Accueil Sports Sport régional Liège Filip Meirhaeghe (sélectionneur): "Depuis les juniors, Pierre de Froidmont fait tout son boulot sérieusement" Filip Meirhaeghe, le sélectionneur belge, croit en Pierre de Froidmont depuis des années. Verschueren Eric ©BELGA

Voici plus de dix ans (2010) que Filip Meirhaeghe est sélectionneur national pour le VTT belge. Avant cela, on trouve sur son CV un titre de champion du monde en cross-country (2003) et un autre de vice-champion olympique (2000). En...