Snooker: Julien Leclercq s’arrête en qualifications de l’European Masters

Fin de semaine chargée pour Julien Leclercq. En effet, le Crisnéen était à Leicester pour y disputer deux gros tournois. Ce jeudi, il était engagé dans la phase de poules de la Championship League Snooker 2022. Après un premier match encourageant, soldé par un partage (2-2) face à Jack Lisowski, dixième mondial, notre représentant s’est incliné coup sur coup face à Mark Joyce et Michael White, terminant ainsi cette première phase à la dernière place de son groupe.

Et ce vendredi, dès 11h, il était engagé dans les qualifications de l’European Masters. Confronté à Ashley Hugill, 28 ans et 70emondial, il avait une belle chance de rejoindre le tableau final. Mais, plus expérimenté et habitué à ces grands rendez-vous, l’Anglais a vite remporté les deux premières manches avant que Leclercq n’empoche la troisième sur le fil. Et alors qu’on pensait un retour du Belge possible, son adversaire décide alors d’appuyer à nouveau sur l’accélérateur et filer à 4-1. Leclercq était au bord du précipice car cette rencontre se disputait au meilleur des neuf manches.

Alors notre représentant prend les devants par deux fois dans la sixième frame, c’est finalement Hugill qui parvient à prendre le dessus pour s’adjuger la rencontre et un ticket pour le tableau final. Mais cela ne fait pas l’ombre d’un doute, ce n’est que partie remise pour Julien Leclercq.