Joueuse en D1, top model et candidate à Miss Liège, elle veut "mettre fin à certains préjugés sur le football féminin"

Le football, un sport de garçons ? Stop, il est temps d’arrêter avec ce préjugé. Le football féminin ne cesse de prendre de l’ampleur en Belgique et dans le monde. Le nombre d’équipes augmente d’année en année, car les affiliées sont de plus en plus nombreuses. Toutes des "garçons manqués" ? Certainement pas ! La Belgo-Congolaise Cécile Deltour en est la meilleure preuve. À 25 ans, la défenseur du RFC Liège en D1 est candidate à Miss Liège pour Miss Belgique 2023. Elle est également top-modèle à ses heures perdues. Rencontre avec celle qui porte les couleurs rouge et bleu depuis la création de l’équipe féminine à Rocourt en 2016 et qui évoluait à Tongres auparavant.

Cécile, pourquoi avoir décidé de participer à Miss Liège ?

"J’avais pris part à d’autres concours de beauté auparavant. Il y a par exemple eu Miss Africa Belgium en 2015, où j’ai terminé première dauphine, et Miss Europe Continental, où je suis arrivée en 12e position au classement international. Je voulais faire Miss Liège une fois dans ma vie avant qu’il ne soit trop tard. Honnêtement ? Je pense avoir toutes mes chances."

L’objectif est d’être sélectionnée pour Miss Belgique…

"Exactement. On verra si j’y arrive, mais il n’y a rien d’impossible…"

Vous jouez au football et vous êtes une potentielle future Miss. Voilà une belle manière de mettre fin à certains préjugés qui persistent sur le football féminin.

"C’est exactement ce que je veux, c’est une de mes grandes motivations pour ce concours. On peut très bien être et rester féminine malgré le fait que l’on pratique un sport à connotation masculine. Je veux pousser toutes les filles qui ont envie de jouer au football à le faire, même si parfois les parents ou la famille ne sont pas d’accord, car ils pensent que c’est un sport pour garçons. Chaque jeune doit pouvoir pratiquer le sport dont il a envie."

Avez-vous cette impression que des clichés existent toujours à l’heure actuelle sur le football féminin ?

"Oui, on entend souvent pas mal de choses. Si les gens venaient découvrir le football féminin, ils verraient que ce ne sont pas des garçons manqués qui courent derrière un ballon. Il y a des filles très féminines, même s’il y en a d’autres qui sont parfois plus masculines. Mais c’est normal."

Vous n’avez jamais eu ce problème lorsque vous avez commencé ?

"Non. Je joue au football depuis l’âge de 5 ans et demi. Mes parents m’ont même encouragée à faire le sport que je voulais. Ils étaient baignés dans ce monde, car mes frères jouaient déjà."

Vous êtes aussi modèle, pour présenter les produits du RFC Liège, notamment…

"Oui. J'étais déjà dans le milieu de la photo avant cela. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis contente que le club ait quelqu'un de l'intérieur pour mettre en avant les produits, alors qu'il aurait très bien pu choisir quelqu'un d'autre. Cela met en avant le football féminin."



©97 Studio - Elodie Timmermans