Un gardien de D1A en contacts avancés avec RFC Liège

Le portier du Beerschot Antoine Lejoly s'apprêterait à parapher un contrat chez les Sang et Marine.

Actuellement, le RFC Liège compte deux gardiens dans sa hiérarchie: Kevin Debaty et Matyas Goffin. Pour rappel, le club liégeois avait décidé de libérer Damien Herman, le deuxième portier. A ce niveau, le club s'apprête à recruter. Selon nos informations, Antoine Lejoly pourrait parapher un contrat du côté de Rocourt incessamment sous peu.



Le gardien liégeois de 24 ans arriverait ainsi du Beerschot (où il était troisième gardien et en fin de contrat) avec qui il a tout de même disputé trois rencontres complètes de Jupiler Pro League la saison dernière.



Il a été formé au RCS Verviers et au Standard de Liège, club qu'il a quitté en 2017.