>>> Jeudi 9 décembre



Montignies: Marc Marchand et Fabrice Focant ont trouvé accord avec le président Mola pour la saison prochaine et seront, dès la saison prochaine, respectivement les T2 et T1 du club du stade Yernaux.





>>> Lundi 21 juin

Wiers : deux renforts au RFC. Kévin Ramanich (France) et Thomas Mafrici (ex Beloeil et Péruwelz) débarquent.



>>> Mercredi 2 juin

Trivières: Ferhat Ulu rejoint le COT en provenance de Havré.

>>> Vendredi 21 mai

Biévène: Sacré dose d'expérience pour le club. Bassalia Sakanoko, 36 ans, et Mama Dissa, 41 ans, arrivent à Biévène. Tous deux ont connu le foot pro et évolué à Ath et Acren.

>>> Samedi 15 mai

Beloeil : le longiligne attaquant de 23 ans Maksym Bah, qui évoluait au Pays Blanc, jouera à Beloeil la saison prochaine. Ce transfert devrait clôturer le mercato de la RUS.



>>> Lundi 10 mai

Beloeil : le milieu offensif franco-algérien Nabil Dahmani, passé par les catégories d'âge à Zulte et actif dernièrement à Dottignies, rejoint la RUS Beloeil.



>>> Lundi 26 avril

Beloeil : la RUS se tourne vers le marché français. Gad Muanza et Allan Da Costa Soares arrivent de Villeneuve d'Ascq Métropole.

>>> Lundi 19 avril



Esplechin : plusieurs renforts sont actés. Jeremy Brasseur (Roulers, P1 flamande), Karim Demonceaux (France), Antonin Hennebo (Hérinnes), Malik Attout et Anthony Seghers (tous les deux ex-Ere et Templeuve) arrivent.

Havinnes : plusieurs arrivées à noter à l’ASC. Louis Bonnet (ex Pays Blanc et Tournai), Joris Corselis (ex Péruwelz et Ere), Thomas Delcourt (Esplechin), Jimmy Duroisin (Italie), Corentin Fosse (retour), Jean-Philippe Mbuy (Ere) et Valentin Lejeune (Harchies-Bernissart) débarquent.

Ils rejoignent ainsi Djimmy Devolder et Antoine Vercruysse (Wez), Tom Dellettre (Pays Vert), Jason Laine (Biévène), Corentin Delcourt (REAL), Morgan Bray (Esplechin) et Clément Drouillon (Bleharies).

>>> Mercredi 24 mars

Naast: Nicolas Trussard revient chez les Sonégiens et quitte Houdeng.

Trivières: Aurélien Precelle est de retour. Il revient de Bracquegnies.

>>> Lundi 22 mars

Trivières: les Cots ont annoncé l'arrivée d'Antoine Moureau. Cet offensif de 20 ans jouait cette saison au Pac Buzet après avoir été formé au Sporting de Charleroi et à la RAAL.

>>> Dimanche 21 mars

Morlanwelz: l'ASM fera toujours confiance à ses coaches la saison prochaine. Gino D'angelo enchainera une 3eme saison avec la P1, Jérome Hanard continuera à s'occuper de la P2 Dames et Pascal Cantella sera toujours en charge de la P3.

>>> Vendredi 19 mars

Naast: après Spinelli (ex-Biévène), c'est Chris Blondiau qui rejoint Naast.

Trivières: première annonce pour les Cots avec l'arrivée de Pietro Russo, prêté par la RAAL.

>>> Jeudi 18 mars

Péruwelz : pour remplacer le T2, Michaël Wiesniewski, qui part à Brunehaut, le club a décidé de nommer Sylvain Binon comme adjoint de Jonathan Krys.

Wiers : le club annonce quatre arrivées, celles d’Aziz Abidellah (Hornu), de Geoffrey Sarot (Biévène), d’Erwin Dorchies (Molenbaix) et de Fulvio Rosani (USGTH P2). Le duo Ergo-Liétard a acté les reconductions d’Alageyik, Castelain, Dubruille, Fauvaux, Guillaume, Messali, Real, Rousseau, Secci et Stevens tandis que Leroy, en convalescence, reste à la disposition du club. Par ailleurs, 5 jeunes sont incorporés au noyau A : Coentin Barbieux, Dorian Decaluwé, Jules Ergo, Jewel Laine et Noah Vanleynseele.

>>> Lundi 15 mars

Beloeil : Gilles Lesage arrive à la RUS. Il a évolué entre autres à l'Olympic, à l'URLC et à Mons.



>>> Vendredi 12 mars

Mons: Darren Poizot débarque du Symphorinois.

>>> Jeudi 4 mars

Templeuve: Belle pioche pour le club, qui sera plus que jamais ambitieux en P2A, avec l’arrivée annoncée de l’attaquant Ibrahim Andal, en provenance de Beloeil. Celui qui a été meilleur buteur de la 2A il y a deux ans avec Vacresse entend se relancer à la Providence. "J’ai été contacté par le coach, qui me voulait depuis plusieurs années. Ici, après quelques blessures à Beloeil, où je n’ai pas su vraiment me montrer, je veux rebondir à Templeuve. C’est un club ambitieux qui entend jouer un bon rôle en P2A", a indiqué Ibrahim. G. Dx



>>> Lundi 1er mars

Molenbaix : le club annonce l'arrivée du défenseur Emmanuel Rei en provenance d'Herseaux (P2A).





>>> Vendredi 26 février

Hensies: le club attire Cédric Beugnies (ex-Tertre).





>>> Jeudi 25 février

Beloeil: Robin Itoua revient au club après une expérience à Renaix. Depuis l’annonce du départ notamment de Nicola Belfiore, Beloeil s’est mis à la recherche de renforts offensifs. Parti à Renaix début 2020, Robin Itoua revient ainsi à la RUS. "Il nous fallait quelqu’un capable de jouer sur un flanc mais aussi en véritable neuf , indique Christophe Debaisieux, manager de Beloeil. Robin connait bien la maison. Il était en contacts avec quelques clubs de Nationale mais il a été séduit par notre projet et revient chez nous avec l’objectif d’accrocher la montée en D3. Pour lui, la future saison constituera un beau tremplin pour mieux rebondir." G. Dx

Pâturages: Mario Casale débaque au Standard qui a prolongé toute une kyrielle de joueurs: Youssouf Derghal, Fred Wiedig, Alessandro Sacchetti, Mustafa El Haboussi, Théo Olszewski, Sabri Kerrar, Blaise Leno, Dan Colquhoun, Ayrton Loiseleux, Matias Mariage, Jason Duchatelet, Jean Urbain, Tommy Duvivier, Florent Cammers, Sacha Robbe, Mantel Selim.

>>> Lundi 22 février

Biévène: grosse arrivée avec le transfert d'Arnaud Mercier, gardien du Pays Vert.





>>> Dimanche 21 février

Soignies: Castermans, Poliart, Desmecht, Amys, Lebrun, Mittiner, Massimo Belfiore, Williot, Torfs, Janssens, Petit, Kaminiaris, Sotgiu, Lecocq, Coppin, Hubaut ont prolongé. Rayon départs: Kylian Herpin, Kiefer Debruille, Melvyn Masson, Lucas Bonanno, Adrien Leclercq s'en vont.



>>> Samedi 20 février

Wiers : Michel Derouck ne prolonge pas chez les Mauves. Le duo Christophe Ergo-Michael Liétard prend la relève.



Molenbaix : l'attaquant français Florian Dezitter va finalement prolonger au RFC.



>>> Vendredi 19 février



Flenu: Après avoir été annoncés et présentés par Flénu en P2, Jonathan Citron et Thomas Druart font marche arrière et restent au Symphorinois.

Soignies: les Carriers ont annoncé avoir prolongé leur staff.





>>> Jeudi 18 février

Pâturages: Le Standard Pâturages a annoncé avoir recruté Alexandre Gallo. L'ancien capitaine des Loups revient à Pâturages qu'il avait quitté en avril 2020 pour Jemappes.



>>>Mardi 16 février

Flénu: Debay est prêté au Symphorinois (D3 ACFF).

Havré: Olivier Brabant s'en va rejoindre Monceau.





>>> Vendredi 12 février

Courcelles: Après Gaetan Flener (Anderlues), c'est Noé Buisson qui rejoint l'ambitieuse équipe de Courcelles. "C'est un joueur que je connais très bien", explique Pierre Salme, l'entraîneur. "J'ai été le chercher au Sporting, quand il était jeune. Il a été formé à l'Olympic de Charleroi, avant de rejoindre Namur en D2 amateurs. Il était la saison dernière à la RAAL, avec les espoirs." Pour le joueur de 19 ans, c'est un beau défi à relever. "C'est un arrière gauche rapide et technique. Ce transfert s'inscrit parfaitement dans la politique du club et du président. On poursuit nos recherches pour avoir un noyau de qualité."

Courcelles (2): Kevin Noël, qui avait annoncé partir de Gosselies, a signé à Courcelles.

Anderlues: Logan Dewinter (Courcelles) a signé à Anderlues.





>> Jeudi 11 février



Beloeil: Le gardien Thomas Willocq arrive adu RFC Tournai. Plusieurs joueurs sont aussi en partance, notamment dans le secteur offensif. "Nicola Belfiore part à Soignies, indique ainsi Christophe Debaisieux, le manager. Il se sentait bien chez nous mais a fait un choix familial. Nous en avons longuement discuté avec lui et il a décidé de rejoindre Soignies. Il habite à proximité du stade. Renaud Reheul, lui, met le cap sur Luingne. Nous sommes en train de prospecter pour dénicher des renforts notamment dans le secteur offensif." G.Dx



Manage: Diego Debelic, ex-Raal et qui jouait à la RUS Binche la saison dernière, a signé.





>> Mardi 9 février

Beloeil : le portier Thomas Willocq arrive du RFC Tournai.



Flénu: les Montois continuent leur marché et actent les arrivées de trois Chiconniers: Thomas Druart, Jonathan Citron et Melvin Romano quitte Symphorinois pour Flénu.

>> Lundi 8 février

Flénu: Bruno Gobert quitte les Flénusiens et met un terme à sa carrière. Max Arnould a lui décidé de continuer à Flénu.



Havinnes : Olivier Gossuin, actif à Beloeil au niveau de la coordination des jeunes, reprend du service en équipe Premières. Il coachera Havinnes (P2A), où le portier Nicolas Cuzzucoli (ex Péruwelz, Molenbaix et Ere) ainsi que le jeune attaquant Tom Dellettre (Pays Vert) débarquent.

Templeuve : des renforts pour Jean-Do Vessié. Melvin Seignez (Havinnes), Jimmy Vancauter (Biévène), Tom Henneton (Pays Blanc) et Julien Philippe (Dottignies) arrivent à la Providence. Le jeune joueur offensif Nicolas Bariseau (Pays Blanc, ex Union) sera aussi Templeuvois.



>> Samedi 6 février

RUS Tournai-Warcoing : Paul Palisse (ex Péruwelz, Renaix et Beloeil) arrive à l'Union.





>> Vendredi 5 février

Tournai-Warcoing : Aland Motte arrive en provenance de Beloeil. Le défenseur est passé par le RFC Tournai, Péruwelz et avait aussi joué à Warcoing avant le rapprochement avec l'US Tournai.

Beloeil : le capitaine, Ludovic Bronier, prolonge, tout comme Simon Wantiez.



Molenbaix : Louis et Edouard Voiturier, deux jeunes en provenance de Moen, débarquent au RFC.

Flénu: Davide Bocchicchio (ex-Lazio, Charleroi, Raal) quitte Chapelle pour les Montois.





>> Jeudi 4 février

Trivières: les Cots ont annoncé maintenir leur confiance enves le staff pour la saison prochaine.

Flénu: Julien Rizzi (Estinnes) et Logan Draguet (Neufvilles) rejoignent Flénu où Hochepied avait prolongé.



>>Mercredi 3 février

Molenbaix : Debuysschere, Agostino, Van Rillaert, Sylla, Camara, Fontaine et Pecquereau ont prolongé.



Flénu: Valentin Sergeant et Thibault François quittent le Symphorinois pour la P2 de Flénu.

Havré: chez nos confrères de Sudpresse, Luigi Papia annonçait quitter son poste de T1 et se désengageait de toute responsabilités chez les Montois, emmenant dans son sillage une grosse partie du noyau.

Soignies: Christopher Ombessa arrive du Symphorinois.

>> Mardi 2 février

Pays Blanc: le club poursuit son recrutement… offensif. Après avoir acté l’arrivée de Valentin Ramser en provenance du Pays Vert, le club antoinien annonce la venue de Donovan Haillez, qui évoluait à Biévène et qui avait inscrit un quadruplé en début de saison face à Solre.

>> Lundi 1er février



Flénu: Benoit Sotteau, Aleandro Dei Gobbi, Mathieu Lanza et Fabio Cammisuli poursuivent l'aventure. Quentin Coeymans est lui annoncé sur le départ depuis quelques jours.

Mons Nord: Philippe Blieck sera toujours le coach de la P2.

Snef: prolongation de Rudi Navez à la tête de l'équipe première.



>>Dimanche 31 janvier



Pâturages: le staff Benaissi - Chiffot est prolongé au Standard. Taoufik Asry continuera de faire évoluer son équipe en 4ème Provinciale.



>>Vendredi 29 janvier

Péruwelz : Jérôme Debruxelles (Beloeil) et Maxime Ruggeri (Symphorinois) ont signé. Les deux joueurs habitent dans l'entité de Péruwelz. Par ailleurs, Delattre et Lenglart ont prolongé.



>>Jeudi 28 janvier

Beloeil : Fretin, Delys, Nzuzi, Gueguin, Frise, Lericque, Piérart, Beugnies, Canivet, Jephte, Vanveuren, Aneddam, Cortvrint, Van der Stichelen et Marro seront toujours là en 2021-2022.

Péruwelz : nouvelles prolongations au PFC. Hennebicq, Menet, Vandewattyne, Gahungu, Dubreucq, Gomis, Vandendooren, Dupin et Mincio rempilent.

Pays Blanc : Valentin Mulnard est de retour après un passage à Havinnes. Le défenseur intègrera d’abord le noyau P3 mais espère rejoindre ensuite celui de la P1.

>>Mercredi 27 janvier

Flénu: les Montois continuent à construire le noyau de la saison prochaine et ont annoncé les prolongations de Descamps et Saussez.

Ere: Déjà désigné T2, Steven Bourichon poursuit. Lorenzo Lienard, Emile Plume, Bryan Barez et Boris Ghiselin seront toujours aussi. Après deux années de blessures, Julien Chuin suit le mouvement.





>> Mardi 26 janvier

Flénu: Fabrice Omonga a prolongé.



>> Lundi 25 janvier



Ere : Julien Collie stoppe sa carrière de joueur pour devenir coach à Ere (2A), un club où il avait joué et où il avait aussi été entraîneur intérimaire. Il sera assisté de l'attaquant Steven Bourichon.

Havinnes : Erwan Delcampe, passé par Ere et dernièrement actif côté flandrien à Maarkedal, revient à l'ASC.



>> Vendredi 22 janvier

Molenbaix : Clément Petit et Axel Hustache (RFC Tournai) arrivent, comme Cyril Morain (RUSTGH) et Tom Denays (Pays Blanc).



Pays Blanc : pourtant très courtisé, le milieu offensif Thomas Boucart reste au club pour la saison prochaine. Valentin Ramser débarque du Pays Vert pour alimenter le marquoir.



Péruwelz FC : pas mal de prolongations. Sébastien Montuelle, Thibaut Guelton, Maxence Andry, Valéry Saval, Boris Mercier, Vincent Milito, Jean-Franck Evina, Xavier Berthe, Gérald Beugnies et Florentin Dor ont rempilé.



>> Mercredi 20 janvier



Beloeil : le comité annonce les prolongations de Sébastien Terlin (T1) et de son T2 Luc Paul.

Ere : Laurent Debruxelles arrête le coaching.



Havinnes : le gardien Vincent Williame retourne au FC Brunehaut pour y coacher.





>> Mardi 19 janvier



Péruwelz FC : les coachs Jonathan Krys (P1) et Miguel Lionaise (P2A) ont prolongé au PFC.



Isières : Johan Devos reste à la barre à la JS, avec Maxime Grosse comme T2.



Molenbaix : Charly Vanherpe sera le T2 de Fred Debaisieux. Celui qui était le coach d’Havinnes (P2A) revient donc au RFC Molenbaix. "Parti à Havinnes il y a 3 ans pour commencer sa carrière de coach d’une équipe Premières, Charly fait le chemin inverse pour devenir l'adjoint de Frédéric Debaisieux. Nous sommes ravis de son retour, indique Jean-François Hempte, manager de Molenbaix. Avec Olivier Lignian comme entraîneur des gardiens et Fréderic Delannois, dit Minos, comme délégué, Molenbaix a son staff au complet."





>> Lundi 18 janvier

Molenbaix : Le RFC tient son premier renfort avec le jeune et prometteur défenseur Antoine Vandenhove, qui arrive de Templeuve (2A). Par contre, Jérôme Altruy met le cap sur Dottignies.



Dottignies : le RDS acte les arrivées de Jérôme Altruy, attaquant de Molenbaix et d'Anthony Duchatelet, un médian en provenance d'Havinnes (2A).



Houdeng: Patrice Scelso prolonge l'aventure au RFC Houdinois, il sera toujours accompagné par Filippo Lattuca et Bernard Bourlard. Gael Huysman intégre le staff (cellule scouting).

>>> Dimanche 17 janvier

>>> Vendredi 14 janvier

Pays Blanc: Gwen Rustin prolonge; Romain Carbonnelle, Loïc Delval, Pierre Urbain, Olivier Huyzentruyt, Nicolas Huyghebaert, Jules Hourdeau, Julien Daxhelet, Quentin Beukenne, Luca Ciot, Sébastien Abrassart, Romain Delaby, Sofiane Damou, Adrien Detemmerman, Enzo Leconte, Yannis Derbal, Nicolas Bariseau et Stéphane Masquelet vont rempiler



>>> Mercredi 13 janvier



Molenbaix : Frédéric Debaisieux et le RFC poursuivent leur aventure commune. Le coach a rempilé.



>>> Vendredi 8 janvier



Templeuve: Jean-Dominique Vessié repartira pour une 7e saison à la tête de l'équipe en 2021-2022.



Obigies: les dirigeants continueront à faire confiance à Fabien Delbeeke, arrivé en ce début de saison à l’ASSA, la saison prochaine. G. Dx





>>> Mardi 16 juin

Hornu: Mavrick Debauque, qui ne restait pas au Stade Brainois, a signé à Hornu.

>>> Dimanche 14 juin

Houdeng: Rudy Copienne sera le nouvel entraîneur des gardiens. (M.M)

Entente Mons Nord : Michaël Auterlot sera en charge de l'entrainement des gardiens.

>>> Jeudi 4 juin

Biévène : promu en P1, le club acte plusieurs arrivées, dont celles d'Emmanuel Spinelli (Houdeng), Florian Decruyenaere (REAL) et Milo Hinnens (Warcoing).



>>> Mercredi 3 juin



Péruwelz : Gwen Morelle retourne en France. Il a signé à Escaudain. Par ailleurs, le staff de la P1 accueille Sylvain Binon, spécialiste des labels à l'ACFF.





>>> Dimanche 17 mai

Monceau: Jean-Sébastien Caudron quitte l'URLC pour Monceau.





>>> Vendredi 8 mai

Beloeil : la RUS clôture son marché des transferts avec l'arrivée de Florent Tachenion en provenance de la REAL. Le joueur est passé par Mouscron, les Franc Borains, Mons, La Louvière, Soignies et Binche.





>>> Jeudi 7 mai

Péruwelz : Thibaut Guelton, défenseur central, prolonge.

Molenbaix : Kevin Mpenza, neveu de Mbo et Emile passé par Warcoing, rejoint Molenbaix en provenance de Beveren Leie.



>>> Lundi 4 mai

Pâturages : un nouvel attaquant débarque en la personne de Edouard Alazoula. Un autre devrait suivre bientôt.



>>>Lundi 27 avril

Péruwelz : Léon Gahungu (RAQM) a signé.



>>>Dimanche 26 avril

Péruwelz: Valentin Dassonville quitte Péruwelz et fait le grand saut vers Rebecq .



>>> Jeudi 23 avril

Biévène : Jules Delitte est de retour après un passage à Péruwelz et aussi une année sabbatique.

Molenbaix : Florian Dezitter, joueur offensif, débarque d'Hazebrouck (France).





>>> Lundi 20 avril

Péruwelz FC : Cédric Wojkiewicz (Tertre-Hautrage) arrive, de même que le jeune gardien Maxim Vandendooren (en provenance du Pays Vert). Evina a prolongé.

Pays Blanc : le gardien Tom Henneton prolonge. Le jeune médian français Dalil Ousalah arrive de Pâturages.





>>> Vendredi 17 avril

Houdeng: Arnaud Bourlard (Anderlues), Corentin De Paepe (Estinne), Nicolas Habets (Athènes Sport Ressaix), Savio Caruana (Pâturages), Angelo Mascolino (Bracquegnies) et Enzo Scalette (Stade Brainois) évolueront à Houdeng la saison prochaine. Le club indique avoir ainsi bouclé son noyau



>>> Mardi 14 avril

Péruwelz A : Florentin Dor part à la RUSGTH (D3 amateurs).



Wiers : Andrea Galofaro arrive en provenance de Péruwelz.



Péruwelz B : J.Latour, Lejeune, Voet, Mortaignie et Foulon mettent tous le cap sur Harchies/Bernissart (P3).



>>> Vendredi 10 avril

Beloeil : nouvelle arrivée, celle de Simon Wantiez (RAQM).

Péruwelz A : Julien Weynants stoppe le foot. Fara Gomis rempile.



Péruwelz B : Donovan Mestach (RFC Tournai), Yann Ponset (Union de Tournai), Marc Kurunczi (CS Taintignies) et Saverio Loddo (RUSG Tertre-Hautrage) débarquent. Par contre, le capitaine Gauthier Gossieaux et Malik Ouramdane arrêtent le football.



Wiers : Maxime Dubruille (Péruwelz B) et Edouard Latour (ex Templeuve et Havinnes) arrivent.



Snef: Florian Fromont qui avait annoncé ne pas poursuivre à Manage en D3 amateurs a trouvé son nouveau club. L'attaquant a décidé de rejoindre Snef en P1 et d'accepter la proposition de Rudi Navez.





>>> Jeudi 9 avril

Pâturages: Hugues Chiffot est de retour à Pâturages en tant que T2.



>>> Mercredi 8 avril

Binche: Kalincik, ex capitaine de l'Olympic, a signé chez le promu.

Anderlues : Salvatore de Luca quitte Houdeng pour Anderlues en P2.

Pâturages : Mehdi Benaissi devient le nouveau coach.



>>> Mardi 7 avril

Beloeil : Le club a fait revenir deux joueurs de 17 ans qui lui appartiennent et va les intégrer au noyau de P1. Il s’agit de Marco Canivet (RFC Tournai) et de Sacha Cortvrint (Pays Vert). Par ailleurs, Jordan Baré (gardien) arrive du Pays Vert.

Molenbaix : Le club annonce les arrivées de Fiston (Warcoing, ex Mouscron et Zulte) ainsi que du jeune gardien Dorian Carnoy (Taintignies, P3). Suite à un différend avec le club, Julien Spinelli ne jouera plus à Molenbaix. Le gardien Nicolas Cuzzucoli part à Ere (P2).

Pays Blanc : Pierre Urbain (PAC) arrive.

Péruwelz : Gérald Beugnies, qui jouait avec la P2, retourne dans le noyau de la P1. Mathieu Quivy, qui avait été victime de pépins de santé et qui était parti en P3 à Bléharies, se remet à la disposition du club. Le PFC accueille aussi un jeune joueur, Igor Bostjancic (17 ans) en provenance de Tertre-Hautrage (D3 amateurs) via le Sporting de Charleroi.

Anvaing : François Lequenne (Molenbaix) débarque, tout comme Louis Lefebvre (Ere via Molenbaix), Rafael De Vos (Pays Blanc) et Thomas Vandecasteele (Ere)

Ere : Malik Attout arrive de Templeuve et le gardien Nicolas Cuzzucoli revient au club après avoir défendu les filets de Molenbaix. Laurent Debruxelles poursuit à la tête des Etoilés.

Esplechin : Tony Boulanger (Obies, ex Pays Blanc) rejoint le promu. Jeremy Loin, passé par Comines, Dottignies, le RC Lauwe et Luingne, vient aussi, de même que Mehdi Deconinck (ex Taintignies et RFC Tournai).

Estaimbourg : Quentin Winberg reste à la tête des Tanneurs. Antoine Hardy (passé par Luingne), Antoine Graulich (Moen) et Joachim Choquet (Havinnes) arrivent.

Havinnes : En plus de Jordan Beukenne (Molenbaix), le club accueille Julien Timmerman, Valentin Mulnard, Guillaume Mercier et Nico Renard en provenance du Pays Blanc.

Herseaux : Plusieurs arrivées : Dino Descamps et Ryan Ameye (RFC Tournai P3), Jérémy Parein (Saint-Jean), Maxime Smit (Templeuve) et Samir Feddal (Warcoing).

Obigies : Lorenzo Palmieri (ex Renaix et Warcoing) débarque.

Péruwelz B : Romain Dacquin part à Isières. Jean-Charles Fabrel (T1) et Stefen Ashman (T2) vont en P3 à Harchies/Bernissart.

Meslin : Jonathan Duquène coachera toujours les Meslinois. Le club annonce les arrivées de Joël Desonniaux (Anvaing), Federico Fernandez (Brugelette) et Dario Segala (US Tournai).

Wiers : Christophe Ergo (ex Francs Borains), déjà au club avec les U19, prend en charge la P4 des Mauves, qui a prolongé ses cadres en P2 (Leroy, Stevens, Real…), tandis que Defroyennes revient après une longue blessure.

>>> Dimanche 5 avril

Beloeil : Alan Lericque, arrière droit de Quévy/Mons, arrive à Beloeil (P1).



Houdeng: les Spirous ont trouvé leur nouvel entraineur. Patrice Scelso succède à Giuseppe Farese. Grégory Delwarte a annoncé rejoindre le RFC Houdinois.

Chapelle: Rémy Di Nolfo débutera sa carrière de T1 à Chapelle et remplace Marco Carnoli, qui se concentrera sur le futsal.





>>> Vendredi 3 avril

Binche: la RUS a annoncé qu'Axel Geers quittait les Lions. Arrêt ou nouveau défi en vue pour le milieu de 38 ans? Gilles Wantiez arrive de son côté.





>>> Jeudi 2 avril

Havré : Les Montois ont annoncé plusieurs prolongations: Devise, Schillaci, Yavuz, Ustabas, Devester, Nasca, Pesci, Méo, Amico, Manbré. Dans le staff, Spitaels (délégué), Debruille (T2), Papia (T1) sont confirmés. Dans le sens des arrivées, Havré a été très actif et a fait venir de l'expérience de la p1 et séries nationales: Michael Cordier, Olivier Brabant, Mario Campanella, Marco Attardo, Nicolas Gravis, Steven Taccogna.

Soignies Sports : les Carriers ont indiqué avoir terminé le noyau pour la prochaine saison en annonçant trois arrivées (Luca Janssens, Massimo Belfiore et Kieffer Debruille) et la prolongation de Aurélien Coppin et de Gary Mittiner.





>>> Mercredi 1er avril

Flénu: Quentin Coymans a prolongé. Thomas Demol arrive de la Real. Trois départs actés: Orazio Russo, Ally et Noël Bombo

Pays Blanc : Tom Denays arrive de Tournai.





>>> Mardi 31 mars

Trivières: Gregory Christ (Chapelle), qui a joué en D1 avec le Sporting Charleroi, sera Triviérois la saison prochaine, là où Maes succède à Sahin au poste de T1. (DH)

Houdeng: Arrivé l'été dernier, Giuseppe Farese ne sera plus l'entraîneur des Spirous. Le directeur sportif Marinelli quitte aussi le stade Rochefort. (DH)





>>> Dimanche 29 mars

Le Roeulx: Sans surprise, Pierro Rizzo a été prolongé pour une 18e saison à la tête du Roeulx.

Péruwelz FC: Parti pour… rester à Molenbaix, l’attaquant Jordan Menet a finalement décidé de tenter une nouvelle aventure. Il a signé à Péruwelz.

Ransart : Sélim Arikan (ex Olympic, RCCF et Courcelles) a signé





>>> Samedi 28 mars

Binche : David Michez et Marvin Van Belle prolongent.



>>> Vendredi 27 mars

Péruwelz : Jordan Menet (Molenbaix) arrive !



Ransart: Joaquin Courtin Silva a signé

Binche: Olivier Brabant, qui n'a pas trouvé de terrain d'entente avec la direction sportive, s'en ira. Le défenseur franco-ivoirien Modeste Gnakpa arrive en provenance de l'UR Namur-Fosses-La-Ville.





>>> Jeudi 26 mars

Binche : la RUS a officialisé six départs: Nicolas Renda, Giuseppe Losacco, Renaud Baruffi, Daniel Dipa Dia, Maellan Canard, Idriss Hassaini et Valentin Sergeant. Alexandre Vanderlin arrive de l'UR Namur!

Soignies : les deux gardiens Kevin Castermans et Sylvain Poliart prolongent. Adelin Petit revient.

>>> Mercredi 25 mars

Beloeil: Nicola Belfiore quitte le Stade Brainois pour Beloeil. À 29 ans, le joueur espérait refermer la boucle au Sans Fond où il achevait sa 4e saison. Confronté à un contexte compliqué, Nicola Belfiore a préféré changer d’air et file à Beloeil qui renforce du même coup son secteur offensif.

A signaler également que Luca Marro (Hornu) arrive à Beloeil, en plus de Belfiore. M. M et G. Dx.



Binche : Askin Yaman, Dorian Gondry, Sinan Arslan et Ilandro et Domenico Angelastri ont prolongé. Léandro Dell'Aquila arrive du Roeulx, Thibaut de Amicis (Mons) fait le même chemin.

Soignies : Florent Desmecht sera toujours Sonégien tout comme Maxence Torfs. Arnaud Lebrun (Stade Brainois) arrive.





>>> Mardi 24 mars

Binche: La direction sportive de la RUS Binche poursuit son travail et aannoncé les reconductions d'Andrea Schiffano et de Lucas Bailleul pour la saison 2020-2021.

Soignies : Jérôme Hubaut a prolongé son bail pour la prochaine campagne.

Flénu : Le club a annoncé l'arrivée de Lorenzo Muratore (Péruwelz) .





>>>Lundi 23 mars

Flénu: Ce week-end, le FC Flénu a été très actif: Aleandro Dei Gobbi et Joris Lete ont prolongé. Dorian Pugenger débarque du Symphorinois. Nevin Pottier, Maxime Harnould et Alessandro Polizzi et Fabrice Omonga avaient aussi été reconduits.

Soignies : Alexis Kerckhofs coachera Soignies Sports et succédera à Julien Gordillo. Amy, Herpin, Mittiner, Williot, Masson, Kaminiaris, Navona et Sotgiu ont prolongé. Cortelleti et Ghislain mettent fin à leur carrière. Dans le sens des arrivées, Lecocq (Saint-Symphorien) et Leclercq (Mons), Bonnano (Stade Brainois) arrivent.

>>> Dimanche 22 mars

Beloeil: La RUS Beloeil annonce deux arrivées pour la saison prochaine : Ronald Beugnies, en provenance d'Hornu, et Benjamin Pierart (ici en photo), qui évolue à Soignies. Concernant ce dernier, il s'agit d'un retour au stade Louis Duhant puisqu'il avait déjà joué pour le compte de Beloeil.

Pays Blanc: Nicolas Huyghebaert va venir renforcer le noyau. Le joueur évolue en D3 amateurs, au PAC, mais a déménagé à Tournai et cherchait un club dans la région.

Péruwelz: Maxence Andry a prolongé.



>>> Samedi 21 mars

Jumet: Grégory Richir ne prolongera pas à Jumet comme coach la saison prochaine.



>>> Jeudi 19 mars

Flénu : Arno Ouzrouhene, Florian Saussez et Aurélien Zara ont prolongé.

Péruwelz : Maxence Andry continue l'aventure à Péruwelz.

>>> Mercredi 18 mars

Flénu: Darren Poizot, attaquant de 21 ans passé par Quévy-Mons et Saint-Symphorien arrive à Flénu. Le club avait déjà annoncé la prolongation de son gardien Jonathan Hochepied. Mathieu Lanza, Steven Debay et Anthony Descamps

Binche : Après les prolongations, les Binchois ont annoncé l'arrivée de Quentin Meerpoel.

>>> Mardi 17 mars

Binche : trois joueurs ont prolongé avec la RUSB. Il s'agit de Danny Bastaens, Kevin Lespagne et Maxime Brichant.

> Mercredi 11 mars

Molenbaix: Le club enregistre deux arrivées. Comme Olivier Desbruyères, actuel T2 de la P1, va reprendre l’équipe B la saison prochaine, il fallait lui trouver un successeur. Et le club a jeté son dévolu sur Nicolas Baudart, footballeur bien connu dans la région. Par ailleurs, Molenbaix annonce aussi l’arrivée de l’attaquant Tony Dubois, qui a évolué à Taintignies, au FC Brunehaut et dernièrement dans les séries nationales à la REAL. Du lourd, donc. G. Dx

>Mercredi 4 mars

Pays Blanc : Yanis Derbal (Péruwelz FC) et Sébastien Abrassart (Molenbaix) joueront à Antoing la saison prochaine. (G. Dx).

>Mardi 3 mars

Beloeil : Gauthier Vandenberghe (Beloeil) à Dottignies (G. Dx)

>Dimanche 1er mars

> Vendredi 28 février

: Rémy Vandewattyne (Hornu) va rejoindre Péruwelz (GDx)

US Tournai : Nicolas Bariseau a signé au Pays Blanc (GDx)