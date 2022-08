Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Incroyable: un gardien de D2 amateurs joue attaquant tout le match et... marque en Coupe de Belgique

Le deuxième tour de la Coupe de Belgique a lieu ce week-end, synonyme d'entrée en lice des équipes de D2 ACFF. Samedi, Solières se déplaçait à Anvers, dans le club de Zwarte Leeuw. Un déplacement long et compliqué, c'est le moins que l'on puisse écrire.



En effet, le noyau était très restreint puisque le coach des Hutois ne comptait que 13 éléments à sa disposition, dont deux gardiens et plusieurs jeunes. A la surprise général, il décidait d'aligner son gardien habituellement titulaire, Maxime Crahay, en attaque. Il jouait à cette place durant les 90 minutes.



Au final, Solières s'inclinait logiquement 2-1 mais le choix du coach se montrait payant puisque c'est... Maxime Crahay qui inscrivait le seul but soliérois de la rencontre, à l'heure de jeu.



Ce 6 août 2022, le gardien ne risque pas de l'oublier de sitôt, même s'il est peu probable de le revoir en attaque.