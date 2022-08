Officiel: Antoine Lejoly (Beerschot) signe au RFC Liège

Comme nous vous l'annoncions en exclusivité, le portier Antoine Lejoly (24 ans) a signé au RFC Liège. Le club liégeois a trouvé un accord avec le club anversois où Lejoly a passé quatre saisons après avoir été formé au Standard de Liège.



Lors du défunt championnat, il a disputé trois matchs complets de D1A dans la cage du Beerschot.



"J'ai choisi de quitter Beerschot pour pouvoir rejouer au football plus près de chez moi, déclare le gardien de but. Ces quatre dernières saisons, j'ai souvent passé beaucoup de temps dans la voiture. C'est une occasion pour moi de me rapprocher à nouveau de ma famille. En plus de cela, je choisis un projet sportif ambitieux en Nationale 1 où j'aurai la chance de jouer en tant que titulaire. Je tiens à remercier tout le monde à Beerschot pour les quatre dernières saisons."