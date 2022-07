Le Hervien Loïc Vliegen restera chez Intermaché-Wanty en 2023. Il s’en réjouit… et pense déjà au Tour de Wallonie, qu’il a remporté en 2019.

Loïc Vliegen prolonge chez Intermaché et vise le Tour de Wallonie

À 28 ans, Loïc Vliegen roule depuis 2019 pour le compte de la structure wallonne, qui se nommait alors Wanty - Gobert Cycling Team. "J'en suis à ma quatrième saison ici et j'ai observé avec admiration l'avancée du projet de Jean-François Bourlart. C'est avec cette équipe en constante progression, la première formation wallonne du WorldTour, que je souhaite poursuivre ma carrière", indique le routier originaire de Herve.

Au fil des mois, Loïc Vliegen s'est imposé comme lieutenant de Biniam Girmay, qu'il a accompagné sur le dernier Giro avant l'abandon malheureux de l'Érythréen. "Le rôle que j'occupe est un facteur de motivation énorme et me pousse à travailler sans cesse. Je suis pleinement impliqué dans les objectifs collectifs", commente "Lolo".

Prochain objectif : le Tour de Wallonie

Lequel a, aussi, l’occasion de jouer sa carte personnelle chez Intermaché-Wanty. En 2022, il est par exemple monté sur la troisième marche du podium de la Volta Limburg Classic, s’est classé cinquième du Samyn et de Dwars door het Hageland.

Après une période plus calme (passé le Giro, il n'a été aligné "que" sur le Baloise Belgium Tour et le National), Loïc Vliegen pense déjà à sa prochaine performance, espérée sur le Tour de Wallonie (23-27 juillet). Où il espère rééditer sa prestation de 2019, lorsqu'il avait remporté le classement général. "Mon prochain grand objectif est le Tour de Wallonie. Il y aura notamment une arrivée d'étape à Herve (NDLR : le 24, au départ de Verviers), non loin de Beyne-Heusay, où j'ai ouvert mon compteur chez les pros, lors de ma première saison avec l'équipe en 2019." La concurrence ne sera pas faible, puisque Julian Alaphilippe, notamment, est prévu au départ pour préparer la Vuelta.

Pour rappel, l’autre coureur de la région verviétoise d’Intermarché, Kevin Van Melsen, stoppe sa carrière de coureur. En 2023, Loïc Vliegen devrait par contre être rejoint par le Germanophone Laurenz Rex. Ce 12 juillet, aussi, l’équipe wallonne a annoncé les prolongations de Simone Petilli et Boy van Poppel.