudice (Halle-Pepingen) ont signé, Kylian Yrnard a prolongé.

Visé : Le jeune défenseur Joachim Ngoie a signé à Mormont. Y. H.





>>> Les news du 10 avril

Couvin-Ma Fraire : Steve Vanhorick, passé par Ciney et Namur cette saison, revient à Couvin. Le club a par ailleurs annoncé qu'il ne poursuivait pas sa collaboration avec Broyer, tandis que Pessleux ne fera plus partie du noyau. En revanche, Nicolas Deppe a prolongé. S.M

Onhaye : Le médian offensif Florent Bernier a décidé de quitter son club formateur. Sa nouvelle destination n'est pas encore connue. S.M



Rebecq: Thomas Depotbecker (Raal) et Denis Delaunoy (AC Anvaing) ont signé, Massimo Di Vita prolonge.





>>> Les news du 9 avril

Rochefort : L'attaquant rochefortois Remy Staes évoluera au Kosova Schaerbeek (P1) la saison prochaine. S.M

Couvin-Ma. Fraire : Les Fagnards ont officialisé ce jeudi l'arrivée du Nismois Maxime Galante, formé au poste d'arrière latéral gauche. S.M

Waremme: Axel Tamburrini (Solieres); le fils de Patrick, débarque au Leburton.



Solières : Le jeune Mattéo Raia appartenant au RFC Liège ne restera pas au Château Vert. Dans l'autre sens, Mirko Rupcic et Florent David (ex-Huy) arrivent. M. S.





>>> Les news du 8 avril

Couvin-Ma. Fraire : La direction sportive de Couvin annonce les arrivées de Tristan Gillis en provenance de l'Olympic de Charleroi et d'Emeric Billecard , flanc gauche, en provenance de Prix les Mézières et formé à Sedan. S.M



RCS Brainois: Grégoire Neels, Mohamed Zeroual et Cyprien Baguette ne seront plus Brainois la saison prochaine, tout comme Gauthier Bourguignon qui a annoncé son départ pour Ninove.



Jodoigne: Mike Brandt n'ira finalement pas à Wavre-Limal, il est revenu sur sa décision et restera à Jodoigne. Jérôme Ginion a signé à Chastre.



Léopold: Anthony Marino évoluera à Stockel, 2e de la P1 Brabant cette saison.



Solières : Demba Seck et Maxime Cosse accompagnent égalemment José Lardot. M. S.



Aywaille: Nouveau rebondissement puisque Moussa Camara ne viendra finalement pas. C'est Ben Saïda qui débarque de Huy. M. S.



Symphorinois: Baptise Ulens qui avait annoncé quitter Mons et ne pas rester dans le projet de fusion rejoint le Symphorinois.



Ganshoren: Kambala ne prolongera finalement pas, Nendaka arrive en provenance du RCS Brainois.

Huy : Nicolas Jadot quitte les Tricolores et restera en D3 amateurs puisqu'il s'est engagé avec Oppagne. M. S.

Hamoir : Deux jeunes arrivent chez les Rats: Nicolas Alessi (milieu de terrain de 20 ans) et Antoine Demoulin (gardien de 25 ans). M. S.







>>> Les news du 7 avril



Aywaille : Patrick Fabbri et Aywaille enregistrent l'arrivée d'un nouveau renfort avec la signature de l’attaquant Moussa Camara en provenance de Tongres, où il évoluait depuis plusieurs saisons. F. D.



Francs Borains: Lorenzo Stevens (19 ans), international belge de 16 à 18 ans, intègre le pôle élite jeunes du noyau de Dante Brogno.

Raal : Après Tristan Valcke, la Raal tient sa 2e recrue entrante avec Nelson Azevedo Janelas (22 ans). Offensif, il a été formé à Anderlecht avec qui il a joué la Youth League.

Manage: Mahdi Chebaiki ne viendra finalement pas. Le joueur du RAQM a décidé de finalement rester dans le giron du nouveau club de Mons-Borinage.



Verlaine : Ilias Bouhlal prolonge l'aventure chez les Taureaux. Il était arrivé lors du mercato hivernal. M. S.





>>> Les news du 6 avril

Onhaye : Le portier Jérémy De Vriendt sera toujours Walhérois la saison prochaine. Il sera également toujours T2. S.M

Jeunesse Tamines : Le défenseur Robin Leemans quitte Rebecq. Il a opté pour la Jeunesse Tamines qui retrouvera la D3 amateurs dans quelques mois. S.M

Ganshoren : Jordan Calvete a décidé de stopper l'aventure à Ganshoren pour se consacrer à sa famille. Il pourrait toutefois continuer sa carrière à l'échelon provincial.

Herstal: A 32 ans, Miguel Parreira Batista a décidé de mettre un terme à sa carrière après une dernière aventure en nationale. M. S.



Verlaine: Le milieu de terrain de 24 ans, Maxence Hubeaux, a prolongé. M. S.

Solières: L'attaquant Lucas Schenk a décidé de quitter le Château Vert, où il était arrivé cet hiver. M. S.

Stade Brainois : Nicaise, Kanyinda, Brison et Mukendi ont prolongé.



Sprimont: L'attaquant Bavon Tshibuabua s'en va et rejoint le club voisin, Aywaille. M. S.



Waremme: En manque de temps de jeu, Semou Mbow ne restera pas chez les Stadistes. Mohamed Sylla a pris la même décision. M. S.



Francs Borains : Nathan Durieux passe de l'Olympic aux Francs borains ou Steve Pischedda a prolongé aux côtés de Dante Brogno dans le staff.

URSL Visé : Arthur Cremer et Alexandro Cavagnera arrivent. Segniagbeto a prolongé. Ospitalieri, Remacle, Sawaneh, Kasmi, Cisse et Njengo ne seront pas conservés. M. S.

Manage : Timothée Mba (RCS Brainois) et Mahdi Chebaïki (Mons) arrivent.

La Louvière Centr e: Kieran Felix, le capitaine, a annoncé quitter La Louvière Centre. Les nouveaux investisseurs lui avaient en effet annoncé qu'ils lui retireraient le brassard de capitaine.



RFC Liège: Le club poursuivra l'aventure avec Drazen Brncic la saison prochaine.





>>> Les news du 5 avril

Verlaine : Le médian du club namurois de Fernelmont-Hemptinne (P1) Aurélien Pleugers a signé en faveur de Verlaine. S.M/E. T.



Couvin-Ma. Fraire : Stefano Descontus, arrivé pendant l'hiver chez les Fagnards mais qui n'a pu jouer car pas qualifié correctement, a signé à Molignée (P1). S.M

UR Namur FLV/Rebecq : l'attaquant namurois Diego Zidda rejoindra Rebecq l'an prochain. S.M

Stade Brainois: Meilleur buteur de la P1 hennuyère avant la fin du championnat, Tom Scohy (Solre) débarque au Sans Fond alors que Maxime Michel revient au Stade Brainois.



RFC Liège: Joseph Akono arrive de D3 amateurs et Arnold Temanfo s'en va déjà. D'Ostilio et Mouchamps ont resigné jusqu'en 2023.



Sprimont: Alexandre Famerie ne viendra finalement pas chez les Carriers puisqu'il a décidé de rester à Aywaille. M. S.



Solières: C'est officiel: Maxime Crahay suivra bien José Lardot au Château Vert. M. S.



Huy: Pascal Hougardy, l'ancien manager des Tricolores et grand supporter du RFC Liège, est décédé ce samedi à l'âge de 55 ans. M. S.





>>> Les news du 4 avril

Couvin/Onhaye : L'attaquant Anthony Lorenzon quitte le club fagnard pour rejoindre Onhaye. Le défenseur Jan Lella a quant à lui signé à Gosselies. S.M

UR Namur FLV : Tristan Valcke, l'une des révélations de la saison, quittera l'UR Namur. Il rejoint la RAAL. Loïc Vander Cammen revient quant à lui chez les Merles. S.M

Jodoigne: Charlie Vanroy quitte Jodoigne et retourne à Villers, qui évoluera en P2 la saison prochaine.

Huy: Loïc Vander Cammen a retourne à Namur, en D2 amateurs. Après quelques mois passés chez les Tricolores, on pensait qu'il rejoindrait José Lardot à Solières. E. T.



Verlaine : Marc Segatto pourra compter sur un renfort de choix lors du prochain exercice : le Visétois Christophe Nézer, ex-Liège et Sprimont, débarque chez les Verlainois. E. T.



Waremme: Après une saison passée chez les Stadistes, le jeune médian Altin Muaremi s'en va. M. S.





>>> Les news du 3 avril

Warnant: Joseph Akono, arrivé début de saison à Sprimont, quitte les Carriers. Il s'est lié avec Warnant, le champion de D3 amateurs. E .T.

Spy/Ciney : Mourad Mignon et Andrès Furnémont quittent Spy pour rejoindre Ciney. Dans le sens des départs, le Cinacien Logan Bukran rejoindra le Condruzien. S.M

Meux : Martin Gillet, U19 du Sporting de Charleroi, s'est engagé avec Meux qui enregistre également l'arrivée de Jean Mathieu, médian défensif de Huy. S.M

RFC Liège: Le capitaine Sergio Teruel file à Dison .



Givry: Lorian Léonard a 17 ans et fait partie des noyaux U18 et espoirs de Virton. Originaire de Gouvy, il va se rapprocher de chez lui puisqu’il s’est engagé à Givry (D2 Amateurs) pour la saison prochaine. D. M.

Warnant: Le capitaine Quentin Verlaine, qui évoluait au club depuis 2016, s'en va et signe en deuxième provinciale, à Burdinne. M. S.

Hamoir: Damien Diez, jadis passé par Sprimont et qui évoluait cette saison à Bregel Sport, en P1 limbourgeoise, a signé chez les Rats.

Raal: Jordy Malela est aussi sur le départ. Sixième départ annoncé par les Loups.

Stade Brainois : Di Sciacca, Bievez et Sardo ont prolongé.



Stockay: Yassine Boumediane, un jeune flanc droit (19 ans) du Pac Buzet, arrive chez les Stockalis. M. S.



Huy: Jean Mathieu s'est engagé avec Meux, en D2 amateurs. M. S.

Verlaine: Le défenseur de 21 ans, Jerry Tihon, s'en va à Jodoigne, en D3 amateurs. M. S.





>>> Les news du 2 avril

Stockay: Le milieu défensif Bernard Di Bernardo (19 ans) arrive chez les Stockalis. Il a été formé au RFC Liège, au Standard de Liège et au Sporting Charleroi. M. S.



Huy: On frôle la catastrophe chez les Tricolores: Bartholomé, Nawezi (à Momalle), Rupcic, Collard, Hernandez (à Nismes), Benothman, Martin, J. Mathieu, Khelil et Kitoko s'en vont. Ce dernier s'en va à... Solières. M. S.



Seraing: Jessy Boseko et Damien Herman (Espoirs) intégreront l'équipe première la saison prochaine. Wagane Faye et Moussa Diallo M. S.



Ganshoren: Paolo Arrivas passe de Braine à Ganshoren. Rodrigue Mbenti arrive en provenance de Mons.



Pays-Vert : Christopher Blondiau signe son retour chez les Athois après des passages infructueux du côté de Beloeil et de Monceau. A.M.

Jette : Anthony De Marrée (Zaventem) et Dani Mitrofan (FC Amici) ont signé.



Le coach actuel Majid Sbaa, qui a décidé de ne pas prolonger, entraînera l'équipe féminine de Bossière l'an prochain. A noter également que le gardien Bastien Matriche (Naninne), qui avait pourtant donné sa parole à Andenne, évoluera à Spy. S.M

Stade Brainois : Après trois saisons passées au Sand Fond, le gardien Mavrick Debauque (27 ans) a décidé de jeter l'éponge. Un départ qui s’ajoute à ceux de Belfiore et de Strypens. Patris, Tardio, David ont eux prolongé. M. M.

Francs Borains: Clément Deschryver débarque du RFC Tournai alors que Lorenzo Lai a prolongé.



>>> Les news du 1er avril

Verlaine: Louis Jamar, qui s'était engagé avec Sprimont en provenance d'Aywaille, retourne finalement à Verlaine. M. S.



Seraing: Malgré ses pépins physiques, Yahya Nadrani a prolongé pour un an, plus un avec option. M. S.



Solières: Le milieu de terrain de 22 ans Allal Messaoudi ne restera finalement pas au Château Vert mais n'a pas encore trouvé de club. M. S.



Waremme: L'ancien médian du RFC Liège, Jonathan Fondaire (26 ans), arrive de Givry. M. S.



Huy : Comme bon nombre de ses coéquipiers, Mirko Rupcic a pris la décision de ne pas poursuivre son aventure avec Huy. E. T.



Real : Thomas Demol, qui était arrivé en provenance de la troisième division grecque l'année dernière, quitte Acren-Lessines pour rejoindre Flenu en seconde provinciale. A.M

Spy : Après quatre arrivées, le club a enregistré plusieurs prolongations de contrat. Les frères Boujabout, Ceccon, Paris, Henrotaux, Brouir, Ficheroulle, Motte, Francotte et Biot seront toujours à Spy. S.M

UR Namur FLV : l'attaquant Quentin Gérodez a signé avec le club d'Andenne (P1 namuroise). S.M

Waremme : Finalement, Marin Lacroix n'ira pas à Solières. L'ancien défenseur de Visé rejoint Waremme et Steve Dessart, son ancien équipier devenu entraîneur. E .T.



Couvin: La direction sportive de la RESCMF annonce l'arrivée de Benjamin Broutin en provenance de l'OC Nismes.

Warnant: Le jeune milieu de terrain Amaury Fransolet a prolongé avec l'équipe de Stéphane Jaspart. M. S.

URSL Visé: Les Oies ont levé les options pour Nicolas Gerits, Martin Schillings et Matisse Thuys. M. S.



Tournai: Tom Denays a signé au Pays Blanc (P1).

Durbuy: Issa Gorry suit lui aussi son ancien président à Sprimont.

Stade Brainois : Les Ptits Blancs ont annoncé l'arrivée de Tibor Balog comme T1. Deliboyraz, Facchinetti et Duhot ont prolongé.





>>> Les news du 31 mars

Gouvy: Julian Pollina (Verlaine), François Burton (Sprimont, ex Givry et Mormont) et Malick Sarr (ex Durbuy) ont signé. Ce devrait être les trois seuls transferts pour les promus en D3 amateurs. D. M.

Sprimont: François Burton était revenu cet hiver chez les Carriers. Mais il s'en va déjà pour rejoindre Gouvy. M. S.



Waremme: Le portier de Tilleur, Tom Solheid, arrive chez les Stadistes. Agé de 18 ans, il est parvenu à se forger une place de titulaire entre les perches de Buraufosse suite à la blessure de Juliann Fillieux. M. S.



Onhaye : Le jeune Audric Zingle quitte le club pour rejoindre Flavion-Morialmé, promu en P1. S.M

Solières: Julien Wets n'ira finalement pas à Solières, où il avait donné sa parole, suite aux changements survenus. M. S.



Raal : Johan Sampaoli est le 5e départ en cette fin de saison après Jonckheere, Debelic, Théo Vanhecke et Despontin.



Couvin-Ma. Fraire : Dix prolongations de contrat sont actées : Eugène, Hallaert, Magotteaux, Wackers, Pratz, Hanicq, Vanlerberghe, Gonel, Broyer et Q.Deppe. S.M

URSL Visé: A 16 ans, Tom Panepinto arrive chez les Mosans. Il évoluait à Tilleur cette saison. Souvent monté en cours de match, il a connu quelques titularisations sous les ordres de Christophe Kinet. M. S.



RAQM : Rodrigue Mbenti ne prolongera pas l'aventure à Mons. Désormais sans club, il est à la recherche d'un nouveau défi. S.St.



Ciney : le jeune Guillaume Despas a officiellement prolongé à Ciney pour la saison prochaine. S.M

Ganshoren : Victor Swinnen, gardien du noyau A de l'AFC Tubize, passé par le Sporting de Charleroi et qui à son actif plusieurs sélections internationales, a signé. S.St.

Rochefort : Valentin Thomas arrive à Rochefort en provenance de Meix-devant-Virton. Reida Rathay quitte le club pour Spy. S.M

Spy : Deux arrivées de Molignée à Spy : Paulin Dardenne et Valentin Huet. Le jeune Louis Tambour quitte quant à lui le club et fait le chemin inverse. En cours de journée, deux arrivées supplémentaires actées : celles de Renaud Devigne (Grand-Leez) et de Jason Hody (Tamines). S.M

Crossing Schaerbeek: Nabil Hammas arrive chez le promu en D3 amateurs en provenance du Kosova. S.St.



RCS Brainois : Alexandre Teirlinckx arrive en provenance du SK Londerzeel., Nicaise Kudimbana quitte Walhain pour Braine alors que Kevin Serville passe du Léo à Braine. S.St.

Verlaine: Lucas Limbourg a prolongé. M. S.





>>> Les news du 30 mars

Couvin-Ma. Fraire : Romain Perot arrive en provenance de Nismes en compagnie de Dylan Suray. S.M

Jeunesse Tamines : Florian Namèche quitte finalement le club et rejoint Biesme . S.M

Meux : Le jeune Boris Delcommène sera à Meux l'an prochain. D'abord en équipe B (P1) mais avec la possibilité de le voir intégrer le noyau de la D2 amateurs. Le jeune Farikou a quant à lui prolongé. S.M

Rochefort : Pierre-Alain Laloux, qui avait marqué son accord pour évoluer à Rochefort l'an prochain, est revenu sur sa décision et suit son président Paul Tintin parti à Sprimont . Arthur Catania a quant à lui signé à La Roche. S.M



Ganshoren: Le gardien Jonathan Van Der Meeren passe du RSD Jette au FC Ganshoren où Achraf El Takny, Jerremy Nerinckx et Mohamed Allouachi ne poursuivront pas l'aventure. S. St.



Jodoigne: Mathieu Porcaro, 22 ans, arrive en provenance d'Aywaille. S. St.

UR Namur FLV : Robin Servais, peu utilisé cette saison, rejoindra Gosselies l'an prochain. S.M



Spy : Spy devra se trouver un nouveau gardien. Maricosu s'en va à Gosselies tandis qu'Aromatario, arrivé en cours de saison, va au PAC Buzet. Thibaut Vigneront va lui aussi quitter le club. S.M

Visé: Didier Degueldre (coach de Warsage en P2) aura en charge les U19 du club. M. S.



Waremme: Raphaël Angiuli, Antoine Deflandre, Lucas Dichiara, Max Julin, Hamza Lagrib, Charles Laruelle, Jonathan La Rocca, Tristan Merchie et Andy Olemans (capitaine) ont donné leur accord aux Stadistes pour 2020-2021. M. S.

Les Wawas ont par ailleurs acquis les services de Vedat Kubali, un buteur (17 goals) en provenance de Beauraing (P1 Namuroise). "J'espère qu'il sera la découverte de cette campagne de transfert" , signale Steve Dessart, le nouveau T1 hesbignon. Ce dernier pourra compter sur les services de Sébastien Gonzatti (Warnant) lors du prochain exercice. Un renfort expérimenté et de choix pour les sociétaires du Leburton. E. T.

Warnant: Si Sébastien Gonzatti a signé à Waremme, Youssouf Niakate, le milieu de terrain français arrivé en cours de saison aux Burettes, a réussi à convaincre les Warnantois de le conserver pour le prochain exercice. E .T.

Verlaine: Pierre Weijnes, un défenseur très prometteur de 20 ans, arrive de l'AS Eupen. M. S.

Herstal: Martin De Brouwer est de retour chez les Armuriers après un passage à Richelle. M. S.



Sprimont: Louis Jamar décide de s'en aller sur le champ. F. D.&M. S.





>>> Les news du 29 mars

Manage: Florian Fromont ne prolonge pas .

Spy : Bryan Delvigne quitte officiellement Aische pour rejoindre Spy qui retrouvera la P1 l’an prochain. Son équipier Jordan Fournier pourrait le suivre. Jadon Hody, de Tamines, devrait aussi effectuer le même chemin. S.M



Jodoigne: Le gardien Mikael Brandt quitte Jodoigne pour Wavre-Limal (P2 Brabant).



Couvin-Ma. Fraire : Julien Charlier (Tamines), Jan Lella (?) et Anthony Lorenzon (?) ne seront plus Fagnards l'an prochain. Trois joueurs de Nismes devraient par contre arriver : Dylan Suray, Romain Perot et Benjamin Broutin

Jeunesse Tamines : Tamines, qui retrouvera la D3 amateurs, a engagé le Couvinois Julien Charlier et le Solièrois Salime. Rayon départs : Furnémont va à Gosselies et Hody devrait rejoindre Spy. S.M

Onhaye: Le jeune Louis Herman débarque à Neffe, en P1.

Verlaine: Le défenseur Aladin Adrovic a également donné son accord pour la saison prochaine. M. S.





>>> Les news du 28 mars

Ciney : Le Royal Cercle Sportif Onhaye annonce ce samedi avoir transféré le jeune Audric Jorand de la RUW Ciney. « C’est un n° 2 qui a été formé au Sporting de Charleroi avant d’évoluer à la RUW Ciney ou il s’est révélé en équipe A." S.M

Aische : Le médian récupérateur Lucas Bonomini (ici en rouge) quitte Aische et rejoint le PAC Buzet, toujours en D3 amateurs. G.I



Pays Vert : L'entraîneur Jimmy Hempte, qui avait succédé à Fabrice Milone après la débâcle des Athois face à Tournai, a été prolongé pour la saison prochaine. Dans le même temps 9 autres joueurs ont dévcidé de poursuivre l'aventure. Il s'agit de Valentin Ramser, Geoffrey Fievez, Jason Vandeville, Gil Paternostre, François Dubois, Julien Jadot, Gaëtan Thulier, Joachim Dubois et Andrew Ritière. A.M

Sprimont: En plus de Bury et de Lakaye, Yedidia Vuza, Fabrice Genchi et Sami Choukri débarquent chez les Carriers en provenance de Durbuy, dans le noyau de l'équipe première. Moussa Diallo y arrive également. M. S.

Waremme: Antoine Deflandre (milieu de terrain) a donné son accord pour 2020-2021. M. S.

Visé: Après Gwen Jaa et Roméo Debefve, c'est au tour de Christophe Nezer de s'en aller. M. S.

Mouhli et Jordan Machado ont resigné pour une saison supplémentaire. "Avec option pour une seconde", indique le club sur site internet. M. S.

Verlaine: Le jeune flanc gauche Nathan Gosselain, formé à Genk, arrive en provenance de Jodoigne, D3 amateurs. E. T.



Solières: Ashraf Salime s'en va pour rejoindre Tamines. M. S.





>>> Les news du 27 mars

Roméo Debefve (Visé) vient renforcer les Hesbignons. Après Pire (gardien), Fransquet (arrière latéral) et Timmermans (défenseur axial), voilà qui complète une solide défense. Avec un vrai leader expérimenté. Dans l'autre sens, Mbarga ne sera pas conservé.

UR Namur FLV : Le défenseur Alex Vanderlin s'est engagé avec Binche la saison prochaine. Le d éfenseur franco-ivoirien Modeste Gnakpa s'est lié à Binche (P1). S.M

Raal: Diego Debelic va rejoindre Binche.

Manage: Le jeune gardien Théo Vanhecke arrive en provenance de la Raal.

Visé: Le défenseur Roméo Debefve signe à Warnant, qui évoluera plus que probablement en D2 amateurs la saison prochaine. Après Pire (gardien), Fransquet (arrière latéral) et Timmermans (défenseur axial), voilà qui complète une solide défense. Avec un vrai leader expérimenté. Dans l'autre sens, Mbarga ne sera pas conservé. E. T.

Richelle: Thomas Clemente Ramos arrive d'Ougrée (P1).



Waremme: Le défenseur Fabian Lo Monte (ex-Herstal) s'en va après une saison passée chez les Stadistes et s'engage à Mormont. M. S.

Sprimont: Alexandre Bury et Arnaud Lakaye accompagnent Paul Tintin de Durbuy à Sprimont. M. S.



Verlaine: Edgar Mbazoa s'en ira après une saison passée avec Marc Segatto. M. S.





>>> Les news du 26 mars

Acren-Lessines : Julien Toussaint et Sergio Aragon prolongent à la Real. Les deux joueurs ont trouvé un accord avec les dirigeants durant la journée de jeudi. A.M.

Jodoigne : Sam Ballieux quitte Jodoigne et retourne à Wavre-Limal. S.St.



Rochefort : Le gardien de Visé, Gwen Jaa, a signé à Rochefort. Le joueur était en négociations avec le club depuis plusieurs semaines, déjà au moment où le changement de président a été rendu officiel début mars. Mais à cette époque, le transfert n'avait pu nous être confirmés. Un autre joueur arrive au Parc des Roches : Adel Sbaa, en provenance de Ciney. Enfin, le portier Alexis Martinez a prolongé pour la saison prochaine. S.M

Givry: Arnaud Bouche est un jeune gardien qui fait partie du noyau des espoirs de Virton. La saison prochaine, il évoluera à Givry où il sera en concurrence avec Thiebault Bartholomé. Arnaud Bouche habite à Transinne et aura bientôt 18 ans. Cela fait huit saisons qu'il évolue à Virton. Il s'entraîne régulièrement avec le noyau A. D. M.

Warnant: François Fourneau, très peu utilisé cette saison, quittera les Burettes en fin de saison. Il rejoindra Sprimont. E. T.

Manage: Nicolas Renda, qui ne prolonge pas à la RUS Binche, a annoncé retourner à Manage, où il avait déjà joué. Mathias Paquot prolonge.

Hamoir: Dylan Lambrecth restera une saison supplémentaire chez les Rats. M. S.

Huy: Maxime Crahay a prolongé chez les Tricolores! Il était arrivé en hiver et s'est montré très convaincant. M. S.

Sprimont: le médian Julien Dessart débarque au Tultay en provenance de Chevetogne (P1), où il s'est montré très efficace. M. S.

Herstal: Michel Capone s'en va pour Fize (P1).





>>> Les news du 25 mars

UR Namur FLV : d eux transferts à l’Union Royale Namur FLV ce mercredi en début de soirée : Louis DEmey et Adelin Massart arrivent de Wavre, où ils ont été entraînés pendant 2 ans et demi par Zoran Bojovic en u17 et u19 interprovinciaux. S.M

Aische : Loan Van den Abeele a trouvé un accord avec Aische en vue de la saison prochaine. S.M

Jette : Ivan Ruiz et Kamara Vamuya ont prolongé. S. St.



Acren-Lessines : Quentin Garcia-Dominguez, Jérémy Houzé et Tony Pecqueur prolongent l'aventure pour une saison supplémentaire à la Real. Les 3 joueurs ont effet signé un nouveau contrat portant sur une saison. A.M



Sprimont: Kevin Ribeaucourt s'est trouvé un nouveau challenge puisqu'il a signé du côté de Tongres, club qui lutte pour la montée en D2 amateurs. M. S.

Ganshoren: Le club vient de réussir un joli coup en actant le retour au bercail d'Eloy Suarez, auteur de six buts et huit assists avec le RSD Jette cette saison. S. St.





>>> Les news du 24 mars

Ganshoren : Toguim Maré (RCS Brainois) est le premier renfort de Ganshoren Timmermans et Camara ont également prolongé. S. St.



Stockay : Il restera tout de même un offensif de l'actuelle saison en 2020/2021 : Ismaël Boutgayout a prolongé avec les Stockalis. E. T.



Solières : Pape Ndoye, une des éclaircies dans la grisaille mosane, quitte le Château Vert et rejoint Amay. E. T.



Huy : Jean Desseille, écarté depuis la venue de Crahay, ne reste pas à Huy. Il s'est lié à Marloie. E. T.



Ganshoren : Chris Famo, Ernest Kumba, Nicolas Vanderhaegen, Andreas Suederick, Morgan Tchoutang, Glenn Van Der Vennet, Alexis Scholl, Oscar Nahimana, Sadouh Bah et Dario Zivkovic ont prolongé. S. St.

Aische : Le latéral de St-Symphorien, passé par Ciney et Wépion par le passé, sera aischois l'an prochain. S.M

Givry: Le Libramontois Arnold Nkokolo est un des meilleurs joueurs de la P1 luxembourgeoise. Il a 25 ans et tout comme son ami et équipier Simon Poncelet, il veut découvrir la D2 et évoluera à Givry la saison prochaine. DM



Sprimont : François Burton (revenu de Givry), Jérémie Czagiel, Gilles Pezzin et Axel Vinaimont ont rempilé chez les Carriers pour la saison prochaine. M. S.



Stockay: Windsey Alima s'en ira déjà de chez les Stockalis en fin de saison. Il restera tout de même un offensif de la saison actuelle: Ismaël Boutgayout a prolongé. E. T.&M. S.

Solières: Une des éclaircies dans la grisaille mosane, Pape Ndoye, file en P2A, du côté d'Amay. E. T.

Huy: Jean Desseille, jeune gardien à Huy depuis cette saison et écarté depuis la venue de Crahay, s'est lié à Marloie. E. T.





>>> Les news du 23 mars

Spy : Les dirigeants n'ont pas traîné pour trouver le successeur de Majid Sbaa. Eddy Broos, qui habite la région, reprendra le rôle de T1 l'an prochain. S.M

Jodoigne : Le club annonce les arrivées de Loris Lallemand et Loic Bronckart (Waremme), ainsi que Jérôme Roberty (Aywaille). S. St.

Jette : Sébastien Conte et de son staff ont été prolongés pour la saison prochaine, tout comme plusieurs joueurs de l'effectif actuel puisque le club annonce les prolongations de Thomas Laborne, Dimitri Agorakis, Orly, Valentino Van Driesche, Alyssan Verrue et Quentin Cortvriendt. Six jeunes de moins de 21 ans présents dans l'équipe B intégreront le noyau A la saison prochaine. S. St.

Waremme : Loïc Bronckart, le gardien hesbignon s'en va à Jodoigne. E. T.

UR Namur FLV : Elles étaient attendues, elles sont là, les premières prolongations de contrat. Dieudonné Lwangi, qui avait plus qu'un accord verbal avec Tamines, reste à Namur. Becker, Hellas et Ndiaye seront eux aussi toujours présents l'an prochain. Enfin, le jeune Augustin Rigo (Fize et ex-Condruzien) s'est aussi engagé avec l'UR Namur FLV. S.M

Herstal: Thomas Honay, le défenseur latéral de 20 ans, quitte Warnant et s'engage avec les Armuriers. Pierre Goblet arrive de Richelle, Julien Hansoulle d'Aywaille, et Jérémy Wojciechowski (Sprimont) est de retour. M. S.

: Lecocq rejoint Soignies Sports.

Quévy-Mons : Leclercq rejoint Soignies Sports.



Lionel Loyaerts a prolongé. M. S.

>>> Les news du 22 mars

Aische : Nicolas De Maeyer , qui avait annoncé son départ d'Onhaye, sera Aischois dans quelques mois. S.M

Onhaye : Le talentueux et expérimenté Aurélien Lambert sera toujours Walhérois l'an prochain. S.M

UR Namur FLV : le gardien de Aische Yohan Prévot est sur le point de s'engager avec l'UR Namur FLV. Le médian de Solières Axel Dheur a signé. S.M



Hamoir: Ismaël Mamadou Soumahoro arrive en provenance de Tilleur, qui n'aura plus d'équipe au niveau national l'an prochain, contrairement à Hamoir. E. T./F. D.

Spy: Majid Sbaa et son staff vont quitter Spy en fin de saison. En cause, une diminution de l'enveloppe budgétaire en cas de relégation en P1.

PAC Buzet: Le défenseur Huyghebaert, après dix saisons au PAC, va rejoindre le Pays Blanc.





>>> Les news du 21 mars



Solières/Meux : Après les arrivées de Marin Lacroix, Robin Struzik et Julien Wets, Solières accueille Justin Gaux , de Meux. M. S.

Verlaine: Lorenzo Dago et Anas Zougar ont donné leur accord pour le prochain championnat. Bola et Modica avait déjà montré le chemin il y a deux jours. Ridwane Bouchibti s'en ira. M. S.

Aywaille: Les Aqualiens enregistrent une arrivée de poids pour leur ligne offensive avec la venue de l’attaquant expérimenté Wanderson Da Silva (32 ans), passé par de nombreux clubs et qui officiait cette saison à Tilleur. F. D.

Waremme: Les Hesbignons viennent de conclure la venue de Nicolas Lapierre (Tilleur). Par ailleurs, Steve Dessart aura comme adjoint Raphaël Cremasco. E. T.

Tilleur: Matteo Jacquemart s'en va à Mormont (D3 amateurs). M. S.

Warnant: Les Hesbignons ont acté le transfert d'Ercan Ganiji (Solières, passé par Huy auparavant). E. T.

PAC Buzet: Roch Gérard a prolongé pour 2 saisons.

RCS Brainois: Aziz Kano et Michael Roulez, deux joueurs que Thierry Blindenbergh avait eu sous ses ordres au Wallonia Walhain, ont signé. Maurice Weynants, Damien Lagrange, Sébastien Patureau, Nicolas Maeyens, Bryan Provost, Jeremy Hoffman et Julien Vandewalle ont prolongé



>>> Les news du 20 mars

Aische : Aische perd Kim Detienne et Arthur De Ketelaere mais a néanmoins fait signer le médian offensif du CS Brainois Kévin Plos. S.M

UR Namur FLV : Trois arrivées à signaler ce vendredi soir à l'UR Namur FLV. En plus de Soulimen Ghaddari, Kim Detienne et Arthur De Ketelaere seront Namurois l'an prochain. S.M

Rochefort : Loïc Crucifix a trouvé un accord avec la club de Neffe (P1) qu'il rejoindra la saison prochaine. S.M

Onhaye : Léopold Granville a prolongé d'un an son contrat avec Onhaye, que ce soit en D2 ou D3 amateurs. S.M

Herstal : Jordan Remacle a prolongé. Il endossera également le rôle de coach des attaquants. 5 autres joueurs ont été reconduits: Baccarella, Chubaka, El Guendi, Marloye et Sixset. M. S.

Solières: Soulimen Ghaddari s'en va pour rejoindre le club voisin, Namur, annoncent nos confrères de Sudpresse. M. S.

Warnant : Le défenseur central Bastien Heptia a prolongé. M. S.





>>> Les news du 19 mars

Aische : c'est désormais confirmé, Bryan Delvigne et Jordan Fournier quitteront eux aussi Aische à la fin de la saison. Ils sont cités à Spy. S.M

Meux : indécis jusqu'à présent malgré le départ d'Eloy vers Namur, Justin Gaux voulait du temps avant de dire s'il prolongeait à Meux. Finalement, le coach a tranché pour lui et ne le conservera pas. Sa future destination n'est pas encore connue. S.M

Rochefort : deux départs à signaler du côté rochefortois. Marty Labar et Nicola Liotta se sont engagés avec le FCO Namur pour la saison prochaine. Par ailleurs, Jérémy Wauthy sera se retour au Parc des Roches l'an prochain. S.M

Verlaine: Jason Bola et Alexis Modica ont prolongé chez les Taureaux. M. S/.E.T.

Givry: Axel Istace, le gardien de Givry (D2 amateurs) avait annoncé qu’il quitterait le club à l’issu de la saison. On connait désormais sa destination puisqu’il rejoint la formation d’Orgeo qui évolue en deuxième provinciale.

Solières: Après Julien Wets (Durbuy), Robin Struzik est le deuxième gardien à rejoindre le Château Vert. M. S.

Aywaille: Le gardien Mathieu Delbouille avait trouvé un accord avec Xhoris (P2) mais il restera finalement en nationale puisqu’il ira à Aische. M. S.





>>> Les news du 18 mars

Rochefort : Plusieurs arrivées à Rochefort ce mercredi matin. Pierre-Alain Laloux (Durbuy), Dylan Rémy (Givry) et Vincent Gaziaux (Aische) seront tous les trois Rochefortois la saison prochaine. S.M

Aische : C'est l'exode à Aische ou deux départs sont encore annoncés ce mercredi avec ceux de De Ketelaere et Samouti qui évolueront à l'UR Namur FLV. Il s'agit des 9e et 10e départs. S.M

Meux : L'arrière gauche Alex Eloy quittera Meux en fin de saison. Il devrait lui aussi rejoindre l'UR Namur FLV. S.M



Solières: Julien Wets, le gardien de Durbuy, remplacera Nicolas Pire dans les cages de Solières la saison prochaine. Dans l'autre sens, Marc Crotteux évoluera à Namur. M. S.&E. T.



Manage: Nicolas Digiugno, Va l entin Debauque, Bryan Sleeuwaert, Leny Cuche ont prolongé.



Aywaille: Le jeune milieu de terrain Matias Nicolato arrive en provenance de Tilleur, où il a été titularisé à quelques reprises en D2 amateurs. M. S.

RCS Brainois : Rosmolen et Toussaint quittent Braine et retournent à l'UR Namur.





>>> Les news du 17 mars

Onhaye : Trois nouvelles prolongations au Royal Cercle Sportif Onhaye sont annoncées ce lundi soir : Luis Defresne, Maxime Lizen et Louis Herman seront toujours Walhérois.

Warnant : Les Hesbignons poursuivent leurs emplettes : Emilien Fransquet, passé par Tilleur et actif à Durbuy, sera Vert et Blanc la saison prochaine. E. T.





>>> Les news du 16 mars

Rochefort : Basile Pingaut a prolongé son contrat à Rochefort. Le club s'intéresse par ailleurs à Gaziaux qui quittera Aische en fin de saison. Ce dernier prend néanmoins le temps de la réflexion. S.M

Ciney : Maxime Dandoy sera toujours Cinacien la saison prochaine. S.M



Herstal: Arrivé cette saison, Gaëtan Duveau quitte déjà Stockay (D2 amateurs), où il n'a pas beaucoup joué, pour rejoindre les Armuriers, une division plus bas. M. S.

Stockay : Duveau quitte les Stockalis et rejoint Herstal. Giovanni Alaimo arrive de Hamoir et Arnaud Biatour de Durbuy. E.T.





>>> Les news du 15 mars

Givry: L es grandes manoeuvres sont déjà en cours du côté de Givry. Après Jonathan Schinckus, deux nouveaux joueurs viennent d'annoncer leur départ. Et si on ne connait pas encore leur futur club, Loïc Hatert et Axel Istace ne seront plus à Givry la saison prochaine. V.Gof

Mormont: Deux joueurs viennent de se lier avec la formation de Mormont (D3 amateurs). On retrouvera Antoine Lecerf (Hamoir), qui avait porté le maillot orangé durant trois saisons, de 2008 à 2011. Mais aussi Mourad Amrous, qui évolue cette saison du côté de Stockay. V.Gof



Huy: Après le coach Pascal Bairamjan, Berthold Kitoko et Loïc Vander Cammen se sont engagés pour la saison prochaine. M. S.





>>> Les news du 14 mars

Aische : Des discussions ont eu lieu ce vendredi et ce samedi à Aische. Trois départs sont confirmés : ceux de Piret vers Tamines et de Gaziaux et Bonomini dont les destinations sont inconnues. Trois joueurs arrivent : Catinus (Jeunesse Tamines), Delooz (Grand-Leez) et Gauchet (Ciney). Thirot, Michels et Gece prolongent quant à eux. S.M

Onhaye : Quatre prolongations de contrat à Onhaye. Guiot, Davrichov, Henrick et Leclef seront toujours Walhérois. De Maeyer a quant à lui confirmé qu'il quitterait le club pour se rapprocher de son lieu d'étude de Louvain-la-Neuve. S.M

Rochefort : Nouvelle prolongation de contrat avec celle de Corentin Marion. S.M





>>> Les news du 13 mars

Habay : Après quatre saisons (2 titres en P1, vainqueur de la coupe de la province) à la tête d’Habay-la-Neuve, l’entraîneur Jean-Luc Manand ne prolongera pas l’aventure en 2020-2021. 10e de classe en D3 amateurs série B, son équipe possède quatre points d’avance sur Huy, 13e de classe et barragiste, et dix sur Spy, 12e et descendant. Elle doit encore engranger quelques points pour assurer son maintien. Si on jouait à l’avenir…

Meux. Trois joueurs ont resigné ce jeudi soir : Gauthier Smal, Gauthier Baudouin et et Thibaut Otte . S.M

Rochefort. Le club vient de faire signer un nouvel attaquant en la personne de Jérôme Bertrand (Stockay). Tom Antoine, Benoît Leleu et Louis Lambert ont par ailleurs prolongé. S.M





>>> Les news du 12 mars

SOLIERES/WARNANT : On l'annonçait aux Burettes depuis des semaines. C'est désormais officiel : le gardien Nicolas Pire succédera à Jean-Philippe Gérard à Warnant. E. T.





>>> Les news du 11 mars

Solières : Maxime Renson a décidé de lancer la campagne de Solières : le défenseur a prolongé au Château Vert. Et Jimmy Cwynar s'en va. E.T.

Herstal: Gaëtan Audoor, l'expérimenté défenseur, a décidé de poursuivre son aventure avec les Armuriers. Par contre, Patrick Sangwa ne sera plus accompagné par Santor Ventura, son T2 qui a décidé d'arrêter. E .T.

Onhaye: Trois joueurs ont resigné ce mardi soir au RCS Onhaye. Il s’agit de Jean-Baptiste Kembi,d’ Audric Zingle et de Mathis Fastrez. S.M



URSL Visé: Les Visétois ont remporté ce mardi une rencontre amicale contre Richelle (4-1). Anthony Manfredi (90 minutes) et Hicham Said (30 minutes) étaient de la partie, pour la première fois depuis le mois d'octobre. Y.H.



Richelle : Lucas Macors fera partie intégrante du noyau A la saison prochaine. Le jeune gardien de l'équipe B deviendra la doublure de Florent Marly. Y.H.



>>> Les news du 10 mars

RUW Ciney. Trois joueurs ont prolongé ce mardi en vue de la saison prochaine, et non des moindres. Il s'agit de Vincent Vandiepenbeeck, de Lucas Audran et de Thomas Boudjemaa. S.M

Aywaille : Mathieu Delbouille, le gardien des Aqualiens, a trouvé sa future destination. Et elle est surprenante puisque ce sera Xhoris. E .T.

Warnant: Giulian Rossi, encore buteur dimanche contre Sprimont, quittera les Hesbignons et rejoindre Aywaille. E. T.



URSL Visé : Le carton de trop pendait sous le nez de Bonemme depuis un mois et demi. Averti face au RWDM, alors qu'il fêtait son anniversaire, Axel Bonemme loupera la mort dans l'âme le prochain derby à Rocourt face au RFCL. Y.H.

Hamoir : François Timmermans quitte aussi les Rats. Il s'est lié avec Warnant. E .T.





>>> Les news du 9 mars

Aische. Daout et Samouti rentreront de suspension pour la venue de Mormont. Par contre, Michels (3e jaune), sera suspendu. S.M

Manage: Un accord de principe est ainsi intervenu avec Luca Di Vrusa (20 ans) mais également Hugo Mathieu (19 ans) dont le père, Thierry, porta jadis le maillot de l’US Centre et de la Raal.

Rochefort . Staes et Rentmeister, tous deux exclus pour avoir pris deux avertissements, manqueront la venue du leader Warnant ce samedi soir. Il en sera de même pour Antoine (3e jaune). Pingaut sera par contre de retour. Lépicier (mollet) a repris avec le groupe. S.M

Spy. Hadim sera de retour de suspension pour le derby de samedi à Ciney et croisera Ma.Boujabout. Pour Henrotaux, emmené à l'hôpital en ambulance ce dimanche suite à une blessure à la cheville, il s'agirait d'une grosse entorse. Le médian doit encore passer des examens pour s'assurer que les ligaments ne sont pas touchés. S.M

Ciney . Le gardien Monteleone a pris sa troisième jaune et sera suspendu pour la venue de Spy. C'est le jeune Noa Bross qui devrait donc faire ses grands débuts en D3 amateurs. S.M

Couvin. Trois retours de suspension importants pour accueillir les Francs Borains : Charlier, Lella et Gonel. Pour Van Lerberghe (côtes), il faudra voir l'évolution en semaine. S.M

UR Namur FLV. Cagnina et Valcke ont purgé leur suspension et seront là pour la venue de Meux. Ils croiseront Van den Abeele (3e jaune). S.M

Onhaye . Thomas Leclef sera le seul suspendu samedi soir pour la venue de Givry suite à son exclusion à Hamoir. S.M

Verlaine: Dorian Gilsoul restera une saison supplémentaire chez les Taureaux. M. S.





>>> Les news du 8 mars

Waremme: Dessart quitte Hamoir et va débarquer la saison prochaine en tant que T1 de Waremme mais il n’a pas encore choisi son adjoint. Gustin se chargera de la P2 avec Matthieu Moor (qui a joué à Waremme durant 32 saisons) comme adjoint pour assurer la post formation des jeunes Waremmiens et assurer une bonne transition vers l’équipe A.

Aywaille: Manu Soto Munoz retrouvera Patrick Fabbri, qu'il a connu à Herstal. M. S.

Herstal: Le portier Thomas Debante s'en ira en fin de saison mais "reste focalisé sur celle-ci avant tout" . M. S.



>>> Les news du 7 mars

Aywaille: Le gardien du FC Eupen, Dorian Foagothier, passé par Sprimont, s'est engagé à la Porallée. F. D.

Stockay: Jérémy Javaux a prolongé pour une saison supplémentaire, après avoir loupé une partie de celle-ci pour cause de blessure. Tanguy Lempereur restera aussi, tout comme Robin Demaerschalk. M. S.





>>> Les news du 6 mars

Solières : Les Mosans viennent d'acquérir les services de Marin Lacroix, un arrière latéral notamment passé par Liège et par Visé.

Tertre-Hautrage : Auteur d’une excellente saison pour son retour en nationale, l’USGTH a fort logiquement décidé de continuer l’aventure avec son staff actuel, Jean-Christophe Dessilly en tête. Si la future saison devrait toujours se tenir en D3 amateurs, les Saint-Ghislainois quitteront le Stade Saint-Lô pour retourner à Tertre, où ils joueront le dimanche après-midi et plus le samedi soir. (G. Duf.)

Onhaye : Gilain et Bastin ont prolongé en vue de la saison prochaine avec les Walhérois. S.M

Aische : Trois joueurs ont resigné pour la saison prochaine à Aische. Il s'agit de Daout, Dethier et du deuxième gardien Raya Garcia. S.M

Meux . Cela confirme à Meux ! Le gardien Paulus, Gilles Kinif, Cyril Van Hyfte et Justin Gaux seront toujours là la saison prochaine. Pour Otte, Smal, Eloy et G.Baudoin, c'est en bonne voie. S.M



Richelle: Trois départs en vue. Pierre Goblet, David Ljubic et Anthony Piccoli ne sont pas prolongés chez les Visétois. Les deux premiers cités étaient arrivés au club à l'aube de cette saison. Y. H.





>>> Les news du 5 mars

Warnant: Au club depuis trois saisons, l'attaquant Audry Scevenels est le premier à prolonger. M. S.



Solières : Dorian Dhaeze quittera Solières fin de saison pour rejoindre Hannut (P2). E. T.



Herstal: Julien Serwy s'en va à Battice, en deuxième provinciale liégeoise. M. S.



Sprimont: Le portier de l'équipe première, Adrian Murcia, a décidé de rester pour la saison prochaine. "Une très très bonne nouvelle" , dit le club. M. S.





>>>Les news du 4 mars

Onhaye. Les frères Bastien et Thibaut Delpank seront toujours Walhérois la saison prochaine. S.M

Stockay: Harry Tremblez (Sprimont) retrouvera Philippe Caserini, qu'il connait très bien de son passage à Solières. Par ailleurs, Maxime Lambert évoluera à Rochefort. M. S.



Habay: Un départ supplémentaire à Habay-la-Neuve. David Schoumaker a choisi d'évoluer à Chaumont la saison prochaine. L'équipe sera coachée par Jonathan Schinckus (Givry) mais n'est pas encore sûre de prolonger son bail en P1. D. M.

Warnant : Sébastien Gonzatti ne restera pas chez les Hesbignons la saison prochaine . "On en a discuté longuement avec Mike Gray" , précise l'ancien Carrier. E.T.

Ciney. Edoxy Lema, qui a stoppé sa saison avec Andenne en novembre dernier, évoluera pour le compte de la RUW Ciney la saison prochaine. Le club annonce par ailleurs la prolongation de contrat du jeune médian Arthur Bruckner. S.M

Rochefort. Quatre transferts ont été officialisés ce mercredi : ceux de Maxime Lambert et de Thibaut Monmart (Stockay), de Simon Marrazza (Aische) et de Gilles Bernard (Durbuy). S.M

Verlaine : Voilà Verlaine sans gardien ! Anthony Racz vient en effet d'annoncer qu'il quittera les Taureaux en fin d'exercice. Après une présence de six ans au club. E .T.

Manage : Les Verriers ont annoncé plusieurs prolongations: Hakan Ozturk, Jérémy Dauby, Mathis Resinelli.





>>> Les news du 2 mars

Couvin-Ma. Fraire : Le match d'hier contre Rebecq va laisser des traces en vue de la prochaine rencontre. Exclu ce dimanche contre Rebecq, Jan Lella sera absent pour le derby contre Meux. Idem pour Charlier et Gonel qui ont pris leur 3e jaune. S.M

Spy : Hadim a pris sa 3e jaune à Raeren et manquera l'important match contre Jodoigne ce dimanche. Sbaa (genou) se retapera pour être fit. Motte est de retour du ski. S.M



Hamoir: Ali Yilmaz s’en ira en fin de saison mais sa destination n’est pas encore connue. Il s’agit du troisième départ chez les Rats puisque Biscotti ira à Richelle et Lahaque à Stockay. M. S.



Stockay: Du mouvement ce lundi chez les Stockalis! Après la signature de Juliann Fillieux , Rodrigue Piette a prolongé. E. T.





>>> Les news du 1er mars



Solières: Geoffrey Barrettara s’est trouvé un nouveau port d’attache : il défendra les cages de Battice, en P2. M. S.

Stockay: Le défenseur Jérôme Lahaque quitte Hamoir après 8 saisons pour Stockay, coachés par Philippe Caserini. Un choix familial et géographique. M. S.

Aywaille: Le milieu de terrain offensif d’Aywaille Alex Famerie quittera le stade de la Porallée en fin de saison pour rejoindre Sprimont, où il retrouvera son ancien coach, Pascal Jacquemin. F. D.





>>> Les news du 28 février

Warnant : Après avoir annoncé début de semaine son départ futur de Warnant, le gardien Jean-Philippe Gérard a dévoilé son futur port d'attache. "Je jouerai à Beaufays la saison prochaine" , signale l'ancien portier de Richelle. E. T.



RUW Ciney : Louis Lambrechts et Vittorio Villano seront Cinaciens la saison prochaine. "D’autres confirmations devraient suivre rapidement ", précise le président Luc Dandoy. S.M

Stockay : Des bruits mèneraient Laurent Clerbois, qui a annoncé son départ, vers Dison. Quant à Olivier Castela, il pourrait aussi délaisser les Stockalis. La piste de Warnant pourrait être activée pour le milieu de terrain. E. T.





>>> Les news du 26 février

Manage : Depuis le début de la semaine, les Verriers ont annoncé plusieurs reconductions parmi les joueurs après avoir prolongé le staff: Brice Revercez, Alessandro Maffeo, Thomas Depril, Yanis Papassarantis, Nabil Seggour.

Stockay: Laurent Clerbois s'en ira en fin de saisons après 4 années passées chez les Stockalis. M. S.

Aische: Le coach de Aische Manu Rousselle a annoncé ce mercredi qu’il serait encore le T1 des Hesbignons la saison prochaine. Il a prolongé, tout comme son T2 et l’entraineur des gardiens Baudouin Leclerq. S. M.





>>> Les news du 24 février

Aische . Fournier rentre de suspension et croise Daout et Samouti qui manqueront le déplacement à Raeren dans quinze jours. S.M

Couvin-Ma. Fraire. Sorti blessé hier face à Waremme, Pratz craint une double entorse de la cheville et ne sera pas là pour le match d'alignement contre Rebecq ce dimanche. Lorenzon rentre de suspension. S.M

Rochefort . Pingaut a pris sa troisième jaune et manquera le prochain déplacement à Herstal. Il croisera Rathay qui a purgé sa suspension. Lépicier (mollet) doit reprendre fin de semaine. Il devrait donc entrer en ligne de compte pour la prochaine rencontre. S.M

Ciney . Le portier Thibaut Salmon a décidé de stopper sa saison avec Ciney. Exclu pour une faute de main jugée volontaire samedi soir, Vandiepenbeeck manquera le déplacement à Aywaille dans 15 jours. Roldan-Simon a quant à lui pris sa troisième jaune et manquera aussi cette rencontre. S.M

Spy . Henrotaux et Francotte rentrent de suspension pour le match d'alignement à Raeren prévu ce week-end tandis que Motte devrait être rentré du ski. S.M

UR Namur FLV. Palmeri ne sera plus suspendu pour le déplacement à Waremme dans 15 jours. Une période qui devrait permettre à Hellas (cheville), Becker (cheville) et Ndiaye (adducteurs) de se retaper. Exclu (2 jaunes) contre Stockay, Cagnina ne sera pas là. Il en sera de même pour Valcke qui a pris sa 3e jaune. S.M

Onhaye . Gilain a purgé ses deux journées de suspension et sera bien là pour aller à Waremme en match d'alignement ce dimanche. De Maeyer sera suspendu. S.M

Meux . Marco Casto pourra compter sur les retours de suspension de Palate, Paquet et AX.Rouffignon pour le derby face à Couvin dans deux semaines. S.M





>>> Les news du 18 février



Richelle: Arthur Schonbrodt évoluera au FC Warsage, en P2, la saison prochaine. Maxime Colpin fera toujours partie du noyau A des Richellois. (M. S.)





>>> Les news du 14 février

Rochefort. L'ancien T2 de Yannick Pauletti à Stockay, Eric Thirion, a intégré le staff rochefortois dès ce mardi. L'ex-T2 d'Arnaud Poels, Julien Deglim, reste lui bien en place. "Il n'y aura pas de hiérarchie entre les deux", précise Yannick Pauletti.

Meux. Après le staff et six joueurs (Palate, Boreux, Moors, Paquet, Chauviaux, A.Rouffignon), trois joueurs supplémentaires ont annoncé qu'ils seraient toujours chez les Verts la saison prochaine. Il s'agit de Lecomte, Jeanmart et Teklak. S.M

UR Namur FLV. Suite aux limogeages du T2 Christian Sovet et du TK Didier Stempels en début de semaine, ce sont deux joueurs du noyaux qui épauleront le T1 David Akinci. Mulemo devient T2 et Bailly entraîneur des gardiens. A noter également que le délégué, Yuri Hermand, quitte le club volontairement. S.M





>>> Les news du 13 février



Richelle: Quatre joueurs supplémentaires ont prolongé leur collaboration avec Richelle: Charles Weber, Bastien Halleux, Florian Thonus et Cyril Pohl. Y. H.





>>> Les news du 11 février



Richelle . Théo Gaillard portera les couleurs de Richelle les deux prochaines saisons. Joueur à vocation offensive, le jeune mélinois (18 ans) est un des éléments en vue cette saison en P1. Le club visétois avait un oeil attentif sur ses prestations. Gaillard récolte ainsi, à titre personnel, les fruits de l'excellent championnat réalisé par la RAMM, actuellement 6e et toujours en course pour participer au tour final. Au rayon départs, William Renauld avait annoncé au début du mois de février qu’il quitterait le club pour raisons professionnelles. Le joueur va cependant rebondir à Warsage dès la saison prochaine. Y. H. & J. G.





>>> Les news du 10 février



Rochefort . Leroy sera de retour de suspension pour le déplacement à Huy. Averti samedi contre Sprimont, Atheba sera lui suspendu (3e jaune). S.M

Aische. De Ketelaere a déjà pris sa troisième jaune en trois matchs officiels (P2 et D3) depuis son retour d'Australie et sera donc suspendu pour aller à Meix-devant-Virton. Il croisera Joannès. Daout (ouvert au genou) pourrait entrer en ligne de compte. S.M

Meux . Moors et Smal ont purgé leur suspension et seront au rendez-vous contre la RAAL samedi soir. Six joueurs, en plus du staff, ont par ailleurs déjà prolongé. Il s'agit de Boreux, Palate, Moors, Paquet, Chauviaux et A.Rouffignon. S.M

Onhaye. Le coach Lionel Brouwaeys a prolongé son contrat à la tête des Walhérois. Bastin et Fastrez seront par ailleurs suspendus pour aller à Rebecq. Pour Guiot et Lambert (adducteurs) et Davrichov (main), ce week-end sans jouer leur aura permis de se retaper pour ce prochain match. S.M.





>>> Les news du 6 février



Richelle: Et deux de plus! Richelle conservera Corentin Servais et Cédric Lanckohr dans son effectif la saison prochaine. C'est ce que vient d'annoncer le club visétois, qui avait déjà trouvé un accord avec Marly, Mauclet et Leroy le week-end passé. (Y. H.)





>>> Les news du 27 janvier

Meux : Palate a purgé sa suspension et sera de retour pour le match au sommet aux Francs Borains. (S.M)

UR Namur FLV : Bailly (élongation) se soigne pour être apte pour ce samedi soir à Onhaye. Ndiaye (adducteurs) est apte. Cagnina rentre de suspension. Quant à Kimbaloula, qui devait remplacer Senakuku, sa venue semble être au point mort suite à un souci d'affiliation. (S.M)

Onhaye : Exclu à la RAAL pour deux jaunes lors du dernier match, Davrichov sera suspendu pour le derby face à l'UR Namur FLV tout comme Th.Delplank, qui a pris sa troisième jaune. (S.M)

Aische : Gécé est rentré des sports d'hiver et entre en ligne de compte pour le prochain match à Sprimont. (S.M)



Couvin-Ma. Fraire : Lella et Gonel rentrent de suspension pour aller à Givry. Ils croiseront N.Deppe et Wackers qui ont pris leur troisième jaune ce dimanche. (S.M)





>>> Les news du 22 janvier



Richelle: Pierre Wangermez quittera le club à la fin du championnat après 7 saisons. M. S.





>>> Les news du 20 janvier



Waremme: Le club de D2 amateurs a choisi l'adjoint d'Henri Verjans. Plus d'infos ici. M. S.

Raeren-E.: Jonathan Negrin sera toujours en place à la tête de l'équipe la saison prochaine. M. S.





>>> Les news du 14 janvier

UR Namur FLV : Le coach Zoran Bojovic a annoncé ce mardi matin qu'il démissionnait de son poste d'entraîneur. Une information confirmée par le président Christophe Graulus qui l'a appris par sms, par d'autres personnes, peu avant midi ce mardi. Les deux hommes avaient par ailleurs eu une discussion lundi soir.

L'homme fort namurois n'a pas souhaité faire davantage de commentaires sur cette démission qui serait liée à des "raisons personnelles" . Le T2 Christian Sovet devrait assurer l'intérim.

URSL Visé : Marco Ospitalieri et l’URSL Visé ont trouvé un accord. Le Limbourgeois sera le quatrième renfort visétois du mercato, dès que les démarches administratives seront entérinées. Gaucher et joueur de flanc, il avait notamment pris part à une rencontre amicale disputée par Visé durant la trêve. Toujours sous contrat avec le Fortuna Sittard, Marco Ospitalieri n’y jouait plus depuis l’été dernier. Agé de 27 ans, le joueur a passé toute sa carrière aux Pays-Bas après une courte formation à Genk. L’URSL Visé sera donc son premier club belge chez les séniors.



>>> Les news du 13 janvier

Mormont: A l'occasion de la rencontre face à la formation de Huy, le Mormontois Pierre Marchal avait dû sortir du terrain se plaignant d'avoir reçu un coup au nez. On a appris ce lundi que ce dernier avait finalement le nez cassé et qu'il serait indisponible pour une durée estimée à six semaines.

UR Namur FLV . Becker (cheville) est out depuis une semaine tandis que Vanderlin est au chevet de sa grand-mère. Gnakpa, venu de Ciney, devrait être qualifié cette semaine. Averti samedi, Cagnina sera suspendu pour la venue de Tilleur. Johan De Picker, éphémère joueur de Meux en début de saison, devrait s'engager avec les Merles. S.M

Ciney. Lamour a purgé ses deux journées de suspension et sera là pour recevoir Meix samedi soir contrairement à Gauchet qui a pris sa troisième jaune. Sbaa (cheville) et Bukran (ménisque) sont out. S.M

Meux . Palate a pris sa troisième jaune à Onhaye et manquera la venue de Stockay samedi soir. S.M

Rochefort . Louis Lambert sera suspendu pour la visite de Richelle samedi soir. Jeffrey Rentmeister, exclu à la 80e pour sa première suite à une altercation avec Joannès à Aische, doit patienter pour connaître le nombre de matchs de suspension et devrait donc être là samedi soir. S.M

>>> Les news du 8 janvier



URSL Visé : Programme allégé pour Roméo Debefve et Martin Remacle. Hicham Said (absent depuis octobre) recommencera à trottiner en cette fin de semaine. Marco Ospitalieri s'entraîne toujours avec le groupe. L'heure du coup d'envoi du match à Tessenderlo, samedi soir, est postposée d'une demi-heure (20h au lieu de 19h30). (Y. H.)





>>> Les news du 24 décembre



Stockay-W.: Le défenseur Jérémy Javaux a reçu l'autorisation de reprendre le football après sa grave blessure face à Durbuy en début de saison. (M. S.)





>>> Les news du 19 décembre

Solières: Turco, blessé depuis début de saison, et Cusumano, absent aux entraînements ces derniers temps, ont été remerciés par le club. "Le staff nous a fait part des problèmes qui existaient et nous avons pris cette décision avec le coach de les écarter ", explique David Camerini. Par ailleurs, le club a choisi son T1 pour la saison prochaine. Plus d'infos ici . E. T. & M. S.





>>> Les news du 18 décembre

Hamoir: Lahaque, qui s'était vu proposé 4 matchs de suspension, et Dessart (2) sont allés en appel ce mercredi soir à Cognelée. Lahaque sera finalement suspendu 2 matchs (+ 2 avec sursis) et Dessart 1 match (+ 1 avec sursis). M. S.



Stockay: Thibaut Monmart attendait le verdict de son IRM de dimanche : hélas, les craintes sont confirmées, il y a rupture des ligaments croisés antérieurs. Rico-Garcia est out également. Plus d'infos ici . E. T.

Verlaine : Opéré en urgence du cartilage (cheville), Maxence Hubeaux est plâtré jusque fin 2019. Six semaines d'indisponibilité sont ensuite indiquées. On ne reverra donc pas le médian avant mi-février... au mieux. Van Aerschot, la doublure de Racz dans les buts hesbignons, a le nez cassé ! La liste s'allonge de plus en plus...



>>> Les news du 12 décembre

Solières: Tom Dethier et Patrick Tamburrini ont trouvé un terrain d'entente et le joueur restera donc au Château Vert jusqu'en fin de saison. M. S.





>>> Les news du 11 décembre

RFC Liège: Jordan Bustin et Damien Mouchamps n’apparaîtront pas dans la sélection de Marc Grosjean pour le dernier (et important) déplacement de l’année à Dender. Le jeune défenseur central et le flanc droit offensif seront suspendus pour abus de cartons jaunes. Y. H.

Huy: Alexandre Graas est déjà parti. Le joueur arrivé de Condruzien n'a pas eu droit au chapitre depuis le début de saison. M. S.





>>> Les news du 9 décembre

Aische. Averti samedi soir, Piret sera suspendu pour le déplacement à Ciney. A noter que l'attaquant Laurent Dethier, qui a inscrit un but sur coup-franc avec la D3 face à Herstal après sa montée au jeu, a gardé le rythme en inscrivant un triplé ce dimanche avec la P2 aischoise. S.M



Ciney. Dandoy sera suspendu pour la venue de Aische pour abus de cartons jaunes. Villano (genou) est out jusqu'à la trêve. Sbaa (cheville) est aussi sur la touche. S.M

Rochefort . Averti samedi soir, Tom Antoine est en congé un peu plus tôt que prévu puisqu'il sera suspendu pour le dernier match de 2019 à Habay-la-Neuve. Il en sera de même pour Atheba, exclu contre Spy après avoir pris deux jaunes. Blessé à la main depuis plusieurs mois, le gardien Alexis Martinez a officiellement rejoué avec la P3 ce dimanche. S.M



Spy. Xavier Blanchard a pris la jaune de trop dans le derby à Rochefort et ne sera pas de la partie dimanche pour recevoir le leader Warnant. S.M

Onhaye . Lionel Brouwaeys sera privé de Kembi, suspendu, pour le dernier match de 2019 à Durbuy. A noter que Luis Defresne, blessé à l'épaule depuis le début de saison, a été titulaire samedi soir face à Couvin-Mariembourg Fraire, équipe coachée par son père. S.M

UR Namur FLV . Palmeri et Zidda seront de retour de suspension pour affronter Verlaine vendredi soir contrairement à Valcke (3e jaune). Pour Kasri (épaule) et Hellas (orteil) qui n'a pas joué ce dimanche, c'est l'incertitude. S.M







>>> Les news du 8 décembre

Solières: Patrick Tamburrini avait écarté Tom Dethier du groupe. Peut-être définitivement... "Il n’avait pas le comportement adéquat et n’a été présent qu’à deux séances en deux semaines." E. T.





>>> Les news du samedi 7 décembre

Huy: Maxime Crahay est qualifié avec les Hutois et pourra jouer face à Raeren-Eynatten. (M. S.)





>>> Les news du mercredi 4 décembre

URSL Visé: Roméo Debefve (tendon d'Achille) et Faysel Kasmi (blessé au mollet) n'ont pas suivi les premiers entraînements de la semaine. Les deux joueurs passeront un examen médical dans les prochains jours. Y. H.





>>> Les news du lundi 2 décembre

Aische. Victime d'un coup direct à la cuisse, Piret est sorti à la 30e samedi soir face à Jodoigne mais devrait déjà reprendre ce mardi. Servidio ne jouera quant à lui plus en 2019, il va se faire opérer cette semaine du scaphoïde. Pas de suspendu pour recevoir Herstal samedi soir. S.M



Ciney . Baudot et Despas seront de retour de suspension pour aller à Oppagne-Wérys ce samedi. Villano (genou) est out jusqu'à la trêve. S.M



Spy. Dury et Vigneront seront de retour de suspension pour le déplacement à Rochefort. S.M

UR Namur FLV . Palmeri et Zidda devaient être suspendus pour le déplacement à Givry. Le match ayant été remis à cause de la neige, ils manqueront le déplacement à Solières dimanche après-midi. S.M

Meux . Kinif a purgé sa suspension et sera de retour pour aller à Rebecq (dimanche 15h00). Pour Van Hyfte, touché aux adducteurs ce dimanche, il faudra voir l'évolution en semaine. A noter également que Gaux a fait son retour dans les 15 de l'équipe A à Tilleur. Ce n'était plus arrivé depuis sa sortie sur blessure lors de la première journée de championnat. S.M





>>> Les news du mercredi 27 novembre

Stockay-W.: Jérémy Javaux a repris la course après sa grave blessure lors du match face à Durbuy mais ne sera en aucun cas opérationnel avant la reprise en janvier. M. S.



>>> Les news du lundi 25 novembre

Couv-Ma. Fraire. Gonel sera de retour de suspension pour le déplacement de Couvin à la RAAL samedi soir. S.M

Meux . Kinif (3e jaune) ne retrouvera pas Tilleur ce week-end. Il croisera la route de Otte. S.M

UR Namur FLV. Averti samedi, l'arrière latéral Palmeri n'ira pas à Givry. Même topo pour Diego Zidda. S.M

Aische. Après un intérim assuré par Laurent Dethier, Aische retrouvera son gardien Yohan Prévot ce week-end pour la venue de Jodoigne. S.M

Spy. Le gardien Maricosu passera un arthroscanner ce mardi et en saura plus sur la gravité de sa blessure à l'épaule. En attendant, l'entraîneur des gardiens assurera l'intérim sauf si un gardien est trouvé d'ici là. Les Spirous seront par ailleurs privés de Dury et Vigneront pour excès de cartons jaunes ce dimanche à Meix. S.M

Rochefort. Leleu et Liotta seront de retour de suspension pour la venue de Mormont. Leroy (contracture cuisse) devrait aussi être apte. S.M

Ciney. Lamour a purgé sa suspension et sera de retour pour aller à Raeren. Déplacement que ne feront pas non plus Baudot et Despas (suspendus) et Villano (genou) qui risque d'être out pour une à deux semaines. S.M





>>> Les news du lundi 18 novembre

Couv-Ma. Fraire . Patrick Pratz sera de retour de suspension pour la venue de Verlaine samedi soir. Gonel a par contre pris la jaune de trop. S.M

Meux . Jeanmart et Van Hyfte ne seront plus suspendus pour la venue d'Hamoir samedi soir, contrairement à Otte qui a pris sa 3e jaune à Acren. S.M

Onhaye . De Maeyer et Gilain rentrent de suspension pour le déplacement aux Francs Borains de dimanche. Une fois n'est pas coutume, Lionel Brouwaeys n'aura pas de suspendu. S.M

UR Namur FLV. Descontus sera de retour de suspension pour la venue de la RAAL samedi soir. Présent au stade samedi, Zidda n'était pas sur la feuille de match. Il devrait être de retour pour cette rencontre. S.M

Aische. Un seul suspendu à Aische pour le prochain match et il sera de taille : le gardien Prévot a pris sa 3e jaune. Le second gardien Raya Garcia étant blessé au genou, c'est le jeune gardien de la P2, Alexandre Bernard, qui devrait jouer. A moins qu'une autre solution se dégage. S.M

Spy. Va-t-il y avoir une nouvelle problématique des gardiens à Spy ? Samedi à Sprimont, Maricosu s'est à nouveau blessé à l'épaule. C'est le joueur de champ Jonathan Kilewuka qui avait déjà dépanné à ce poste en fin de saison dernière en P2 à Jambes qui l'a suppléé en seconde période. Reste à savoir si le numéro deux, Guillaume Robert, sera disponible pour assurer l'intérim dimanche face à Oppagne où s'il sera à nouveau pris par l'armée. S.M

Rochefort. Leleu et Liotta ont pris leur troisième jaune samedi soir face à Jodoigne et manqueront le derby face à Ciney. S.M

Ciney. Averti à Habay-la-Neuve, Romain Lamour loupera le derby face à Rochefort (3e jaune). Gnakpa et Kourouma, non repris ce dimanche, pourraient bien faire leur retour au sein du groupe. S.M





>>> Les news du dimanche 17 novembre

Verlaine: Shelton Guillaume est suivi par le club de Lommel. Ronny Van Geneuden, le directeur du centre de formation de Lommel, était venu voir le flanc offensif d'origine française, maître-atout de la formation hesbignonne, ce dimanche. (E. T.)





>>> Les news du 12 novembre



Couv-Ma. Fraire . Jan Lella sera de retour pour le derby à l'UR Namur FLV contrairement à Patrick Pratz qui a pris la jaune de trop à Waremme. Pour Hallaert (pointe à la cuisse), il faudra voir l'évolution cette semaine. S.M

Meux . Johan Paquet a purgé sa suspension et sera du déplacement à Acren. Il croisera Jeanmart et Van Hyfte qui ont pris leur 3e jaune vendredi soir contre Verlaine. S.M

Onhaye . Lionel Brouwaeys devra une nouvelle fois faire avec des suspendus samedi soir face à Solières. Si Bastin et Granville seront de retour, ils croiseront De Maeyer, exclu à Givry et Gilain qui a pris sa troisième jaune. S.M

UR Namur FLV. Becker et Cagnina rentrent de suspension pour le derby face à Couvin-Mariembourg Fraire. Ils croiseront Descontus, exclu samedi à Durbuy. Zidda (pubalgie), devrait être apte. S.M

Aische . Michels et Joannès ont purgé leur suspension et vont permettre à Manu Rousselle d'avoir plus de choix pour la venue d'Aywaille. Sorti sur blessure à Richelle pour un coup à la cuisse, Nzinga se testera de la semaine. Thirot est par ailleurs bien remis de sa blessure au genou puisqu'il a joué une partie de la rencontre ce dimanche. S.M



>>> Les news du 10 novembre

URSL Visé: Hicham Saïd a subi, comme prévu, une opération au ménisque ce vendredi. Le médian visétois était déjà absent des terrains depuis un mois. (Y.H.)





>>> Les news du 4 novembre



Couv-Ma. Fraire . Sorti à la 20e samedi face à Meux, Hallaert a ressenti une pointe au niveau de la cuisse. Il se testera cette semaine à l'entraînement. Jan Lella a lui pris la jaune de trop et manquera le prochain match à Waremme. S.M

Meux . Johan Paquet a pris sa troisième jaune samedi à Couvin et manquera la venue de Verlaine vendredi soir. Pour le reste, hormis Lecomte (genou) et A.Baudoin (Lyme) blessés de longue date, tout le monde devrait être présent. S.M

Onhaye . De Maeyer et Guiot ont purgé leur suspension et seront là dimanche à Givry. Ils croiseront Bastin et Granville qui ont pris la jaune de trop samedi soir. S.M

UR Namur FLV. Hellas s'est déboîté l'épaule face à Waremme mais devrait être apte cette semaine. Becker et Cagnina seront suspendus pour aller à Durbuy. Pour Zidda (pubalgie), il faudra voir l'évolution cette semaine. S.M

Spy. Motte (suspension) sera de retour pour recevoir Raeren. Hadim (adducteurs) devrait être apte. S.M

Aische . Gaziaux ne sera plus suspendu pour aller à Richelle contrairement au back droit Michels et au médian Joannès (3e jaune). S.M



>>> Les news du 31 octobre

RFC Seraing: Les Métallos affrontaient les Espoirs de l'AS Eupen ce jeudi à 11h30. Ils se sont inclinés 3-4. Les buts des locaux ont été inscrits par Mouhli et par Walbrecq (2). (M. S.)





>>>Les news du 28 octobre



Onhaye . De Maeyer et Guiot ont pris leur troisième jaune et seront suspendus pour la venue de Rebecq samedi soir. (S.M.)

Spy . Averti face à Ciney, Yohan Motte manquera le déplacement à Aische (3e jaune) prévu samedi. Francotte et Mana seront par contre de retour. Furnémont (cheville) entrera en ligne de compte. (S.M)

Ciney . Pas de suspendu à Ciney qui recevra Aywaille samedi soir et qui pourra compter sur le retour de Villano. Kouadio (adducteurs) et Despas (pied) ont rejoué vendredi avec la Réserve mais le second cité est sorti à la demi-heure. (S.M.)

Aische. Vincent Gaziaux, averti pour la 3e fois ce dimanche, manquera le derby contre Spy. Hormis les blessés de longue date que sont Raya Garcia, Detienne et Thirot, le reste du groupe devrait être au complet. (S.M.)

Rochefort . Beck rentrera de suspension pour la venue d'Herstal samedi soir. Rochefort compte par ailleurs toujours autant de blessés : Martinez (main), Marion (genou), Ligot (genou), B.Michel (accident de voiture), Atheba (ischios) et Staes (épaule). (S.M.)





>>>Les news du 18 octobre

STOCKAY : Jérémy Javaux, qui ne pourra pas reprendre la course avant janvier, s'est vu proposer par le club d'intégrer le staff durant son absence des terrains. Il officiera comme T3 derrière Yannick Pauletti (T1) et Eric Thirion (T2). ( E.T.)

WAREMME : Oghuzan Kaylesiz, ancien offensif de La Calamine ayant tenté sa chance en Turquie l'an dernier, était en test au Leburton. Il a convaincu le staff et sera, dès que le transfert international sera validé, le nouveau renfort offensif des Hesbignons.

>>> Les news du 14 octobre



Onhaye. La poisse colle à Luis Defresne, blessé à la clavicule. Alors qu'il était sur le retour, son indisponibilité a été prolongée pour une durée de six semaines. Lionel Brouwaeys récupérera par contre Th.Delplank et Davrichov qui étaient suspendus ce week-end. (S.M.)

Rochefort. Exclu dimanche après-midi à Spy (2 jaunes), Leroy manquera la venue de Huy samedi soir au Parc des Roches, au même titre que Ouedraogo et et Liotta qui ont pris leur troisième jaune. Staes rentrera, lui, de suspension. (S.M.)

Spy. Avertis lors du derby, Henrotaux et Fayçal Et-Touil manqueront le déplacement à Habay contrairement à Ficheroulle qui a purgé la sienne. Le portier Maricosu, blessé à l'épaule et pour qui ça n'allait pas dimanche avant le match, est incertain. Furnémont s'est quant à lui blessé au travail vendredi soir tandis que Manna, malade, a prévenu de son absence en dernière minute. Non prévu dans la sélection de base, Dury était également blessé. Paris n'a pas été rappelé car il était puni.





>>> Les news du 2 octobre

Sprimont: Les Carriers n’en finissent plus de se renforcer et la prochaine arrivée pourrait être celle du milieu défensif togolais Henry Eninful, passé il y a quelque temps par le standard de Liège. (F. D.)

>>> Les news du 1er octobre

Rochefort : La Jeunesse rochefortoise a frappé un grand coup sur le marché des transferts ce mardi soir. Maël Lépicier, ancien joueur professionnel de Virton, de Moons, du Beerschot, de l'Antwerp ou encore de Roulers s'est engagé avec les Marcassins pour une durée de deux ans. Le défenseur central de 33 ans était libre de tout contrat. Il était présent ce mardi à l'entraînement. S.M

>>> Les news du 30 septembre



Rochefort : Sorti à la 21e à Warnant, Tom Antoine souffre d'une grosse contracture à l'adducteur. Il est incertain pour le prochain match face à Oppagne-Wéris. « J'ai ressenti une douleur qui s'est accentuée au fil des minutes. A la fin, ce n'était plus possible. Je suis déjà allé chez l’ostéopathe dimanche soir. Je me laisse quelques jours de repos et si c'est possible, je reprendrai jeudi », explique l'intéressé. Rochefort sera par ailleurs privé de Leleu, exclu ce dimanche, contrairement à Leroy qui fera son retour. S.M

>>> Les news du 7 septembre

Ciney : Exclu à Meix-devant-Virton (2 jaunes), Villano manquera la réception de Huy samedi soir. Kourouma aura, lui, purgé sa suspension. Vanhorick, bientôt papa, devrait également être de retour. S.M

Meux : Exclu à Stockay (2 jaunes), Gauthier Smal manquera le déplacement à la RAAL samedi soir. Il croisera la route de Moors. S.M

>>> Les news du 6 septembre

Sprimont : Libre depuis son passage à Tongres la saison dernière, l’attaquant d’origine congolaise Bavon Tshibuabua a signé chez les carriers. Akono, un flanc offensif français, aurait dû également rejoindre les Carriers mais, en dernière minute, cela ne se fait pas. Il n'y a finalement pas eu d'accord avec son club d'appartenance alors que le joueur était enclin à signer à Sprimont et qu'il vivait déjà dans un appartement mis à sa disposition par les dirigeants du club fusionné.

>>> Les news du 3 septembre

Sprimont: Daniel Feuzeu a signé. Il connait bien l'entraineur Michaël Leruth qui l'a déjà coaché lors de son passage à Banneux. Il avait quitté le club en 2015. (M. S.)

La Louvière Centre: les Loups ont fait signé en deux jours trois joueurs: Locigno, Princelle et Bangoura.

Symphorinois : le jeune espoir Thomas Evrard a signé en provenance de Mouscron.

UR Namur FLV : l'UR Namur FLV a officialisé ce mardi soir l'arrivée du milieu de terrain de 32 ans Djaïd Kasri. Un accord a été trouvé en toute fin de mercato. Djaïd Kasri a notamment évolué en ligue 1 à Nantes, en Liga à Saragosse mais aussi en Belgique à l'Antwerp, à Virton, à Eupen, au Lierse et à La Louvière Centre.

>>> Les news du 1er septembre

Seraing : Raouf Mroivili, un milieu de terrain de 20 ans en provenance de Metz arrivé en prêt chez les Métallos. (E.T.)

Solières: Les Soliérois ont trouvé un accord avec Kandé Keita, joueur né à Bamako et arrivé en France à 2 ans. (E. T.)

>>> Les news du 31 août

Meux : Avec la blessure de Justin Gauyx mercredi face à Rebecq et l'absence d'Arthur Baudoin (Lyme) depuis plusieurs semaines, le secteur défensif de Meux est restreint. Les dirigeants ont réagi en engageant Youri Teklak, fils d'Alex Teklak, en provenance des Espoirs du Sporting de Charleroi. Le jeune joueur s'est déjà entraîné avec le groupe ce vendredi. S.M



Spy : Comme attendu, le défenseur Amin Hadim s'est engagé avec Spy tout comme le jeune attaquant de la RAAL, Vincent Bazzarelli, qui était testé ce vendredi soir. (S.M)

UR Namur FLV : Thomas Boudjemaa a choisir de quitter le club. Sa future destination : Walhain en D3 amateurs. (S.M)



>>> Les news du 30 août

Givry: Le gardien haïtien, Isaac Rouaud rejoint le club. (V. Gof.)

Hamoir: Agé de 19 ans, Luca Villardita, milieu défensif, arrive en provenance de Tilleur. (F. D.)

Waremme: Les Hesbingons accueillent deux nouveaux joueurs : Elie Wabello, un n°9 en provenance de Rebecq et Walid Cheref, un milieu de terrain axial libre et jadis passé par Waremme avant de passer un test en Espagne (D6). (E. T.)

Solières: Kande Keita, un Franco-Malien venu de France est en test pour l'instant. Les Mosans espèrent finaliser sa venue. (E.T.)

>>> Les news du 29 août

RUW Ciney : Deux joueurs viennent renforcer l'équipe réserve, voire les U19. Il s'agit de Loïc Latour (Waremme) et de Qarri El Madhi (Floreffe). Ils pourront néanmoins être appelés en A si besoin. (S.M.)

>>> Les news du 21 août

Waremme : Fabian Lo Monte (Herstal) a trouvé un accord avec les Hesbignons, il apportera son expérience au groupe de Philippe Gustin. E.T.

SOLIERES : Les Mosans viennent d'acquérir les services d'Adam Arabi, en provenance de Wincrange. l'offensif est jadis passé par Huy. E.T.

UR Namur FLV : Le club enregistre l'arrivée de l'arrière latéral Alessio Palmeri (Olympic de Charleroi). Par ailleurs, Damien François, qui faisait partie de l’administration du club, a pris la décision d’arrêter sa collaboration avec le club. (S.M)

>>> Les news du 20 août

RFC Liège: Les Sang et Marine se rendront à Sprimont ce mardi à 19h30. (M. S.)

>>> Les news du 17 août

Hamoir: Les Rats ont finalisé un dernier transfert avec la venue de Gianni Giglio, un milieu de terrain qui arrive de Charleville Mezieres. (F. D.)



>>> Les news du 14 août



RFC Liège: Michaël Lallemand a repris le chemin des entrainements. Il était absent suite à une blessure à la rotule. (M. S.)



JS Rochefortoise : Toujours à la recherche d'un élément offensif, Rochefort vient d'engager Alfred Ouedraogo, 29 ans, attaquant du Patro Eisden la saison dernière. Le joueur est notamment passé par La Louvière, Hasselt, Rebecq, le Léopold Uccle et Diegem. (S.M)

>>> Les news du 8 août

Spy : Le défenseur central Jonathan Kilewuka (Jambes, P2) s'est engagé avec les Écureuils. Il pourrait en être de même pour El Touil (Aische) dans les prochains jours. (S.M)

Waremme: L'offensif Willy Bamona, frère de Leslie, arrive en prêt en provenance de Visé. (M. S.)



>>> Les news du 7 août

JS Rochefort : Rochefort tient deux renforts avec Jordan Atheba et Vitalino Baiardo. Le premier cité, défenseur de 25 ans, a été formé au Standard et a porté le maillot de Larnaca (Chypre) et de Martigues. Le second, 26 ans, est un flanc qui évoluait à Binche la saison dernière. (S.M)

Waremme: Arrivé cet été, Alan Brncic quitte déjà les Stadistes. Il file au Croatia Wandre, club de P3B. (M. S.)

Visé: Les Oies ont partagé l'enjeu (0-0) face à Warnant. (M. S.)

>>> Les news du 5 août

Couvin-Mariembourg Fraire : Kévin Kodjia, un flanc qui évoluait en CFA, s'est engagé avec les Fagnards. (S.M)

>>> Les news du 2 août

RFC Liège: Le match amical initialement prévu ce vendredi à 17h au Patro Eisden Maasmechelen se jouera finalement à 15h. (M. S.)



UR Namur FLV : L'ancien attaquant du RFC Liège, Erwin Senakuku, s'est finalement engagé avec l'UR Namur FLV (S.M)

>>> Les news du 31 juillet

RFC Seraing: Mohammed Kane, prêté par Metz, est désormais parti en prêt à Bastia-Borgo (E. T.)



Waremme: Le flanc défensif Momo Sylla évoluera finalement bien chez les Stadistes, parvenus à un accord avec Amay. D'autres arrivées sont attendues (M. S.)



>>> Les news du 30 juillet

RFC Seraing: Le stage à La Bresse a débuté ce lundi... sans Erik Zetterberg, en test depuis plusieurs jours, qui n'est pas conservé. (M. S.)



>>> Les news du 26 juillet

URSL Visé: Cité du côté du Stade Waremmien, le défenseur Marin Lacroix signe finalement à Bilzen, en D3 amateurs. (M. S.)



>>> Les news du 23 juillet

RFC Seraing: Les Métallos se sont imposés 1-3 en amical à Spouwen-Mopertingen (D2 amateurs). Les buts sérésiens ont été inscrits par Gueye, Stevance et Al badaoui. Le dernier renfort, Labylle, a délivré un assist. (M. S.)



>>> Les news du 21 juillet

Waremme: Hamza Lagrib et Clovis Mamwanga Wawa étaient en test ce samedi pour la reprise. Philippe Gustin était rentré de vacances mais Angiulli, Deflandre, Julin et Muaremi étaient absents. (M. S.)



>>> Les news du 18 juillet

Huy: Beaucoup de tests physiques au programme de la reprise des Hutois, où 4 joueurs manquaient à l'appel: Mirko Rupcic, Michaël Kone, Jean Mathieu et Charles Dion. Suite à un accident et une opération urgente, le T2 était également absent. (M. S.)



>>> Les news du 17 juillet

Huy: Les Hutois affronteront le F.C. Kosova Schaerbeek ce dimanche 21 juillet 2019 à 16h au terrain de l'Avenue de la Croix-Rouge. (M. S.)

Herstal: Les Armuriers disputeront un amical à La Calamine samedi à 19h30. (M. S.)



>>> Les news du 16 juillet

Warnant: Le club a repris le chemin des entraînements lundi et effectuera des tests physiques ce mardi. Si Carvalho, Gerard, Heptia, Miézal et Saglam sont toujours en vacances, Honay, en voyage, ne participera pas aux tests. Licour était présent mais n'est pas encore rétabli. (M. S.)



Tilleur: Les hommes de Christophe Kinet ont recommencé avec un groupe au complet. Seul Franco Zennaro est laissé au repos une petite semaine suite à une tendinite. (M. S.)



>>> Les news du 14 juillet



RCS Onhaye: Florian Thewis, gardien de but de 21 ans, arrive en provenance du Standard de Liège après avoir été formé à Seraing et être passé par le Sporting de Charleroi. Il évoluait en équipe réserve au Standard depuis deux saisons. (S.M)

URSL Visé: Enzo (Walhain) et Julien (RWDM) Célestine, frères jumeaux, rejoignent les Oies. C'est la première de leur carrière qu'ils joueront ensemble. (M. S.)



Verlaine: L 'attaquant de 25 ans, Ridwane Bouchibti, a signé. (M. S.)



>>> Les news du 12 juillet

RFC Liège: Yoshi Mariën s'entraine à nouveau depuis ce jeudi. Michaël Lallemand (Deinze) devrait signer incessamment sous peu. (M. S.)



>>> Les news du 10 juillet

Stade Brainois: Victime d’un accident de roulage, l’attaquant Bryan Nicaise ne reprendra pas les entraînements avec les P’tits Blancs lundi prochain. Il souffre d’une double fracture tibia-péroné ainsi qu’une double fracture de la mâchoire. Indisponibilité prévue : six mois. (M. M.)

>>> Les news du 8 juillet

RFC Liège: Loïc Reciputi se fait opérer au talon ce mardi et devrait être absent des terrains durant six mois. (M. S.)

>>> Les news du 5 juillet

Verlaine: Le portier Pierre Derbaudrenghien, qui évoluait à Herstal jusqu'à la saison dernière, a signé chez les promus. (M. S.)



>>> Les news du 4 juillet

Visé: Il ne manque plus que la signature des joueurs, en vacances, afin qu'Enzo Celestine (Walhain) et son frère Julien (RWDM) ne soient officiellement mosans. (E.T.)

>>> En juin

RFC Liège: Le Matricule 4 disputera un amical face à Verlaine le 24 juillet à 19h30 à la Juprelle Football Academy (M. S.)

Hamoir: Raphael Miceli voulait encore deux renforts, au milieu, et il vient de combler une partie de ses souhaits avec la signature du jeune sérésien William Impagnatiello. (F. D.)

Warnant: Bryan Mosca (Herstal), lourdement blessé cette saison (croisés), complète l'effectif hesbignon pour la prochaine saison. (E. T.)

Waremme: Les Stadistes ont déjà choisi le successeur de José Ackermann au poste d'entraîneur des gardiens. Il s'agit de Steve Lefevre, que Philippe Gustin connait bien. "Il m'a accompagné les quatre dernières saisons à Amay. En plus d'être un bon coach, c'est quelqu'un de très diplomate." (M. S.)

URSL Visé: Les frères Célestine (Enzo de Walhain et Julien du RWDM), suivis par le cercle mosan, sont proches d’une signature. (E. T.)

Waremme: José Ackermann, l'entraîneur des gardiens, a décidé de s'en aller pour des questions financières. (M. S.)

>>> Les news du 24 juin

Tournai : Marvin Ivanof prolonge à Tournai.

Olympic : Yoroma Jatta renforce l'Olympic CF.

URSL Visé: Le club transfère à nouveau un joueur de Geel. L'ailier Nakhid Panagotis, s'est engagé pour deux saisons chez les Oies. (M. S.)

Waremme: Le latéral Jonathan La Rocca arrive de Hamoir. (M. S.)

Ganshoren: Alexis Scholl, formé à Anderlecht, arrive en provenance du Benfica Lisbonne, où il disposait d'un contrat pro. Il a également été international Belge jusqu'en U19.

Walhain: Trois renforts ont été officialisés. Il s'agit de Badredine Azzouzi (défenseur latéral ou milieu gauche du RFC Meux), l'ancien du White Star Mohamed Amine Ben Slimane et enfin Reda, défenseur central de l'Union Saint-Gilloise.

Seraing : Alessio Cascio sera bien présent pour la reprise (le 8 pour les tests physiques et le 10 pour le premier entraînement) des Métallos. Le milieu offensif vient en effet de prolonger officiellement pour deux saisons (avec une troisième en option). E. T.

Seraing: Le jeune avant Reda Cokgezen est prêté à Spouwen. (E. T.)

Seraing: Serkan Basha (médian), Aladin Bizimana (gardien de but) et Mohamed Admi (attaquant, qui a déjà fait des apparitions en équipe-fanion), tous trois nés en 2000, intègrent le noyau A de Seraing, où ils rejoignent Romain Vanboquestal.

Seraing: Moussa Gueye s'est engagé pour une sixième saison chez les Métallos. (E. T.)

Mons: Adrien Leclercq quitte le Stade Brainois qu'il avait rejoint en hiver pour Quévy-Mons.

Hamoir : Toujours à la recherche de l’un ou l’autre renfort offensif, le RRC Hamoir a signé l’attaquant Dylan Lambrecth, passé entre autres par Liège, l’Union, Roulers....

Francs Borains : Botoko prolonge. "Le mercato défensif est terminé".

RWDM: Allan Meddour, back droit de 23 ans, passé par Malines, Auxerre et ayant joué également en D2 grecque, a signé pour un an + option.

Francs Borains: Pas conservé à la Raal, Léandro Bailly retourne aux Francs Borains, un an après avoir quitté le stade Vedette.

Seraing: Patrick Tamburrini parti, on évoque le nom de Patrick Van Kets (ex-coach des U21 du Standard) comme T2 de Christophe Grégoire.

Visé: Jaa, Thome, Debefve, Manfredi, Nezer, Oluoch, Perseo, Said, Schillings, Vaccaro et Ngoie ont été vus. Ils restent Visétois. Lacroix, Goblet, Karatas et Nana ne sont pas conservés.

Tubize: Anthony Schuster quitte l’AFC et retourne dans le club français des Herbiers.

Walhain: Badreddine Azzouzi, le back gauche s’est engagé avec le Wallonia.

RCS Onhaye : Luis Defresne ( 21 ans), arrive en provenance de Châtelet (D1 amateurs). Formé au Sporting de Charleroi et au Standard de Liège, cet élément défensif peut évoluer en 3-4-6. (S.M)

URSL VISE : Alors que les dirigeants commencent, ce week-end, le tour de table avec les joueurs déjà visétois, les Mosans ont déjà enregistré six arrivées : Bourard (Solières) et Ramadani (Fize) ainsi que les quatre jeunes joueurs belges évoluant cette saison à Walheim en Allemagne : Sernane Segniagbeto, Willy Bamona mais aussi Kenny Senga et Sullivan Lavocat.

Couvin-Mariembourg : Constant Broyer, défenseur français de 22 ans, s'est engagé avec les Fagnards. (S.M)



Seraing: Jordan Machado, un défenseur gaucher franco-portugais formé à Montpellier, a rejoint les Métallos.

Tournai: le club tournaisien a acté ce jeudi la signature de Clément Petit (Francs Borains)

Jodoigne: Ricardo Musset-Quintais, défenseur de 22 ans, arrive en provenance de l'UR Namur. Thomas Leblois quitte quant à lui Wavre pour Jodoigne.

Rebecq : Enzo Bellia s'en va à Acren et Florent Bernier quitte le club pour Onhaye.



Jeunesse Tamines : Grégoire Martin rejoint son ancien coach Michel Mauléon à Huy (S.M)

Warnant: François Fourneau (U21 Seraing) a signé chez les Hesbignons. (E. T.)

Francs Borains : L'attaquant Marvin Turcan arrive.

Real: Florent Tachenon (Entente binchoise), Enzo Bellia (Rebecq) rejoignent la Real où Tony Pecqueur a prolongé.

Visé: Les arrivées de Valton Ramadani (Fize) et Willy Bamona (Hertha Walheim) sont officielles. S'ajoute à ce duo la venue de Sernane Segniagbeto, ex-Waremme et Solières, lui aussi actif au sein du club allemand précité.

Francs Borains : Kouama a prolongé.

Jette: Jonathan Van der Meerens, le gardien de Diegem, a signé.

RCS Brainois: Lucas Giorlando (Olympic) a signé à Braine.

RUW Ciney : Après une saison passée en P1 à Loyers, Romain Lamour revient dans son club formateur, la RUW Ciney. S.M

Jeunesse Tamines : le portier Guillaume Robert s'est engagé avec le champion de la P1 namuroise, Spy. S.M

Olympic : Girolando s'en va mais Ibrahim Somé, Zainoul Haidara et Alessio Virgone poursuivent l’aventure.

>>> En mai

Stade Brainois: Deux nouvelles recrues: Nikola Simić (photo), gaucher, du KV Woluwe-Zaventem et Arnaud Lebrun, espoir, de l'AFC Tubize.

Francs Borains : Corentin Cottenceau arrive de Tourcoing. Il suit Pierre Gevaert.

Verlaine: Shelton Guillaume, le meilleur buteur des Taureaux, restera finalement au club un an de plus. Il était pourtant en contact avec plusieurs clubs, dont Visé. (M. S.)

RUW Ciney : Mathieu Mohimont s'est finalement engagé avec Marloie, en P1 luxembourgeoise.

Raal: Jessy Galvez Lopez arrive de Châtelet.

Raal: Après le départ de Charles Couchie, la Raal n’a pas été très loin pour trouver son successeur en tant qu’entraineur des gardiens. C’est Fabian Duquesne, ancien joueur de la Raal et entraineur actuel chez les jeunes, qui remplira cette fonction.

Francs Borains: Pierre Gevaert a signé.

Walhain: Vu le départ de Romain Pletinckx, le Wallonia Walhain a recruté Julien Decooman. Le jeune keeper du Sporting de Charleroi retrouvera donc...son père, justement en charge des gardiens dans le club brabançon wallon.

Jette : Thierry Nendaka passe de l'Olympic à Jette.

Walhain : La direction walhinoise tente à tout prix de renouveler le bail de plusieurs de ses cadres. Elle vient de trouver un accord avec deux éléments. Cameron Bamenga et Luca Di Vrusa ont en effet décidé de prolonger l'aventure dans le Brabant wallon, en D3 Amateurs.En plus de Warren Notam Yach, les dirigeants ont finalisé une deuxième arrivée. Il s'agit de Florian Rebere (20 ans), un milieu de terrain travailleur, qui aura pour mission de remplacer Ciryl Rosy. Après avoir porté les maillots de Tubize, le White Star, Mouscron Péruwelz, Rebecq et Soignies, il débarque à Walhain.

Rebecq : Cédric Massin (FF Norden, Jette, Seraing), Désiré Ngiamba (Olympic) et Léonard Ngiamba (RAAL) ont signé.





Walhain: Après avoir acté les départs de Ciryl Rosy, David Iboma, Gilles Denayer et Enzo Célestine, Walhain (D2 Amateurs) a conclu son premier transfert entrant. Il s'agit de Warren Notam Yach, un attaquant ayant transité par Mouscron. (P.B.)

URLC: Dahmane arrête en tant que manager à La Louvière Centre. Il continue à être joueur.

Francs Borains: Le capitaine Lorenzo Lai a prolongé.

Stade Brainois : Ian Dufer arrive de Ransart.

Ganshoren: Ganshoren a bouclé son impressionnant mercato avec l'arrivée d'une dernière recrue en la personne de David Soladio (ASV Geel). (S.St.)

Jette: Kamara Vamuya passe de Wavre à Jette. (S.St.)

Warnant: Julien Piot, le fils du légendaire Christian Piot, devient la doublure de Jean-Philippe Gérard chez les Hesbignons. (E.T.)

Onhaye : Comme pressenti, Aurélien Lambert n'ira pas à Durbuy et restera bien à Onhaye suite à la montée en D2 amateurs. La décision a été prise mardi soir. (S.M)



Aische : Le club hesbignon a (enfin) trouvé son deuxième gardien pour la saison prochaine en D3 amateurs. Il s'agit de Yann Luyten, 22 ans, passé par Andenne. (S.M)

Raal : Johan Sampaoli a signé.

Jette : Dimitri Agorakis revient à Jette, lui qui évoluait à Kosova cette saison. (S.St.)

Onhaye : C'était dans l'air. C'est désormais officiel. Florent Bernier quitte Rebecq et rejoint son ancien club Onhaye promu en D2 amateurs. (S.M)

Verlaine: Mathieu Mornet, le défenseur de Cointe (P1), évoluera chez les Taureaux. (M. S.)



Francs Borains : El Eraichi ne sera plus le T2 des Borains la saison prochaine.

Raal : Gilles Denayer arrive en provenance de Walhain qu'il avait rejoint durant le mercato hivernal dernier. Alors que son nom est cité depuis plusieurs jours, lui-même l'ayant confié, Melvin Renquin a officiellement signé ce mardi midi à la Raal.

Herstal: Manu Soto Munoz a enfin trouvé un club pour l'an prochain : il rebondit à Bilzerse-Waltwilder.

Léo : Boubacar Sow quitte le Léo pour Quévy-Mons

Francs Borains : si la Raal n'a pas officiellement confirmé le transfert de Renquin vers ses couleurs, le joueur et l'entraineur Frédéric Taquin oui. Cordaro et Gomis ont prolongé.

Raal : Alors que Renquin arrive, le club se sépare de trois recrues hivernales. Colley, Bailly et Aucoin ne sont pas conservés.

Walhain : Iboma s'en va pour rejoindre le Patro Maasmechelen (D1 amateurs).

Braine: Mohamed Zeroual passe de Wavre à Braine. (S. St.)

URLC : Poto Mees s'en va à Rebecq.





Solières: Tom Dethier et Axel Dheur ont prolongé. Leonel Mao (en prêt à Waremme) arrive après quelques heures de discussion avec le club auquel il appartient (Bertrix). Le défenseur Lorenzo Cusumano l'imite. (M. S.)

RCS Brainois: Ruben Lacroix, Gauthier Bourguignon et Damien La Grange ont prolongé. Mathieu Vlaminck s'est engagé à Genappe, en P1 Brabant.

Seraing : Après Brahim Sabaouni hier, Lucas Walbrecq, un flanc droit offensif de la RUS Rebecq (D2 amateurs) arrive au Pairay. Le joueur a paraphé un contrat d'un an, avec option pour une seconde. Maxime Mignon a prolongé. Le gardien a signé pour un an, avec un an en option.

Raal: Louagé, Van Ophalvens et Vanhecke ont prolongé.

Huy: Souleymane Thiaw retourne chez les Hutois après 5 ans à Solières. (M. S.)

Raal : Iliess Bruylandts passe des Francs Borains à la Raal.

Ganshoren : Nicolas Vanderhaegen (ex-RWDM) arrive en provenance de Grimbergen.

Solières: Simon Ligot quitte le RFC Liège pour Solières.

Tilleur : Kévin Cossalter de retour en région liégeoise. Alors qu’il avait débuté la saison du côté du Stade waremmien,il était retourné à Wiltz, au Luxembourg. Il revient à Tilleur.

Stade Brainois : L'ancien espoir du RFC Houdinois Enzo Scaletta, peu utilisé par Xavier Robert, se relance au Stade Brainois.

Braine: Malory Roman passe de la Raal au RCS Brainois.

Seraing: Alors que Gueye a inscrit le but métallo lors de l'amical face à Hamoir, les Rouge&Noir le défenseur Isaac Matondo (Espoirs du Club de Bruges) et le médian Kevin Van Den Kerkhof (URLC) étaient à l'essai. Par ailleurs, Abdel Al Badaoui a prolongé son contrat (deux ans avec une troisième année en option). E.T.

Ganshoren: Le FCG complète son staff sportif pour la saison 2019-2020 avec Dimitri Desmet (T2) qui arrive du RFC Genappe et Frédéric Goffinet (entraîneur des gardiens) qui vient du RSD Jette. Serge Van Delsen devient quant à lui team manager. Rayons transferts le club frappe un grand coup en s'attachant les services d'Ernest Kuma, l'attaquant du RCS Brainois!

Raal: Franco, Francotte et Lazitch ont prolongé.

RUW Ciney : La RUW Ciney a bouclé ses transferts en faisant signer l'attaquant de 28 ans, Gianluca Falzone (Rapid-Symphorinois) et en faisant prolonger le défenseur Baba Kourouma. (S.M)

Léopold : Adil Naamane (Walhain) et Mahdi Chebaiki (RAQM) rejoignent le stade Fallon.

Braine : Luca Arcangeli, qui avait quitté Ganshoren il y a quelques jours, s'est engagé avec le RCS Brainois. Plos de son côté reste. Il avait pourtant démissionné et avait des contacts avec Rebecq.

Ganshoren : Ali Nasa (Grimbergen) Samuel Coillet (Pays Vert) et Ivan Fuentes Delgado (Woluwe-Zaventem) évolueront à Ganshoren la saison prochaine.

Braine : Maxime Lambert (19 ans) arrive en provenance du noyau A du FC Dender (D1 amateurs). Maxime Paquet (22 ans) quitte le FC Genappe (P1) pour rejoindre Braine.

Ganshoren : Jeremy Nerinckx (Woluwe-Zaventem), Anthony Collyns (Stade Everois), Sadou Bah (Boitsfort) et Mohamed Allouachi (Saint-Nicolas) ont signé. Amaury Malbrancke s'en va quant à lui à Nivelles.



Karim Nouichi, ex-coach d'Amay, arrive chez les Wawas comme T2 de Philippe Gustin. Rayon joueurs, les Hesbignons accueillent Altin Muaremi (Ursl Visé, ex-Eupen) et Maxime Heinen (D6 allemande).

La Louvière Centre : Perreira (Raal) est le premier transfert entrant. Blaudy et Caudron prolongent.

Jordan Henri (Olympic) arrive.

Wavre : Un premier transfert entrant est acté du côté de Wavre Sports puisque Ricardo Monteiro, le gardien du RSD Jette, a signé. "J'étais en contact avec Wavre depuis le mois de janvier. Ils souhaitent mettre sur pied une équipe assez jeune, j'ai été séduit par le projet. Je tiens au passage à remercier Frédéric Goffinet, mon entraîneur des gardiens à Jette, sans qui ce genre d'opportunité ne serait pas présentée" , nous a-t-il confié. S. St.

Ganshoren : Andreas Suederick, gardien du SK Pepingen-Halle, Kylian Yrnard, défenseur central de Kampenhout, et Andon Sefgjini, ailier gauche du RW Walhain, ont signé.

Raal: Mickaël Jonckheere, Diego Debelic et Kevin De Wolf ont prolongé.

URLC : Aissa Saidane continue.

Olympic/Châtelet : Achraf Achaoui (ex-Standard espoirs) arrive. Tout comme Amin Jiyar (Liège) et Nathan Durieux (Châtelet)

UR Namur FLV : Le club namurois tient deux nouveaux renforts en vue de la saison prochaine : Dieudonne Lwangi (La Louvière Centre) et Robin Servais (Sartoise, P1 du Brabant). S.M

C.S Brainois : Xavier Toussaint et Fred Rosmolen quitteront quant à eux l'UR Namur FLV pour rejoindre le C.S Brainois la saison prochaine. S.M

URLC : Sahim Herzallah prolonge.



URLC : Dylan Damraoui rempile.

Jette: Xavier Concepcion Romero passe de Wavre Sports au RSD Jette.



Braine: Jonathan Coquelle, formé au PSG, passé par Sedan avant d'évoluer en Belgique à Virton, Verviers et Ciney, arrive en provenance du Tempo Overijse.



Raal: Ralph Samutondo quitte La Louvière pour rejoindre Roulez à La Rhodienne.



Stade Brainois : L'attaquant de 20 ans Luca Bonanno (Londerzeel, D2 flamande) débarque.

Tamines : Jonathan Bourdon (Entente binchoise) signe à Tamines.

Aische : l’attaquant de Couvin-Mariembourg Francesco Servidio jouera en effet pour le club hesbignon la saison prochaine.

La Louvière Centre: Kevin Utshinga rempile.

Jette: Valentino Van Driessche (Woluwe Zaventem) et Quentin Cortvriendt (Ganshoren) ont signé au RSD Jette.