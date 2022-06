125 km en courant pour rendre hommage à Laurent Némégaire, décédé lors d'un trek en mai dernier

Laurent Némégaire est décédé en mai dernier après une chute mortelle durant un trek qu'il effectuait en solitaire en Ecosse. Originaire de Trois-Ponts, Laurent Némégaire était un passionné de trail, bien connu du milieu. Dès l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés au sein de la communauté.

Dimitri Lorent était l'un de ses amis. Il devait d'ailleurs initialement effectué le trek en Ecosse avec lui. Toujours sous le choc de sa disparition, il a décidé de boucler en rando-trail 125 km entre Trois-Ponts et Orp-Jauche le samedi 9 juillet prochain, sur les traces de son ami.

"Pourquoi? Car je devais parcourir ces kilomètres en Ecosse, parce que je n'ai pas pu m'y rendre et que je ressens le besoin d'apporter mon soutien à sa famille, sa femme et son fils de cette manière", indique-t-il sur sa page facebook. "C'est une façon qui m'est propre et nécessaire de lui rendre hommage et pouvoir faire le deuil de celui qui était un ami, ainsi qu'un super compagnon d'entraînement."

Il invite chacun à le soutenir

Afin de couvrir une partie des frais de rapatriement et d'aider sa famille, il invite chacun à le soutenir dans ce défi, à l'image de ceux appréciés par son ami. "Amis traileurs, amis joggeurs, ceux qui ont connu Laurent de près ou de loin, ceux qui sont passionnés de nature, de course, de photographie, de montagnes, vous êtes tous invités à participer avec moi de façon active en courant une partie du tracé à mes côtés ou en apportant votre soutien en parrainant ma course."

> Le numéro de compte pour soutenir la famille de Laurent Némégaire: BE61 7555 6274 1917