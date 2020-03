Aucun club sportif ne sera épargné. Tous, à des degrés divers, subissent déjà ou subiront les conséquences de la crise du Covid-19.

La solution de facilité pour faire face aux défis qui s’annoncent et maintenir les projets en cours pourrait être de se tourner vers les jeunes, base de la pyramide de la plupart des clubs. En rognant sur la qualité de la formation avec une diminution de l’encadrement et des services proposés ou encore en sollicitant un peu plus les parents au travers, notamment, de l’augmentation de la cotisation annuelle. Cela ne doit pas être le cas.

(...)