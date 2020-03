Licences en D2 et D3 amateurs: les clubs ont été fixés © DR Sport régional La rédactioon régionale

L'ACFF a dévoilé ce lundi la liste des clubs en ordre de licence. Pour la saison prochaine, tous les clubs de D2 et D3 amateurs doivent obtenir une licence s'ils veulent continuer à évoluer à ces niveaux. Une licence plutôt basique puisque les points concernant les diplômes pour les entraîneurs et les déclarations du personnel ont été gelés pour 2020-2021.



En D2 amateurs, tous les clubs sont en ordre. Seul Tilleur a retiré sa demande de licence. Les dossiers des Francs Borains et de la Raal seront examinés par la RBFA car ces clubs ont demandé la licence de D1 amateurs.



En D3A, tous les clubs obtiennent leur licence. Gosselies, Ganshoren et le Pays Vert se sont vus accorder un délai supplémentaire de 24 heures afin de corriger leur dossier.



EN D3B, les dossiers de Herstal et de Ciney ont été renvoyés devant le Comité Sportif, qui les analysera avant le 15 avril. Tous les autres ont reçu le feu vert.