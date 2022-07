Un jeune joueur du RFC Liège décède au Maroc

Jeune joueur U13 du RFC Liège, Youssef Boujamaoui est décédé dans un tragique accident de voiture lors de son séjour au Maroc.



« Il démontrait ses nombreuses qualités chaque semaine. Repris en sélection liégeoise, il était un talent prometteur, exemplaire et toujours à l'écoute. C'est une tragédie absolue et une douleur intense qu'aucun mot ne pourrait venir apaiser », indique le club, avant de présenter ses condoléances.



A son tour, la rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille de Youssef et à ses proches.