Visé - RFC Liège 2-1

D’entrée, Visé a mis un point d’honneur à étouffer Liège. Avec réussite puisque, sir corner, R. Wilmots ouvrait rapidement la marque. Vite suivi d’un but de la tête de Manfredi, qui avait plongé au premier poteau sur un centre de Brrou. Un départ idéal pour des Oies tout proche d’aggraver la marque sur un tir de Cascio. Il faut attendre une demi-heure pour voir une timide réaction des Sang&Marine (frappe de Mouhli) qui vont recoller à la marque grâce à un bon ballon de Prudhomme concrétisé par D’Ostilio, oublié par la défense mosane.



Le second acte était moins riche en émotions… sur le terrain. Par contre, en tribunes, les supporters liégeois ont fait preuve d’indiscipline en jetant des pétards en direction des Visétois. Résultat : un arrêt momentané du match à la 65e. Lors des dix dernières minutes, Liège faisait le siège du but mosan, Lambot étant monté aux avant-postes. Outre un envoi lobé de Bruggeman (80e), Visé l’échappait belle quand une tête à bout portant de Nyssen était sauve à même la ligne par Bonemme. Et voilà comment Visé se paye une deuxième fois le scalp des Sang&Marine alors que Musset Quintais a raté le break!



Fiche technique

Visé : Cremer; Déquaire, R. Wilmots, Bonemme; Gerits, M. Wilmots; Brrou, Thuys (88e Gueye), Manfredi; Cascio (57e Musset Quintais), Reciputi.

Liège : Debaty; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio; Reuten, Rôdes; Mouchamps (74e Bruggeman), Prudhomme (74e Van Den Ackervecken), Mouhli; Perbet.

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : R. Wilmots, Cascio, Bustin, Reuten.

Les buts : 6e R. Wilmots (1-0), 15e Manfredi (2-0), 40e D’Ostilio (2-1).





Rupel Boom - Ol. Charleroi 0-1

Fiche technique

Les Dogues exceptionnellement en rouge, se montraient d'entrée de jeu combatifs, en se portant résolument vers l'avant. Les Carolos faillirent d'ailleurs ouvrir le score. Suite à un centre calibré de Delbergue venu du couloir droit, le ballon aboutissait à Felix, dont la reprise instantanée frôlait le cadre. Ce fut le seul fait majeur de cette première mi-temps, les deux équipes se neutralisant dans le combat de l'entre-jeu.En tout début de seconde période, Gyamfi partait seul balle au pied et plaçait un tir qui venait mourir sur la bas du montant, donnant des sueurs froides à Moriconi. Les Anversois se montraient de plus en plus entreprenants et sur un centre de la droite, Ruben adressait un caviar à Augustynen, légèrement en retard à la conclusion. La partie s'équilibrait ensuite à nouveau, sur un terrain complètement détrempé. Les deux équipes procédaient alors par contre, attendant l'erreur de l'adversaire. A cinq minutes de la fin de la partie, Yacine Ressa, le joker olympien surgissait d'une mêlée dans le petit rectangle pour débloquer le marquoir. Un but à la Gerd Müller qui rapportait trois points précieux aux Carolos !: Laverge, Kanu (80eMapessa), Tshimanga (80e Mrani), Polizzi, Van Den Steen, Kyeremeh (65e Nzinga), Kesteleyn, Van Den Broeck, Geudens, Sula (65e Peeters), Augustynen.: Moriconi, Felix, Corneillie, Vanderbecq (61e Ressa), Lioka Lima, Cottet, Ito Singa (89e Saïdane) Sahan (61e Zorbo ; 78e Perreira-Bofomua), Khaida, Guedj, Delbergue.: M. Claes.: Guedj, Felix, Kanu, Delbergue, Khaida.: 85e Ressa (0-1).