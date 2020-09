Les Brainois ont une étiquette de favori collée sur le dos, les Schaerbeekois celle de l’outsider. Au même titre que Namur, Braine est pointé par beaucoup comme le grand favori en D3A ACFF. Une série au sein de laquelle débarque le Crossing, dont le mercato l’a propulsé dans la catégorie des outsiders. Une série que retrouve également Stockel, promu de dernière minute, alors que Jodoigne sera notre unique représentant en D3B ACFF.

Braine : un favori qui s’assume

Jonckheere, Roulez, Ladrière, Vits, Chalal, Kano, voilà quelques-uns des joueurs qui ont rejoint les rangs du RCS Brainois et offert à l’équipe une étiquette de favori pour le titre. “Nous n’allons pas nous cacher, notre envie est de jouer le haut de classement. Tout le monde nous pointe comme favori mais nous devons rester calmes car la réalité du terrain est plus imprévisible. Mais je sais que je pourrai m’appuyer sur un groupe exceptionnel pour rivaliser dans une série qui sera plus ouverte que jamais. La lutte pour le titre mais aussi le maintien s’annonce indécise”, prévient Thierry Blindenbergh.

Crossing : le promu devenu outsider

Au moment de pointer les prétendants aux premières places, beaucoup citent le Crossing (...)