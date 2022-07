Les Panthers s’offrent une meneuse américaine !

Avec les changements intervenus sur les lignes arrières, je cherchais un profil bien précis à associer avec Eva Hambursin en distribution, explique Pierre Cornia. Carlie Littlefield (1m75 - 23 ans) coche toutes les cases. Elle est solide et présente une bonne taille, de quoi éviter d'être dominé physiquement. Surtout, je voulais un leader sur le terrain et en dehors. Une fille intelligente qui tire le groupe et n'hésite pas à prendre ses responsabilités tout en organisant le jeu !".

Une patronne ! Tel est exactement le portrait que dresse Courtney Banghart, l'ancienne coach de Littlefield à North Carolina (l'université d'un certain… Michael Jordan) : "C'est une vraie championne, une travailleuse infatigable et une brillante étudiante, un leader naturel. Elle va beaucoup nous manquer mais avec elle, les Panthers ont récupéré l'une des toutes meilleures meneuses du pays !"

Avec 8,8 points, 2,7 assists et 3,9 rebonds par match, Carlie Littlefield a livré une saison pleine sous le mythique maillot bleu ciel des "Tar Heels". Capitaine (bien sûr) et titulaire lors de l’ensemble des 32 rencontres, elle a emmené UNC jusqu’au "Sweet 16" (les 1/8es de finale) lors de la dernière March Madness, les finales annuelles du championnat NCAA suivies en direct par l’Amérique entière. Pas de crainte donc de la voir craquer sous la pression !

En parallèle à la balle orange, la native de Des Moines (Iowa) présente un cursus académique tout aussi impressionnant. Diplômée en économie de Princeton (Ivy League), l’une des plus prestigieuses institutions nord-américaines ou elle évolua 3 saisons avec de belles stats, elle a poursuivi ensuite son parcours d’athlète-étudiante avec un MBA à l’Université de North Carolina. Nul doute donc que cette tête (très) bien faite devrait s’intégrer facilement parmi des Panthers qui comptent également quelques brillantes étudiantes.

En marge de cette annonce, le club liégeois a par ailleurs confirmé qu’il ne participerait pas cette saison à la FIBA EuroCup. Les incertitudes qui restent liées à un sursaut possible du Covid ainsi que l’inflation galopante des coûts, notamment en matière de transport, ne sont sans doute pas étrangères à cette décision difficile mais sage. Il faut parfois faire des choix et celui d’une bonne meneuse au détriment d’une campagne européenne est un arbitrage qui se respecte.

Signalons enfin qu’Eden Rotberg, l’ailière israélienne de la saison dernière, s’est à nouveau engagée pour son club d’origine (Neve David Ramla) avec lequel elle disputera les qualifications à l’EuroLeague féminine.