Yannick Loemba (RAEC Mons) arrive à Liège

Le RFC Liège continue de construire son noyau pour l'exercice 2022-2023.

Après Mputu, c'est Yannick Loemba qui est annoncé dans les arrivées du côté de Rocourt.

A 32 ans, l'attaquant a déjà bien bourlingué était revenu dans le Hainaut, au RAEC Mons (qu'il avait déjà connu par le passé dans les plus hautes sphères belges) en D3ACFF, la saison qui vient de s'achever.

Ce fut d'ailleurs l'un des éléments les plus solides du noyau de Laurent Demol au Tondreau.

"J'ai suivi le tour final et j'ai espéré jusqu'au bout la montée du club en D1B. Après une bonne saison à Mons, je veux prouver que je peux me rendre utile à un niveau supérieur et participer à la montée du club. Vivement le 12 pour rejoindre l'équipe. J'ai un excellent feeling après mes entretiens avec le directeur, Gaëtan Englebert et Benjamin Lambot", a-t-il confié sur le site du club.