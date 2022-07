Boet van Gestel restera une deuxième saison chez les Bulldogs de Liège

La construction de l'équipe pour la saison prochaine continue chez les Bulldogs de Liège. Après Loris Darques et Yoren De Smet, un troisième élément prolonge l'aventure en ce mois de juillet. Arrivé à Liège la saison dernière, le numéro 17 Boet van Gestel a décidé de rester en bord de Dérivation la saison prochaine.



"La saison dernière, j'ai beaucoup aimé faire partie des Bulldogs de Liège. L'équipe, le staff et les fans sont là à chaque match pour nous soutenir. Ils assurent une bonne ambiance dans le stade, pour que tout le monde donne un petit plus. Je suis heureux de faire à nouveau partie du club la saison prochaine et impatient de gagner des titres", déclare le joueur de 26 ans qui était venu de Tilburg Trappers (Pays-Bas) en 2021.