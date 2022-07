Après un court passage à Mons, Yannick Loemba s'installe au RFCL et veut viser la montée : "C’est moi qui ai contacté Liège"

Après des voyages en Turquie et en Écosse, Yannick Loemba est revenu se poser en Belgique à l’entame de la saison dernière. Le Belgo-Congolais avait créé la surprise en retournant à Mons, au cinquième échelon de notre football (D3 ACFF). Un club qu’il avait connu en D1A à la belle époque. La semaine dernière, les Sang et Marine ont annoncé son arrivée du côté de Rocourt, après celle de Jesse Mputu. Voilà à présent le secteur offensif bien garni, avec Maxime Cavelier qui a décroché son premier contrat professionnel. Rencontre avec le charismatique attaquant de 32 ans, prêt à évoluer aux côtés de Jérémy Perbet.

Yannick, quelle surprise de vous voir ici… Comment êtes-vous arrivé au RFC Liège ?

"J’ai regardé attentivement le tour final. Je voulais retrouver un niveau plus haut, une équipe qui joue la tête du classement. J’ai alors contacté Liège pour proposer mes services et nous sommes parvenus à un accord. Je viens de Bruxelles et j’aime voyager. La province de Liège, je n’y ai encore jamais joué."

Que représente le matricule 4 pour vous ?

"C’est un club historique et ambitieux. Sa place n’est pas en Nationale 1. Ce club doit rivaliser avec le Standard, comme il y a des années. Je pense que dans quelques années, il deviendra un club stable de D1A."

À 32 ans, après avoir pas mal bourlingué, on présume que vous avez envie de vous stabiliser…

"C’est sûr. Les enfants sont grands maintenant (NdlR : 10 et 12 ans). Voyager m’a coûté une partie de leur scolarité car il y a des classes qu’ils ont dû refaire. Ça les a pénalisés. Maintenant, je dois penser à eux, à leur avenir. Moi, j’ai fait mon temps."

Rejouer à ce niveau à votre âge, vous y croyiez encore ?

"Je crois toujours… J’étais en P2, je pensais à la D1A. Le football est fait de croyances. Quand on voit où en est un joueur comme Undav aujourd’hui, qui aurait pu imaginer cela il y a quelques années ? Lorsque l’on croit, on peut toujours accomplir. C’est un peu ma devise. Si Liège était monté en D1B, j’aurais tenté ma chance. Mais bon, il faut aussi être réaliste : aujourd’hui, les clubs travaillent beaucoup avec les datas et ces dernières années, à part à Mons, je n’ai pas beaucoup joué."

Vous étiez allé à Mons pour aider le club à remonter… Peut-on considérer cette saison comme un échec ?

"Oui, à titre collectif et individuel. Nous avions l’effectif pour réaliser de belles choses mais il y a beaucoup de paramètres qui ont influencé notre saison. Je parle surtout de la qualité des terrains et du fait d’avoir dû jouer majoritairement avec des jeunes. Finalement, parmi les plus de 30 ans, je suis le seul à avoir quasiment tout joué."

Comment imaginez-vous cette saison à Liège ?

"J’espère que nous serons champions ou, en tout cas, que nous monterons en D1B puisqu’il n’y aura pas qu’un montant. Nous savons que ce ne sera pas facile mais c’est tout à fait réalisable. J’ai un an de contrat, un an pour réussir le pari. J’espère vraiment avoir beaucoup de temps de jeu."

Vous allez jouer aux côtés de Jérémy Perbet… Un duo expérimenté.

"Nous avons joué tous les deux à Mons et à Louvain mais pas en même temps. Nous nous sommes d’ailleurs très peu croisés au cours de notre carrière en D1. Nous n’étions pas toujours en Belgique au même moment. Je veux maintenant voir le buteur qu’il est et bien le servir. Marquer n’est pas particulièrement mon fort mais je sais donner de bons centres. Chez Jérémy, on sent de la passion. Il célèbre tous ses buts de la même manière, comme si c’était le premier. Partout où il passe, il fait le job. Quand quelqu’un marque autant que lui, on ne peut pas critiquer."