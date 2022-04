La Montagne de Bueren, avec son inclinaison qui atteint 30%, est un terrain d'entraînement prisé par certains et un lieu de passage incontounable pour tous ceux qui se rendent à Liège. Ce vendredi soir (19h), pour la 6e fois et après deux ans d'absence, la BueRun fait son retour.

Au programme, trois ascensions des célèbres et douloureuses 374 marches pour une course de 7,8 km qui ne ressemble à aucune autre ! Le tracé est à la fois rapide, vallonné et accidenté, constituant un vrai mix entre un petit trail urbain et un parcours à obstacles, que les enfilades de marches et escaliers constituent naturellement. Au total, un cumul de plus de 2600 marches à monter ou descendre.

La BueRun peut se courir en solo ou en duo. Selon le cas, les participants effectuent seuls l’entièreté du tracé, ou en équipe de 2. Dans ce cas-là, un premier équipier prend le départ, complète un premier tour et emmène ensuite son ou sa partenaire pour un deuxième… et une 3e et dernière ascension de la Montagne de Bueren ! Les organisateurs proposent au total cinq catégories : solo homme et femme, idem pour le duo, et un duo mixte. Sans oubier le Roi et la Reine de BueRun pour l’homme et la femme qui auront chacun réalisé le meilleur chrono sur l’une des 3 ascensions de Bueren.

Parmi les favoris, on note les présences de:

Thibault Traille, dernier vainqueur en 2019

Johan Goubau, vainqueur lors de 3 éditions avec son frère. Il sera présent cette fois en solo.

Charlotte L’Hoest, en solo aussi, gagnante d’un duo.

Ludwig Lefebvre, gagnant de l’UTDS

Joachim Territo, qui est inscrit en duo