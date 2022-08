Handball: le Fémina Visé a soufflé le chaud et le froid contre Pelt (37-20)

Les Mosanes ont facilement pris la mesure de Pelt jeudi en match amical. Marie Carabin et Loes Vandewal sont déjà très affûtées mais il reste des choses à améliorer.Les Mosanes étaient privées de leur nouvelle gardienne Hekking (elle ne sera prête qu'en septembre) et de Diane Houben, victime d'une chute à moto.

C'est donc Aline Delle Vedove qui a débuté en pivot tandis que la nouvelle Hollandaise Van den Noort évoluait d'abord en demi-centre puis prenait place au pivot. Elle a montré une certaine vivacité mais aussi trop de déchet dans son jeu. Elle doit également progresser sur le plan défensif.



Jusqu'à la sortie de Delle Vedove, la défense visétoise était bien organisée. Par la suite, ce fut moins homogène mais la jeune Coox a montré des choses intéressantes. Après la pause, ce fut parfois un peu n'importe quoi derrière.

D'un point de vue offensif, les Visétoises se sont reconverties assez vite mais la mire n'était pas encore tout à fait réglée. Sauf dans le chef de Carabin et de Vandewal, deux des joueuses décisives lors de la "finale" contre Saint-Trond.



Mention aussi pour la jeune Loulou Dister, que l'on présente comme la possible révélation de la saison au poste d'arrière droit et qui a livré une prestation assez dense

A noter encore que le Fémina Visé a transféré Fanny Gilles, une joueuse de Villers qui a un passé de volleyeuse et est dotée d'une belle détente mais doit encore acquérir le rythme de l'élite.

Le prochain match est fixé à jeudi prochain (20h) contre le PSV Eindhoven.



Fémina Visé: Martin, Delle Vedove 1, Van den Noort 4, Himberlin 2, Carabin 12, Bearzatto 2, Vandewal 11, L. Dister 3, Gerardy, Coox 2.

Intermédiaires: 4-0, 9-5, 19-8; 22-10, 29-16, 37-20