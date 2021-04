Ce dimanche avait lieu la 107e édition de la Doyenne des Classiques à vélo. Une course réservée aux coureurs professionnels. De son côté, la Liégeoise Delphine Thirifays a testé le tarmac sur une petite partie du parcours la veille. Petite partie, certes, mais on ne peut plus compliquée. Avide de défis, l’habitante de Ninane a décidé de gravir dix fois la côte de La Redoute, à Remouchamps, encouragée par quelques personnes. Et ce, quelques jours à peine après avoir parcouru le Giro d’Italie Féminin autour de la province de Liège, soit 1 000 kilomètres en neuf jours sous le soleil, la pluie… et même la neige.