7000 euros remis au monde sportif liégeois par les 15 Km de Liège Métropole

L'organisation a, ce vendredi et à la suite de son édition 2022, symboliquement remis les chèques témoignant de son soutien au monde sportif liégeois victime des inondations

L'édition 2022 des Mega 15 km de Liège Métropole avait mis l'accent sur la solidarité, en promettant de reverser 1€ par participant aux communes d'Esneux et de Liège pour soutenir financièrement des projets afin que les victimes des récentes inondations puissent renouer le plus vite possible avec une vie normale, notamment sportive.

Deux projets ou associations ont été identifiés : un sur la commune d’Esneux et un sur celle de Liège. La participation de presque 7.000 personnes a donc permis de reverser 2 chèques de 3500€. Ainsi, ce vendredi 12 août à 10h dans le parc Péralta d’Angleur, l’équipe des Mega 15km de Liège Métropole a remis aux représentants de l’ASBL Angleur sports, de la Ville de Liège et de l’ASBL Liège Sport un chèque d’une valeur de 3500€.

Rendez-vous le 16 avril 2023

A cette occasion, l'organisation a également annoncée la date de l'édition 2023, qui se tiendra le dimanche 16 avril. Une date légèrement adaptée par rapport aux éditions précédentes.