Un défenseur belge signe chez les Bulldogs

Les Bulldogs continuent à recruter. C'est au tour du défenseur de 23 ans Cédric Delmarche de s'engager au Longdoz.



Né à Hasselt, il joue au hockey depuis tout petit. En 2016 il a quitté la Belgique pour aller jouer en Suède et ensuite rallier la Tchéquie en 2018.

Cette saison, il a décidé de revenir en Belgique et a choisi les Bulldogs de Liège. Il jouera avec le numéro 65.



"Cet été, en parlant avec le staff des Bulldogs et l'entraîneur Uli Egen, comprenant les ambitions et la structure du club, la décision de signer chez les Bulldogs a été rapidement prise. Ayant joué les quatre dernières saisons au Senior Hockey en Tchéquie, j'ai hâte de découvrir maintenant la BeNeLeague avec les Bulldogs de Liège. Ici, les objectifs sont clairs pour l'équipe et pour moi. A commencer par le Tournoi de la Continental Cup à Istanbul fin septembre, puis la Coupe de Belgique et le Championnat BeNeLeague. Nous visons les finales et nous ferons tout pour les gagner. Pour ma part, étant défenseur, mes objectifs sont de renforcer encore plus la solide défense des Bulldogs et de contribuer à lancer le jeu offensif de notre équipe. J'ai compris de mes nouveaux coéquipiers que l'ambiance est formidable à Liège, alors hâte de rencontrer les fans à Médiacité", dit-il.