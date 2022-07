Le RFC Liège partage à Maastricht (1-1) mais... gagne encore en confiance

Avec ce déplacement à Maastricht, le RFC Liège entrait en quelque sorte dans la dernière phase de sa préparation. Et Gaëtan Englebert avait prévenu : la rencontre au stadion De Geusselt s'annonçait certainement plus ardue que les précédentes. Liège a pourtant mis un point d'honneur à rivaliser avec un adversaire sur papier supérieur et plus avancé dans son planning de reprise puisque le championnat de D2 hollandaise reprendra ses droits dans dix petits jours.

Face à un adversaire qui alignait les fistons van Bommel et quatre joueurs belges, dont l'ex-Sérésien Labylle et bien entendu Kakou Matthys entre les perches, il importait pour les Liégeois de rester rigoureux dans leur organisation. Plus compliquée dans sa gestion, notamment dans le milieu du jeu, la première période voyait surtout MVV plus menaçant, au point d'ouvrir le score par Kostons isolé aux six mètres (37e).

"On avait un esprit plus offensif et nous laissions trop d'espaces à notre adversaire" analysait après coup Gaëtan Englebert. Le coach liégeois modifiait son approche dès la reprise avec un seul attaquant de pointe. Mieux: à l'heure de jeu, les Sang et Marine concrétisaient pratiquement leur première tentative cadrée. Mouchamps expédiait dans le plafond un centre parfait de D'Ostilio. Un but surtout bon pour le moral !

RFCL: Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot (66e Van den Ackerveken), Nyssen, Merlen, Reuten (66e Besson), Gendebien (46e Mouhli), Mouchamps (66e Prudhomme), Mputu (77e Gosselain), Perbet (46e Loemba).

Les buts : 37e Kostons (1-0), 60e Mouchamps (1-1).