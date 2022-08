67 km et 1760 mètres de D+ : un premier Ultra by HuyForTrail le 9 octobre prochain

Nouveauté pour HuyForTrail. L'asbl, qui est derrière la course du même nom qui se tient chaque année en mars mais aussi à l'origine des tracés permanents de trail dans la vallée mosane, va proposer le dimanche 9 octobre prochain son premier Ultra by HuyForTrail. Soit une course de 67 kilomètres pour 1760 mètres de dénivelé positif, à travers sentiers, bois et chemins de Wanze, Huy, Héron et Andenne.

Le départ de cette nouvelle épreuve sera donné depuis Bas-Oha, qui sera également la destination d'arrivée. Le parcours, qui partira vers Huy, Solières, Andenne avant de traverser la Meuse et de revenir par Couthuin, sera composé à 92 % de chemins et sentiers. L'inscription, déjà possible, est fixée à 49 euros.

Deux autres distances

A côté de cette distance taillée pour les plus endurants se tiendra un 12,5 km avec 250m D+, toujours le dimanche 9 octobre: la Classique by HuyForTrail. Le tout sur les sentiers boisés de Bas-Oha et Couthuin. Sans oublier la Family Run by HuyForTrail sur des boucles de 3, 5 et 8 km à se partager.