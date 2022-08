Pierre de Froidmont numéro 1 belge à l’UCI ce mardi ?

Pour la deuxième fois de sa carrière, Pierre De Froidmont a fait top 10 à l'issue d'une manche de Coupe du monde de cross-country. Après sa sixième place au Brésil voici trois mois, le Theutois a en fait pris le 10e rang à Snowshoe, aux États-Unis (station de ski de l'état de Virginie). Ce mardi, voici de Froidmont 11e du ranking de ladite Coupe du monde après 7 manches, toutes terminées dans le top 20. "Cette régularité est sans doute la chose qui me fait le plus plaisir", souligne-t-il.

Surtout, il pourrait devenir pour la première fois de sa carrière premier Belge au classement UCI (il est actuellement 28e mondial, à quelques places du champion national Jens Schuermans, 26e dimanche).

"Je suis super satisfait de cette course", nous expliquait-il lundi, à quelques heures de prendre l'avion pour le Canada où l'attend ce week-end une nouvelle Coupe du monde. "OK, j'ai été 5e à un moment. Mais c'était assez tôt dans la course. Je savais que l'arrivée était loin, qu'il pouvait se passer pas mal de choses sur ce circuit rendu piégeux par la pluie. Je ne me suis d'ailleurs jamais projeté vers un possible podium. J'essayais juste de rester sur le vélo et de ne pas faire de faute technique, d'être le plus propre possible."

En ce qui concerne l'éventualité d'une première place belge à l'UCI, le Theutois actait, mais sans plus. "Oui, c'est toujours bien. Mais plus important est pour moi la place à l'interpays. Nous sommes actuellement 13e et devrions encore grimper ce mardi. Si nous sommes dans les huit premières nations au moment des Jeux de Paris, nous aurons deux pilotes qualifiés, à la place d'un seul actuellement. Je regarde plus cela. Quand Jens fait de beaux résultats, c'est bien aussi pour moi. Comme le classement interpays prend en compte les résultats des trois meilleurs représentants par pays, ce serait également bien que le troisième (NdlR : Arne Janssens pour le moment) continue d'en engranger également."