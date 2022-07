Les Sang et Marine sont toujours aussi performants devant le but adverse. Jérémy Perbet s’est bien amusé avec un triplé.

Liège bat Richelle 0-6 et continue sa marche en avant

Au vu de cette campagne de préparation, les supporters liégeois, peu nombreux hier soir à cause du prix des places (10 euros), peuvent s’attendre à du spectacle lors de la prochaine campagne. Après leur plantureux succès face à Richelle, les Sang et Marine ont déjà trouvé l’ouverture à dix-sept reprises en quatre petites sorties et n’ont encaissé que trois buts. Une moyenne impressionnante, qui ne doit pas faire oublier la faiblesse des adversaires rencontrés depuis le début de l’été.

À Visé, Liège a tout d'abord fait la différence via deux corners de Jonathan D'Ostillo repris de la tête par Jesse Mputu et Jordan Bustin, à chaque fois complètement oubliés à l'entrée du petit rectangle. "C'est trop facile pour eux", râlait Alexandre Rausin.

Jérémy Perbet s’est particulièrement fait plaisir en plantant son premier triplé de la préparation, bien aidé par une défense richelloise qui lui offrait beaucoup d’espace.

Liège a montré quelques ingrédients qui doivent lui permettre de monter d’un échelon national. Notamment de belles transversales de Bustin qui ont souvent fait mal au bloc adverse et ont permis de casser des lignes. La précision sur phase arrêtée de D’Ostillo et Reuten sera également intéressante.

Cette équipe liégeoise, qui affronte Waremme ce soir pour donner du temps de jeu aux réservistes, pourra réellement être jugée samedi, à l’occasion du déplacement à Maastricht. Gaëtan Englebert avait prévenu, la semaine dernière, qu’il alignerait un onze de base qui ressemblerait à celui qui reprendrait le championnat à l’occasion du déplacement aux Pays-Bas. La formation alignée face à Richelle a quand même une belle allure d’équipe-type, même si des éléments comme Loemba et Mouhli peuvent espérer décrocher une place de titulaire.

Fiche technique

Richelle : Rausin, Servais, Leroy, Halleux, Weber (60e Lang), Lanckhor (76e Thomas), Custinne, Pezzin, Boulton, Schenk, Meys (66e Schyns).

Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D'Ostillo, Mouchamps, Merlen, Reuten, Bruggeman, Mputu, Perbet.

Avertissements : Lanckhor.

Arbitre : M. Jacoby.

Les buts : 18e Mputu (0-1), 35e Bustin (0-2), 56e Bruggeman (0-3), 65e, 82e et 89e Perbet (0-4, 0-5 et 0-6).