Liège-Faimes, c'était l'un des derniers matchs à pouvoir accueillir 400 personnes avant un certain temps. Mais Luc Ernes, T1 de Faimes, ne gardera pas un souvenir impérissable de ses retrouvailles avec son club de coeur.Les Sang et Marine se sont imposés13-0. Après neuf minutes de jeu, le score était déjà de 4-0. A la pause, les Liégeois avaient inscrit quatre buts supplémentaires et Alfieri, le gardien liégeois, avait repoussé un penalty des visiteurs.La seconde période était moins productive mais cinq ballons filaient au fond des filets.Comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt dans l'après-midi, Hakim Abdallah, un attaquant qui a évolué à Nantes et à Stoke City a été testé . Et il s'est montré très performant avec trois buts marqués! L'autre test était Ian Opdenakker, un milieu de terrain à vocation défensive passé par Genk et qui évoluait avec la réserve de Saint-Trond la saison dernière.A noter que le jeune Matyas Goffin a joué en deuxième période. Un beau cadeau à l'occasion de son 18e anniversaire.