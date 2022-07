Handball: le HC Visé exempté de premier tour en Coupe d'Europe

Le HC Visé BM a appris ce mardi qu'il était exempté du premier tour, dont le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, les matches étant prévus pour les 10 et 17 septembre.

Le tirage au sort du 2e tour (1/32es de finale) est fixé au 20 septembre et les matches auront lieu les 29 octobre et 5 novembre. Les rencontres de BeNeLeague face à Hubo et aux Lions devront donc avoir lieu en semaine.