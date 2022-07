Le RFC Liège s'impose au Standard avec trois nouveaux visages, en plus de Mputu et de Loemba

Quelques jours après leur défaite face à Visé, les U23 de l'Académie SL16 ont enregistré une nouvelle défaite face au RFC Liège, une autre équipe de Nationale 1. Un match qui se jouait sans spectateurs.



En première période, les Sang et Marine ont dominé et sont montés en puissance petit à petit. A la demi-heure, Jesse Mputu, la nouvelle recrue, ouvrait le score sur un bel effort de Bruggeman. Quelques minutes plus tard, ce dernier doublait la mise. A cinq minutes de la pause, Lambot marquait le troisième et dernier but des Sang et Marine, sur corner. Le Standard réduisait l'écart sur penalty avant la mi-temps. A l'heure de jeu, les Rouches fixaient le score à 2-3, alors que Liège alignait une équipe totalement changée lors du second acte.