Olympic Charleroi

STAFF

Xavier Robert (T1, 1re saison), Antonio Rosa (T2), Istvan Dudas (T3).

GARDIENS

Tanguy Moriconi, Ulric Cremers, Alexis Bertrand.

DÉFENSEURS

Quantin Laurent, Laurent Castellana, Victor Corneillie, Kierian Felix, Aymeric Thibaut, Jordy Malela, Mateo Van Coppenolle, Mehdi Khaida.

MÉDIANS

Quentin Vanderbecq, Corentin Cottet, Geoffrey Ghesquiere, Mathis Van Landschoot, David Perreira, Jeremie Lioka Lima, Luca Napoleone.

ATTAQUANTS

Younes Bakkioui, Yoroma Jatta, Momo Dahmane, Etienne Mukanya, William Palé, Ayoub Kouri, Taylor Salibur, Chris Gadi, Yassine Delbergue, Arnaud Guedj.

TRANSFERTS

Arrivées: Kierian Felix, David Perreira, Yassine Delbergue, Geoffrey Ghesquière, Mohamed Dahmane, Ulric Cremers (URLC), Corentin Cottet (Grande-Synthe), Victor Corneille (Grande-Synthe), Jordy Malela (RAAL), Étienne Mukanya (RWDM), Jérémie Lioka Lima (Esp.Valenciennes), Chris Gadi (Al-Mojzel), Taylor Salibur (Lorient), Arnaud Guedj (Luxembourg).

Départs: Adrien Faidherbe (Mons), Kevin Van Den Kerkhof (?), Ilias Sbaa, Zainoul Haidara (URLC), Amine Jiyar (?), Valentin Lamort, Nathan Durieux, Étienne Wala Zock (Solières), Manu Castronovo, Kévin Vanhorick (Monceau), Alessio Virgone (RAAL), Curtis Kabeya (Roulers), Tristan Gillis (Couvin), Alfhusein Diakhabi, (Tournai), Bastien Eeckhout (Ransart), Ibrahima Mbaye (Alost), Ibrahima Some, Mehdi Ouamri, Achraf Achaoui, Nawfal Largo, Clément Dufays.



Francs Borains

STAFF

Dante Brogno (T1, 2e saison), Steve Pischedda (T2), Christophe André (TK).

GARDIENS

Maxime Vandermeulen, Loic Fernez, Valentin Baume.

DÉFENSEURS

Benjamin Delacourt, Tidiane Sangaré, Lilian George, Jonathan Mambabua, Sébastien Locigno, Clément Deschryver, Drice Chaabi, Dylan Botoko.

MÉDIANS

Nassim Senaici, Pierre Lavenant, Ahmed Bouchentouf, Nathan Durieux, Lorenzo Stevens, William Ebosse, Jean-Christian Gomis, Lorenzo Lai.

ATTAQUANTS

Maki Tall, Roman Ferber, Shaquille Dutard, Valentin Lamort, Donovan Habbas, Leandro Zorbo.

TRANSFERTS

Arrivées: Valentin Baume (Sporting Charleroi), Benjamin Delacourt (RWDM), Tidiane Sangaré (FC Nantes), Lilian George (Entente Feignies Aulnoye Football Club), Jonathan Mambabua (Rupel Boom FC), Sébastien Locigno (La Louvière Centre), Clément Deschryver (RFC Tournai), Nassim Senaici (USL Dunkerque), Pierre Lavenant (Vannes Olympique), Ahmed Bouchentouf (AFC Tubize), Nathan Durieux (Olympic Charleroi), Lorenzo Stevens (Espoirs Sporting Charleroi), Maki Tall, (AC Ajaccio) Roman Ferber (Union Saint-Gilloise), Shaquille Dutard (Vendée Les Herbiers Football), Valentin Lamort (Olympic Charleroi).

Départs: Thomas Willocq (CS Pays Vert Ostiches-Ath), Matteo Galofaro (Renaissance Mons 44), Gianni Cordado (Renaissance Mons 44), Mamadou Ba (RFC Tournai), Leandro Bailly (AFC Tubize), Thomas Wildemeersch (Raal La Louvière), Hedy Chaabi (FC Rot-Weiß Erfurt e.V), Okan Blin (?), Corentin Cottenceau (France), Stefano Delogu (Provinciale), Andrea Fileccia (arrêt), Pierre Gevaert (France), Malick Keita (sans club), Samuel Kindambi (?), David Rogie (Tournai), Abou Ballo (Allemagne).





La Louvière Centre

STAFF

Bernard Bouger (T1, 1re saison), David Bourlard (T2) et Mustapha Fall (TK).

GARDIENS

Sebastien Fuakuingi, Anthony Vitela, Moussa Camara.

DÉFENSEURS

Emre Divrikli, Amara Cissé, Aissa Saidane, Steven Da Veiga, Malo Samson, Christopher Luhaka, Ivan Prokhorov, Hendrix Ndikumana.

MÉDIANS

Yanis Rucquois, Samih Tamoh, Omar Diarra, Abdoulaye Kanté, Ilias Sbaa, Kevin Utshinga, Steven Kimbu, Jawad Kalai, Merouane El Moubachar, Andy Lokondo, Virgile Marquis.

ATTAQUANTS

Amine Zenadji, Sofian Domoraud, Saïf Sakhi.

TRANSFERTS

Arrivées: Arnor Angeli, Yassine Aydoûni (FC Léopold), Joël Ito (sans club), Emre Divrikli, Andy Lokondo, Sebastien Fuakuingi (Tubize), Amine Zenadji (sans club), Amara Cissé (Aubervilliers), Abdoulaye Kanté (Bourges), Steven Da Veiga (AS Vitré), Ilias Sbaa (Olympic), Anthony Vitela (Bourges), Moussa Camara (Torcy), Malo Samson (Rennes), Saïf Sakhi (Racing Club France), Jawad Kalai (Cambrai).

Départs: Sébastien Locigno (Francs Borains), Yassine Delbergue, Kieran Felix, Ulric Cremers, Geoffrey Ghesquierre, David Pereira, Mohamed Dahmane (Olympic), Alvaro Ngamba (FC Kolos), Valentin Miroux (US Saint-Malo)





RFC Liège

STAFF

Drazen Brncic (2e saison), Sébastien Huyghe (T2), Pierre Drouguet (TK).

GARDIENS

Kevin Debaty, Lucas Alfieri et Matyas Goffin.

DÉFENSEURS

Natanaël Frenoy, Jordan Bustin, Jonathan D’Ostilio, Wouter Hias, Gaël Kakudji, Jordan Kerstenne et Benjamin Van Den Ackerveken.

MÉDIANS

Loïc Besson, Benoît Bruggeman, Gaëtan Gerstmans, Halil Köse, Melvin Renquin et Nathan Rôdes.

ATTAQUANTS

Quentin Ronvaux, Michaël Lallemand, Damien Mouchamps, Christophe Martin-Suarez et Nick Efekia.

TRANSFERTS

Arrivées: Natanaël Frenoy (Standard de Liège), Jordan Kerstenne et Wouter Hias (Dender), Gaël Kakudji (prêt, RFC Seraing), Loïc Besson (Virton), Gaëtan Gerstmans (Tilleur), Halil Köse (Renaix), Melvin Renquin (La Louvière), Nathan Rôdes (Pétrange), Christophe Martin-Suarez (Tessenderlo), Nick Efekia (Hasselt).

Départs: Benjamin Schmit (Strassen), Randy Giargiana (Wiltz), Sergio Teruel (Dison), Emmanuel Massa (Solières), Arthur Cremer et Loïc Reciputi (Visé), Arnold Temanfo (Sète), Maxime Raskin et Martin St-Mard (Waremme), Yoshi Mariën (Knokke), Didier Amou-Djaba (Herstal), Paul-Armand Niankou (?), Yadi Bangoura et Maxime Electeur (RWDM).





URSL Visé

STAFF

José Riga (2e saison), Bernard Smeets (T2), Serge Kucharski (TK).

GARDIENS

Arthur Crémer, Abdoul-Nasser Issoufou, Benjamin Thomé.

DÉFENSEURS

Ayoub Rayane Benatia, Axel Bonemme, Nicolas Gerits, Anthony Manfredi, Edwin Oluoch, Martin Schillings, Baptiste Schmisser.

MÉDIANS

Anisse Brrou, Alexandro Cavagnera, Ayoub El Harrak, Jonathan Legear, Panagiotis Nakhid, Loïc Reciputi, Cyril Rosy, Sernane Segniagbeto, Matisse Thuys.

ATTAQUANTS

Jonathan Benteke, Mory Keita, Jesse Mputu, Tom Panepinto, Grégory Perseo.

TRANSFERTS

Arrivées: Arthur Crémer, Loïc Reciputi (RFC Liège), Baptiste Schmisser (Torhout), Ayoub El Harrak (AS Eupen), Jonathan Benteke (Alemannia Aachen), Mory Keita (Tubize), Tom Panepinto (Tilleur), Anisse Brrou (Roda JC), Alexandro Cavagnera (libre), Cyril Rosy (Rebecq), Ayoub Rayane Benatia (Seraing).

Départs: Gwennael Jaa (Rochefort), Roméo Debefve (Warnant), Christophe Nezer (Verlaine), Luigi Vaccaro (Wiltz), Junior Sambu Mansoni (Cholet), Ibou Sawaneh (Lokeren-Temse), Martin Remacle (Pandurii Targu Jiu), Hicham Said (Dison), Faysel Kasmi (Cherno More), Joachim Ngoie (Mormont), Marco Ospitalieri (Londerzeel), Leo Njengo (sans club), Sindou Cissé (?).