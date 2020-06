Les séries définitives de D2 et D3 ACFF sont connues © Sterpigny Sport régional Sébastien Sterpigny

Un seul changement par rapport aux propositions, Jodoigne et Namur switchent de série en D3.



Quelques jours après avoir publié les propositions de séries pour la D2 et la D3 amateurs, l’ACFF a étudié les demandes émanant de quelques clubs avant de publier les séries définitives. Un seul changement, le switch de série entre Jodoigne et Namur. Les Jodoignois évolueront en D3B et les Namurois en D3A, comme ils l’avaient fait savoir à l’ACFF par le biais d’une demande commune. Notons que Aische reste bien dans la série A.



Division 2

94 RAAL LA LOUVIERE

190 R. STADE WAREMMIEN F.C.

200 R. EXCELSIOR VIRTON

248 ES COUVIN-MARIEMBOURG FRAIRE

474 R.S.D. JETTE

1614 U.S. REBECQUOISE

2239 R.R.C. STOCKAY-WARFUSEE

2774 ENTENTE ACREN LESSINES

2871 R.C.S. VERLAINE

3008 ENTENTE DURBUY

3114 R.R.C. HAMOIR

4454 R.F.C. MEUX

5632 A.F.C. TUBIZE

5779 R.F.C. WARNANT

6237 R.U.S. GIVRY

7569 F.C. GANSHOREN

9426 SOLIERES SPORT



Division 3A

26 R.F.C. TOURNAI

69 R. GOSSELIES SPORTS

75 R.C.S. BRAINOIS

156 UNION NAMUR FOSSES-LA-VILLE

343 R. STADE BRAINOIS

1708 U. ST-GHISL. TERTRE-HAUTR.

3020 R. JEUN. AISCHOISE

3262 R.W. WALHAIN C.G.

3835 R.U.S. BINCHE

3939 J.S. TAMINOISE

4070 CROSSING SCHAERBEEK

4194 ALBERT QUEVY-MONS

6464 R.F.C. RAPID SYMPHORINOIS

7021 PONT-A-CELLES-BUZET

8470 C.S. ENTITE MANAGEOISE

9245 CS PAYS VERT OSTICHES-ATH



Division 3B

76 R.F.C. HUY

82 F.C. HERSTAL

199 R.A.S. JODOIGNE

260 FCB SPRIMONT

431 F.C. 1912 RAEREN-EYNATTEN

1654 E.S. WANZE/BAS-OHA

1962 R. ALL. F.C. OPPAGNE-WERIS

1979 R. AYWAILLE F.C.

2799 JEUNESSE ROCHEFORTOISE FC

3093 R.S.C. HABAY LA NEUVE

3227 R.U.S. GOUVY

3816 R.R.C. MORMONT

4260 MARLOIE SPORT

6626 C.S. ONHAYE

9410 STADE DISONAIS

9487 F.C. UNITED RICHELLE



Réserves amateur

69 R. GOSSELIES SPORTS

76 RFC HUY

75 R.C.S. BRAINOIS

94 RAAL LA LOUVIERE

190 R. STADE WAREMMIEN F.C.

200 R. EXCELSIOR VIRTON

1899 R.C.S. CONDRUZIEN

2774 ENTENTE ACREN LESSINES

3262 R.W. WALHAIN C.G.

3835 R.U.S. BINCHE

5632 A.F.C. TUBIZE

6626 C.S. ONHAYE

8470 C.S. ENTITE MANAGEOISE