Loris Darques prolonge chez les Bulldogs de Liège

La préparation du prochain championnat se poursuit chez les Bulldogs de Liège. Le noyau prend forme et les discussions avec les derniers joueurs en fin de contrat suivent leur cours.



Celles entamées avec le jeune défenseur Loris Darques ont abouti positivement puisqu'il a décidé de poursuivre l'aventure à la patinoire de Médiacité pour les deux prochaines saisons. Il faut dire qu'après avoir décroché deux trophées (la Coupe de Belgique et le championnat) et en étant passé de peu à côté du troisième (la Beneleague), l'envie de rester est grande chez la majorité des éléments.



Le visage des Bulldogs ne devrait donc pas être bien différent de celui de cette saison. "Je suis heureux de prolonger mon aventure avec les Bulldogs pour les deux saisons à venir en tant que joueur élite, dit celui qui compte également quelques sélections nationales. Cette dernière saison a été historique et pleine d'émotions grâce à notre doublé et de notre seconde place en Beneleague."

Jeune mais expérimenté

Le numéro 98 qui s'apprête à souffler ses 24 bougies connaît bien la maison puisqu'il y joue depuis de nombreuses années. En septembre prochain, il entamera d'ailleurs sa huitième saison en Beneleague sous le maillot des Rouge et Bleu. Il sait à quel point jouer dans le seul club francophone de l'Elite est spécial mais il espère vivre un championnat complet. Lors du défunt parcours, il avait dû renoncer à la finale du championnat belgo-hollandais en raison d'une blessure. "Je tiens à remercier les supporters qui nous ont encouragés tout au long de cette saison et j'espère les revoir nombreux en septembre, poursuit Loris Darques. Pour ma part je suis remonté à bloc et motivé plus que jamais pour cette saison du fait de cette impression de trop peu dû à ma blessure avant la Finale de la Beneleague. De plus, j'ai hâte de retrouver l'Enfer du Longdoz plein à craquer pour nous motiver encore plus !"



À noter que l'équipe 2022-2023 sera présentée le 28 août prochain au Golf de Bernalmont.