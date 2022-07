Une reprise en attendant d’autres recrues pour le RFC Liège

Après un peu plus de deux semaines d’arrêt, les Sang et Marine retrouveront le terrain ce mardi pour préparer la (longue) saison qui les attend. Entre ces deux phases de préparation, Liège a accueilli deux nouveaux visages au profil offensif : Jesse Mputu et Yannick Loemba. Damien Herman est quant à lui venu s’ajouter à la liste des départs, alors que Benoit Bruggeman, Jordan Bustin et Benjamin Van den Ackerveken ont signé un nouveau contrat.

Dans les prochains jours, d’autres joueurs sont attendus du côté de Rocourt. Clément Tainmont (qui a repris les entraînements avec les Francs Borains) a avoué lui-même être en contact avec le RFCL mais un accord semble tarder à être trouvé. Liège sait qu’il doit encore recruter, notamment au milieu de terrain, où un véritable patron manque.

Le premier rendez-vous en amical (il y en a encore six au total) est fixé au 20 juillet (19h30) face à Jodoigne. C’est également ce jour-là qu’aura lieu le traditionnel fan talk pour les abonnés, en présence de la direction. Pour assister à un match officiel, il faudra attendre le 14 août. Au troisième tour de la Coupe de Belgique, Liège ira à Verlaine, à Sart-lez-Spa ou à Biesen. Le championnat de Nationale 1 reprendra quant à lui trois jours plus tard, le 17, à Tessenderlo.