Une fois encore, le soleil était au rendez-vous et rendait tous ces sourires encore plus radieux. Les femmes étaient à l’honneur pour une manche de la Woman Race parrainée par notre championne d’Europe et du monde de triathlon, Alexandra Tondeur. "Cette course est un hommage aux femmes. Toutes celles qui se battent contre un cancer sont elles aussi des athlètes de haut niveau. Je me donne à fond dans mes entraînements et mes courses, ici aussi, je me suis donnée à fond" expliquait la triathlète après avoir franchi en vainqueure la ligne d’arrivée après 12 km d’une magnifique course urbaine.