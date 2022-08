Accueil Sports Sport régional Liège "Irrésistible dans les petites surfaces", "le petit frère de tous": le monde du football rend hommage à Sernane Segniagbeto, décédé à 22 ans Sernane Segniagbeto est décédé dans un accident de voiture à 22 ans aux Emirats Arabes Unis. Une terrible nouvelle. Matthias Sintzen Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège



Sernane Segniagbeto. ©D.R.

Le monde du football belge et plus particulièrement liégeois a été sous le choc samedi en apprenant le décès inopiné de Sernane Segniagbeto, une véritable "pépite" (comme l’appelaient ses amis) made in Liège. Quelques semaines à peine après avoir signé un contrat aux Emirats Arabes Unis...