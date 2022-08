Le RFC Liège s’incline 0-1 face aux U23 d’Anderlecht

L’équipe de Challenger Pro League a inscrit le seul but de la partie.

Dernière répétition générale pour les Sang et Marine avant l’entrée en Coupe de Belgique la semaine prochaine. Un adversaire de qualité s’est dressé sur la route des Liégeois: les U23 du Sporting d’Anderlecht qui évolueront en Challenger Pro League la saison prochaine.Les jeunes Mauves l’ont emporté grâce à une bonne première mi-temps. Le seul but de la partie a été inscrit sur un tir dévié depuis l’entrée du grand rectangle.Après la pause, le RFC Liège était mieux dans la partie mais n’est jamais parvenu à faire la différence et le score est resté inchangé.Place maintenant aux choses sérieuses…