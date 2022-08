Handball: belle performance du Fémina Visé face au PSV Eindhoven (32-29)

Dès le début du match, les montantes en D1 hollandaises imposaient leur rythme et leur gabarit à une défense visétoise débordée. Marie Carabin maintenait son équipe dans le match et Laura Martin arrêtait un penalty mais quand le marquoir affichait 2-5 après 6 minutes, on pouvait craindre une correction.



Werner Roef trouvait cependant la solution avec davantage de vivacité, tant défensive qu'offensive. Erika Bearzatto affichait un très bon niveau et le Fémina entamait une belle remontada pour prendre l'avance à 10-9 puis à 12-10 après être resté six minutes sans encaisser.



Mieux: alors que l'entraîneur mosan donnait une chance aux jeunes Dister, Coox et Gérardy, le marquoir filait à 17-12 grâce à une Loes Vandewal particulièrement dynamique au départ d'une position désaxée.



Même si la gardienne hollandaise n'était pas à son affaire, dix-neuf buts inscrits au repos face à des représentantes du meilleur championnat européen, c'était très bien.



Piquées au vif, les joueuses du PSV réagissaient. La reprise était difficile mais Laura Martin veillait au grain tandis que Loes Vandewal ne voulait absolument pas perdre face à ses compatriotes.



La fatigue s'installait dans le camp visétois mais les Mosanes tenaient bon.



Fémina Visé: Martin, Himberlin 1, Van den Noort 3, Vandewal 12, Delle Vedove 3, Bearzatto 5, Carabin 6, L. Dister 1, Coox 1, Gérardy et Gilles.

Intermédiaires: 6-7, 12-10, 19-14; 23-21, 28-25, 32-29