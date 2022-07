Lokando à Solières : "Pour le titre"

Toujours à la recherche de forces vives pour compléter son noyau, notamment après l’un ou l’autre départ surprise suite au départ de José Lardot, Solières se reconstruit progressivement. Cette fois, c’est un médian qui débarque au club du nom d’Andy Lokando.

C'est évidemment un inconnu pour nous. Mais le Malinois de 22 ans présente un gros C.V. avec une formation au K.V. évidemment et des passages à l'OHL entre autres. Il n'a jamais joué une minute en D1 "mais été quelques fois sur le banc" dit-il, sans regret. Il a ensuite essaimé à Westerlo en D1B, Geel en Nationale 1, les Francs Borains, Tubize, La Louvière et la RAAL. Sa meilleure place, c'est dans l'entrejeu, au milieu soit comme 6, soit comme 10. "Je pense que j'ai du foot, dit le gaillard qui a croisé Solières l'an passé. En tout cas, j'aime beaucoup toucher le ballon et faire jouer les autres."

Décrit comme ayant un gros volume de jeu, ce beau bébé qui affiche près de 190 cm est congolais-hollandais et veut enfin se lancer.

"De manière collective, on a vécu une belle saison avec mon dernier club, dit-il. Mais globalement, je n'ai pas assez joué. Raison sans doute pour laquelle mon contrat professionnel n'a pas été prolongé. J'étais souvent le 4e choix dans l'entrejeu. Et donc, je devais me contenter de quelques minutes ici et là. À Solières, je sais qu'on compte vraiment beaucoup sur moi. Et cela me plaît. J'ai envie de m'installer dans la durée et d'être un cadre de l'équipe." Avec un objectif qui semble clair pour lui et son nouveau club. "Oui, Solières veut jouer le titre ou, à tout le moins, le top de la série, dit Andy Lokando. Cela me va. Je ne suis pas venu pour jouer le bas du tableau. Et je pense qu'on sera compétitif avec le noyau qu'on va avoir…" Solières n'a sans doute pas fini de surprendre avec ses transferts.