Avec des pointures comme Olivier Remacle, Luc Michel ou encore William Weynand, le Verviétois Christophe Winkin fait partie des tous bons coureurs à pied, majoritairement traileurs, de la région liégeoise.

Ce week-end, il participait pour la troisième fois déjà au Dernier Homme Debout. Dans le froid de 2018, il avait terminé 4e (15 tours). L’année suivante, sur un parcours limite aquatique, il avait fait deux tours de plus pour une place de moins au classement.

Et cette fois-ci, sur la même boucle, sèche cette fois, il a été au bout, soit 24 heures, 175 km et quelque 7 500 m D +.

Une deuxième place finale, la première étant prise par le Français Mathieu Tharion.

"Les conditions étaient parfaites et il y avait une belle densité de plateau", explique Winkin. "Tout était réuni pour ce résultat. Ma course ? Je n’étais pas préparé spécifiquement. Pour vous dire, je n’avais pas couru plus de 30 kilomètres le mois qui a précédé, alors qu’avant un grand rendez-vous, je peux tourner aux alentours de 500 ou 600 bornes. Mais si je n’étais certainement pas dans un pic de forme, j’étais très frais, aussi bien mentalement que physiquement. J’avais vraiment beaucoup d’envie. Cela m’a beaucoup aidé. De même que l’expérience acquise au cours des deux éditions précédentes…"

Winkin, connu pour s’aligner sur peu d’épreuves sur une saison, histoire de ménager son corps, ne devrait plus courir en 2021 après son Grand Trail des Lacs et Châteaux (4e sur le 165 km) et ceci. Pour son programme en 2022, il n’a pas encore tout couché sur une feuille.

"J’avais eu dans l’idée de préparer un marathon pour la première fois", fait-il. "Mais mon préparateur, Michaël Brouwers, me l’a déconseillé. Trop traumatisant à mon âge. Du coup, pour le moment, j’ai juste en tête l’ultra du Beaufortain, en juillet. C’est une région superbe. La région de François D’Haene, que j’ai eu l’occasion de rencontrer toute une journée là-bas. Chouette personne dans une chouette région…"