Maxime Cavelier a signé un premier contrat pro à Liège: "Ça valait la peine de souffrir pour être récompensé"

À l’heure actuelle, les Sang et Marine comptent trois départs (Halil Köse, Nathan Rodes et Michaël Lallemand) pour une seule prolongation, celle de Maxime Cavelier. À l’aube de son vingtième anniversaire, le Luxembourgeois a d’ailleurs décroché un contrat professionnel de deux saisons.

Pour lui, il s'agit d'un changement radical à tous les niveaux : financier, sportif et privé. "J'étais dans une position délicate, avoue-t-il. Je ne gagnais pas grand-chose et je suis arrivé pour compléter le noyau. Finalement, petit à petit, j'ai obtenu du temps de jeu. Les contrats ont une grande importance dans le milieu du football. Cette année, j'ai eu de bons résultats à l'école mais la saison prochaine, je vais lever un peu le pied. J'irai au cours le matin et à l'entraînement l'après-midi. J'en ai déjà discuté avec mes professeurs qui comprennent ma situation."

Il est vrai que cette saison, Maxime Cavelier n’a pas toujours obtenu le temps de jeu souhaité. Il faut dire qu’il s’absentait assez souvent durant la première partie de saison à cause de l’école. Mais lorsqu’il montait au jeu, principalement durant les playoffs, il montrait de belles choses.

"Jusqu'à la mi-saison et plus spécifiquement au changement de coach, ça a été compliqué. Dans ma position, je privilégiais les études car je n'avais rien de sûr au football. Drazen Brncic m'aimait bien mais ce n'était pas facile de gérer foot et école. Gaëtan (Englebert), qui me connaît depuis plusieurs années, m'a permis de jouer plus et je me suis toujours bien senti sur le terrain de Rocourt. Il fallait savoir apporter un impact et faire la différence durant les quelques minutes de jeu mais ça valait la peine de souffrir pour être récompensé."

Malgré le peu de temps de jeu lors du défunt championnat, Max'pense avoir progressé. "J'ai encore beaucoup à apprendre mais j'estime avoir évolué au niveau footballistique. Il y aura pas mal de pression car nous n'avons plus le droit à l'erreur mais on ne doit pas s'en mettre inutilement non plus."

Poursuivre l'aventure en rouge et bleu la saison prochaine était une évidence pour le joueur arrivé de La Gantoise l'été dernier. "Je n'ai jamais hésité à rester. Je suis tombé amoureux de Liège. Un club familial avec de bons coéquipiers et des supporters qui me soutiennent. Je me sens vraiment bien ici."

Le départ de Michaël Lallemand, une bonne opportunité pour Maxime Cavelier ? "Oui, j'y ai pensé, je ne vais pas le cacher. Mais toutes les saisons, il y a des changements dans les noyaux. Je ne doute pas que celui qui arrivera sera tout aussi fort que Mika. Ce sera à moi de prouver que je mérite d'être dans le groupe et sur le terrain…"