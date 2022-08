Accueil Sports Sport régional Liège Sebastien Carabin est le vrai "couteau suisse" du sport liégeois: "Je commence à me sentir bien dans le monde de l’Xterra" L’Andrimontois de 33 ans s'est imposé à Malte et La Bresse, dans des circonstances particulières. Verschueren Eric

Cette année, Sebastien Carabin s’est déjà imposé en trail, en raid VTT et en Xterra. Plus des Koms Strava à gauche et à droite, ainsi que des meilleurs chronos sur les Wekoms chers à Julien Dethier....